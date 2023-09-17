Иностранные наёмники начали покидать Украину

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Иностранные наёмники поняли, что лучше бежать с Украины, где им не выплачивают деньги, издеваются и убивают сослуживцы. У Киева к наёмникам тоже большие претензии.

Фото: www.mk.ru

Убиты сослуживцами

Отток иностранных наёмников из ВСУ усилился после того, как два британских "инструктора" умерли насильственной смертью не в бою, сообщают украинские источники.

Первый — это Джордан Чедвик, чьё тело было найдено в водоёме со связанными за спиной руками. Второй — Дэниел Бёрк, обнаруженный убитым в кустах с пулевыми ранениями.

The Daily Telegraph пишет, что анализ состава воды в легких Чедвика показал несовпадение с водой водоема, в котором его нашли. То есть его сначала утопили в другом месте, а потом тело перевезли. А Бёрк, вероятно, был убит из-за денег. Газета утверждает, что некая американская миллионерша ежемесячно перечисляла ему на содержание 8 тысяч фунтов стерлингов, и он этим хвастался — есть опасения, что это могло вызвать зависть среди солдат.

Ранее получил распространение случай, когда солдаты ВСУ издевались над колумбийскими наёмниками.

Есть и другие причины нежелания иностранцев воевать за Украину.

Массово гибнут и не получают выплат

Так польский наемник Петр Миткевич заявил Onet, что Украина обещала компенсацию в 400 тыс. долл. семьям погибших поляков, но никто из их родственников в его группе этих денег не получил. По словам наёмника, у украинцев "нет процедуры по выплате этих денег". Миткевич заметил, что тела его погибших соотечественников не забираются с поля боя, а потери — огромны. Со слов наёмника, за месяц они продвинулись всего на 100 метров в лесополосе, потеряв при этом около 100 человек.

Учитывая, что деньги Украиной наёмникам платятся из западных кредитов, то можно сделать вывод о том, что их финансирование со стороны НАТО испытывает кризис.

Киев недоволен наёмниками

Верно и то, что наёмники стали создавать проблемы для Киева,

Они открыто жалуются на обстановку на фронте. Один австралийский наёмник рассказал об отправке в "мясной штурм” укреплённых позиций без поддержки, что привело к огромным потерям. По его словам, тем, кто жалуется, грозят тюрьмой.

Как пишет "Нью-Йорк Таймс", наёмники отказываются принимать участие в боевых действиях, а польский наёмник в должности командира присваивал припасы, преследовал женщин и угрожал своим солдатам.

Кроме того американская газета выяснила, что из-за поверхностной проверки вербовались в "иностранный легион" авантюристы и даже беглые преступники. Их главным мотивом была банальная жажда наживы. "Огромная масса людей" из наёмников активно вела свои страницы в соцсетях, где показывала свою якобы работу на передовой и просила жертвовать. В итоге, "солдатам удачи" перечисляли миллионы долларов, которые ушли в "никуда".

Показателен случай, когда группа "Моцарт", которую создали два бывших морских пехотинца, распалась после того, как один подал в суд на другого, обвинив его в краже и преследовании.

Кроме этого многие наёмники " стали перебежчиками на российскую сторону, передав имеющуюся информацию об Украине", пишет "Нью-Йорк Таймс".

Противников помощи Украине становится больше

В начале войны власти западных стран открыто поддерживали наёмников, готовых поехать на Украину, а Киев в эйфории заявлял о 20 тысячах "добровольцев", готовых воевать за "молодую демократию".

Сейчас обе стороны об этом стараются не вспоминать — Киев говорит лишь о 1 500 наёмниках в рядах ВСУ, а Запад разоблачает шкурный интерес своих "солдат удачи". Российские бойцы знают, что с каждым уничтоженным наёмником и сгоревшим "Челленджером" или "Брэдли" противников помощи Украине на Западе становится всё больше.

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