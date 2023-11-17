Политолог о выборах-2024 в России, Штатах и на Украине

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В 2024 году президентские выборы пройдут в России, США и на Украине. Будут ли баллотироваться на пост действующие главы стран, каких результатов можно ожидать по итогам выборов и рассматривают ли в Америке сценарий ядерной войны, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой политолог, д. экон. н., зампредседателя НКС ВЦИОМ Иосиф Дискин.

Фото: kurieronline.ru

— Иосиф Евгеньевич, на днях Зеленский заявил, что выборы на Украине всё-таки будут, 24 марта. В марте состоятся выборы и в России. Также выборы будут в США, и Байден готов в них участвовать. Как эти три события пройдут и как они могут изменить ситуацию в мире?

— Выборы президента Российской Федерации в марте в электоральном смысле малоинтересны. В России сложилась широкая общественная консолидация.

Уровень доверия президенту стабильно выше 75%. Очень надеюсь, что Владимир Владимирович Путин будет выдвинут партией или коалицией партий в качестве кандидата.

Результатом голосования будет вотум доверия политике национального государственного суверенитета, суверенного развития в соответствии с нашими традициями, историей. Вопрос гораздо более серьёзный в том, что это мандат президенту не только на победу в специальной военной операции, но и на дальнейшее урегулирование конфликта.

Для Владимира Зеленского выборы — совсем другая история. В нашей печати обсуждался военный переворот. Довольно быстро в Америке поняли, что это безумный сценарий. Военный переворот на Украине заблокирует финансовую и военную поддержку Украины со стороны Запада, потому что рухнет миф о том, что сражается демократический мир против авторитарных государств. Это закроет все шансы Джозефа Байдена на переизбрание, потому что основная часть демократов не поддержит неизбранного политика, мол, "пускай они там сами разбираются". У республиканцев и так к Украине скептическое отношение. А Байдену надо предъявить основание для поддержки украинского фашистского режима.

Значит, единственным сценарием являются выборы, в которых Зеленский всё-таки одержит победу. На это будут брошены все информационные ресурсы. Но рейтинг Зеленского упал с 75 до 56%.

К сожалению, многие ещё верят, что "он единственная защита суверенитета Украины, мы не зря положили более полмиллиона человек". Украина просто обезлюдела. В марте-апреле была возможность сохранить намного бОльшую часть страны, а сейчас эксперты говорят, какие области Украины придётся отдать в ходе урегулирования, и речь идёт о том, что Украина лишится тех самых девяти областей, которые голосовали за Януковича и рассматривались как границы Русского мира. Нет шансов на переизбрание в условиях:

надвигающегося военного поражения,

разрушающейся промышленной инфраструктуры,

потери огромной части сельхозэкспорта.

Какие выборы? Я понимаю, что ушли мои ровесники, которые были аналитиками госдепа в США, а пришли люди, у которых в голове одна ненависть к России и никакого рационализма. Они даже на два-три шага вперёд перестали считать, это же очень страшно. Мой товарищ Сергей Рогов, бывший директор Института США и Канады, семь лет назад вернулся из Штатов в ужасе, говорит: "Они стали всерьёз рассматривать сценарий ведения ядерной войны".

И в этом смысле новый мировой порядок, который начали формировать в рамках БРИКС, — это лучик надежды, способ остановить безумие. Я верю в разум многих европейцев. Да, они задавлены идеологическим прессингом, но тем не менее уже в Словакии произошла победа. Уже начинаются разговоры о том, что после победы России на Украине в европейской политике станет много таких лидеров, как Орбан и Фицо. Вот Сара Вагенкнехт (красавица, умница, комсомолка, правда комсомолка) создаёт партию и говорит: "Давайте будем руководствоваться разумом". Это лучики надежды.

Кстати, 2024 год — это год выборов в Европарламент, о чём с ужасом говорят евроатлантисты. Им будет предъявлено за идеологические манипуляции на тему Украины, ведь европейцев заставили снижением уровня жизни заплатить за абсолютно чуждые им интересы.