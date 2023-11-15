Политик: США готовятся поджечь Среднюю Азию и Казахстан

3:54 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР

Президент Казахстана Токаев говорит о важности русского языка для всех. Однако в республике ходят "языковые патрули". Как казахский национализм влияет на отношения с Москвой; правда ли, что только казахи могут занимать важные посты в Казахстане; почему США готовятся поджечь Среднюю Азию, Pravda.Ru рассказал политик и экономист из Казахстана Пётр Своик.

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— Пётр Владимирович, Токаев говорит: "Русский язык — это прекрасно, он скрепляет всё постсоветское пространство". Однако национализм в Казахстане растёт, в школах уменьшают часы русского языка, а русскую литературу хотят вести как иностранную. Ходят "языковые патрули", как на Украине, которые следят, чтобы человек говорил именно на казахском языке. Вы ощущаете давление на русскоязычных в Казахстане?

— Конечно. Но не как давление, а как давно устоявшуюся реалию. Это следствие казахской "многовекторности". Поэтому большинство русскоязычных чувствует себя вполне нормально. Наша внешняя многовекторность транслируется и внутрь тоже.

Есть у нас казахский национализм? Конечно. У нас правительство практически мононационально, а местные губернаторы (акимы районов) — только казахи. Есть ли у нас требование, что все граждане рано или поздно должны овладеть одним-единственным государственным казахским языком? Конечно.

Есть ли у нас попытка переводить казахский на латиницу не для удобства, а именно как символ ухода от русского мира? Конечно. У нас все вывески на улицах уже на латинице.

А есть ли при этом ущемление русскоязычных, вытеснение русского языка? Нет. Один и из векторов — казахский национализм. Другой вектор, который наши власти разумно проводят, потому что они же не сумасшедшие:

сотрудничество с Россией,

использование русского языка в нужных сферах.

Гражданский национализм у нас полностью сопряжён с декларацией о равенстве гражданских прав. Равенство гражданских прав независимо от национальности почти всегда соблюдается. То есть у нас есть баланс. Но, на мой взгляд, нам пора от многовекторности переходить к большей определённости, к русскому вектору.

— У вас активно работают американцы, Дональд Лу приезжал в Казахстан четыре раза за два года. Ваш посол ездит по южным регионам, где самые протестные настроения. Американцы действуют, как на Украине, в Молдавии, в Грузии: вроде всё хорошо, демократично и либерально, а потом раз — и цветная революция. В Казахстане были протесты в январе прошлого года. Нет ли у вас опасности повторения январских событий, но в гораздо более жёстком варианте?

— Январские события были в "старом мире", в котором специальная операция на Украине только готовилась. Украинцы просто не к тому вектору присоединились, и из-за этого там трагедия. А нам украинский конфликт не грозит.

Но у нас есть другая реальная опасность. Следующим фронтом раздела будет Китай и США.

Это касается и Казахстана, потому что одним из фронтов борьбы будет попытка отрезать Китай от морских путей, сухопутных путей, в том числе и в плане снабжения ресурсами.

И тут мимо нас никак не проедешь. Поэтому желающих поджечь у нас этот шов, безусловно, найдётся много, и даже кое-какой горючий материал у нас для этого имеется. Но думаю, что этого горючего материала не хватит и наше многовекторное поведение и здесь нас выручит. Тем не менее Среднюю Азию начнут поджигать.