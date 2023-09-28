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Олег Володин

Утечка Guardian: Киев хочет "Томагавки" для бомбардировки Сирии, Ирана и РФ

3:45
Мир

Украина вознамерилась обстреливать не только "запрещенную" для нее центральную Россию, но также…. Иран и Сирию.

Утечка Guardian: Киев хочет "Томагавки" для бомбардировки Сирии, Ирана и РФ
Фото: Wikipedia.org/wiki/Томагавк_(ракета

Киев обратился к странам G7 с просьбой предоставить ему самые дальнобойные ракеты для того, чтобы можно было наносить ракетные удары по местам, где производятся беспилотники.

"Указанное может осуществляться силами обороны Украины при предоставлении партнерами необходимых средств поражения", — говорится в "утёкшем" секретном обращении.

Что это значит? Очевидно, что Киев запросил у США предоставить ракеты Tomahawk с дальностью более 1500 км.

Те самые "Томагавки", которыми Запад "демократизировал":

  • Ирак,
  • Афганистан,
  • Югославию,
  • Ливию,
  • Сирию,
  • целился в СССР (в ядерном оснащении).

Ещё вариант (он не проговаривается, но подразумевается) — чтобы Запад сам ударил по иранским (США давно хотели бы этого), сирийским и даже российским (начав ядерную войну?) заводам.

И это — не сон нетрезвого политолога или военкора, а совершенно реальный секретный документ, о котором написала всемирно известная газета The Guardian. На которую не сказать "это всё российская пропаганда, не верьте".

По сути, "украинские специалисты", уже всплывали и в провокациях в Африке — эксперты делают вывод, что "Зеленский уже на Украине не помещается".

Как пишет проект "Регнум. Новороссия", "Зеленский на Украине сегодня — это власть, деньги, безнаказанность и безопасность, ноль ответственности и драйв от того, что он уже сто раз перешёл московские красные линии, и в общем остался безнаказанным".

"При этом понятно, что Зеленский лишь орудие в руках Запада. Но сам Зеленский в рамках своей вселенной счастлив — и она ему уже мала", — считают эксперты.

"У Зеленского есть армия, с современным оружием и практическим опытом боевых действий. Армия, которая вооружена НАТО, это серьёзный ресурс, с которым можно выйти в мир и и вести дела с размахом. Урвать свое в Африке, разбомбить Сирию и Иран — за НАТО, Зеленский грязной работы не боится. А Западу и напрягаться не надо, есть тот, кто сделает все за них", — предполагают они.

Иран и Сирия, которые Зеленский хочет бомбить — это первый выход актёра на тот уровень, о котором он всегда мечтал. Явление большой армии на мировую арену. И чем больше будет гореть мир, тем прекраснее будет ощущать себя Зеленский, и довольнее будут его кураторы. Все, что хотят — они получат.

"Тесно в своем мирке не Владимиру Зеленскому. Проект Украина постепенно подходит к концу, а значит, США нужно найти новые варианты для давления на "Восток". Выбранные страны не случайны и не в первый раз находятся в зоне внимания Запада", — поделился с Pravda. Ru известный политолог Андрей Гусий.

"Только отличие теперь главное заключается в том, что, формально, давление и атаки на эти страны вроде как идёт не со стороны США. Ведь чисто технически это делает Украина якобы в рамках защиты своих интересов" — поясняет он.

"К заявлению Владимира Зеленского надо относиться достаточно серьёзно, ведь мы все понимаем, что это не его слова, а мнение его партнёров. Перед выборами в США надо показать, что весь мир пытается навредить западным ценностям и устоям, иначе с президентским сроком всё будет не так хорошо. И тут все средства для американцев хороши", — заключил эксперт.

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Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы владимир зеленский
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