"Северный поток": Россия не даёт открыть ящик Пандоры

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Год назад США взорвали два газопровода "Северный поток". ЕС ведёт расследование. Повлияют ли доказательства вины американцев на отношения ЕС и Штатов, почему Германия до сих пор держит свой золотой запас в США и правильно ли делает Россия, не отвечая симметрично на теракт Штатов, Pravda.Ru рассказала эксперт РГГУ по международным конфликтам Мария Гордеева.

Фото: Gazprom/Instagram.com

— Американский расследователь Сеймур Херш утверждает, что канцлер Германии Олаф Шольц знал, что США готовят теракт, и не предупредил никого в Германии. Пока идёт расследование. Причастность к подрыву "Северных потоков" США и НАТО становится всё более очевидной. Как итоги расследования повлияют на расстановку политических сил в Европе?

— К сожалению, никак не повлияют, потому что с Первой мировой войны Европа сидит на игле США, финансовой прежде всего. А новое поколение европейских лидеров мелковато по сравнению с теми, кто был в XX веке. Это просто люди, нанятые для выполнения определённых функций. Поэтому не могу нас с вами порадовать позитивным прогнозом "освобождения Европы": всё будет замято и загнано на периферию повестки.

Мы ожидаем от Германии самостоятельной политики, но это не совсем реалистично, потому что золотой запас Германии до сих пор находится в США — этот факт показывает степень её "самостоятельности".

Франция во времена де Голля свой золотой запас вернула, а когда Германия обратилась с такой же просьбой, в Вашингтоне сказали: "Предлагаем потрясающую сделку: вы оставляете свой запас у нас, а мы вам за это ставим американские базы по всей Германии".

Сейчас на Рамштайне хранится американское ядерное оружие, и понятно, что Германия не сможет изменить ситуацию, если будет, не дай Бог, принято решение в Вашингтоне.

Европа будет идти в фарватере Штатов столько, сколько ей скажут. Нам бы хотелось видеть самостоятельную политику. Сотрудничество России и Европы на более высоком и качественном уровне очень бы укрепило обе стороны. Огромным плюсом для Европы были бы:

российские ресурсы,

российский кадровый потенциал,

возможность реального развития.

Но сейчас мы видим полное разрушение экономики ЕС. Недавно Шольц сказал про уход основных производственных мощностей в США: "Очень хорошо, что они уходят в США: там намного лучше инвестиционный климат, лучше защита, прекрасные условия для немцев". Германия —наверное, единственная страна, канцлер которой утверждается в США. Это вообще фантастика! При этом посмотрите, как прекрасно работает венгерская элита в рамках той же ситуации.

— США совершили государственный террористический акт и тем самым уничтожили цивилизованные правила решения конфликтов. К чему приведёт открытие ящика Пандоры: к хаосу в решении международных конфликтов или к построению новой системы на новых принципах?

— Я на 100% уверена в переформатировании системы. Конфликт начинается не с момента первого стимула, а с момента реакции. Мы сейчас видим прекрасный пример, как реагирует Российская Федерация: она не втягивается в конфликт, не поддаётся на провокации, а значит, не будет почвы для глобальной эскалации.

Мы в России правильно обсуждаем эти вопросы, мы понимаем, что произошло в реальности. И я снимаю шляпу перед дипломатией нашей политической элиты за взвешенность позиции, потому что это единственный вариант избежать эскалации. Я верю, что через жёсткие ситуации и вызовы родится система многополярностей.