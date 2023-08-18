Потеряны три «Леопарда»: американский наемник рассказал о столкновениях с Россией

1:07 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Зарубежные наемники, сражающиеся на стороне ВСУ, поделились своими впечатлениями о столкновениях с российскими военными. Один из американских бойцов охарактеризовал высокий уровень обороноспособности России, сообщает EADaily.

Фото: Стоп-кадр с видео

Сообщается, что наемник также описал сильное воздействие жестоких боевых действий и непреклонности оборонительных позиций.

"Мы сражались против настоящих профессионалов", — поделился он в беседе с изданием.

Другой американский наемник с кодовым именем "Танго" добавил, что его группировка понесла потери вплоть до 85% состава. Недавно они оказались в засаде, в которой погибли двое из его сослуживцев.

Согласно источнику, также прозвучали слова еще одного бойца о произошедшем.

"Мы потеряли три "Леопарда" за один день, потому что им просто приказали ехать по минному полю", — отметил он.

По мнению этого наемника, в целом контрнаступление со стороны ВСУ оказалось плохо организованным, и у украинских сил не хватает подготовки.

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