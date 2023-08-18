Зарубежные наемники, сражающиеся на стороне ВСУ, поделились своими впечатлениями о столкновениях с российскими военными. Один из американских бойцов охарактеризовал высокий уровень обороноспособности России, сообщает EADaily.
Сообщается, что наемник также описал сильное воздействие жестоких боевых действий и непреклонности оборонительных позиций.
"Мы сражались против настоящих профессионалов", — поделился он в беседе с изданием.
Другой американский наемник с кодовым именем "Танго" добавил, что его группировка понесла потери вплоть до 85% состава. Недавно они оказались в засаде, в которой погибли двое из его сослуживцев.
Согласно источнику, также прозвучали слова еще одного бойца о произошедшем.
"Мы потеряли три "Леопарда" за один день, потому что им просто приказали ехать по минному полю", — отметил он.
По мнению этого наемника, в целом контрнаступление со стороны ВСУ оказалось плохо организованным, и у украинских сил не хватает подготовки.
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