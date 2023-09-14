"Радуйся, что не раздели": ЕС поправил список изымаемого у россиян

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Власти ЕС продолжили практику отказа от здравого смысла и на днях обнародовали список того, что можно и нельзя ввозить на их территорию российским туристам.

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Решение было настолько абсурдным, что его быстренько пересмотрели, но легче от этого не стало.

Не успели россияне опешить от абсурдного запрета на ввоз в ЕС личных гаджетов и собственных предметов обихода, включая бельё и туалетную бумагу, как 13 сентября появились поправки к документу.

Стало, честно говоря, еще глупее.

Как сообщили журналисты "МК", в список изначально вошли частные автомобили с российскими номерами и электронные девайсы. Там же оказались одежда, драгоценности, чемоданы, косметика и даже предметы гигиены.

Немного переведя дух, Европейская комиссия официально растолковала обещанные изменения касательно посещающих страны ЕС россиян и пояснила, как именно будет реализовываться постановление Совета ЕС об «ограничительных мерах» в отношении России.

Личные вещи отправить под запрет — это нужно было додуматься.

"Радуйся, русский, что не раздели" - уже смеются в соцсетях украинцы и некоторые европейские сторонники Киева.

Брюссель, запретив ввозить в Евросоюз шампуни, телефоны, ноутбуки, фотокамеры и пипифакс, наверное, обезопасился на века. . Ладно, европейцы яхты запретили ввозить. Но туалетная бумага-то чем плоха?

Хотя, разумеется, яхты и автомобили — слишком ценный приз, чтобы его упускать. В Евросоюзе начали готовиться конфисковывать личные вещи. Германия заявила, что запрету на импорт теперь подлежат все без исключения товары из регламента ЕК. Для эмигрантов исключений сделано не будет.

Эстония уже запретила въезд автомобилей с номерами РФ. Глава МИД страны сообщил, что таможня будет следовать рекомендациям ЕК. Литва тоже в целом готова «отжимать» автомобили с российскими номерами. СМИ сообщают, что проезд уже закрыт. Пускают лишь тех, кто едет транзитом в Калининград и наоборот.

В Швейцарии вообще не стали позориться и комментировать юридические толкования ЕС, но заявили, что страна никогда не конфисковала вещи туристов из РФ.

Агрессивно настроенная Финляндия, тем не менее, резко заявила, что не будет исполнять рекомендацию ЕС.

Такой разброд привел к тому, что спустя несколько дней в Еврокомиссии решили смягчить условия ввоза и оставить изъятия на личное усмотрение пограничников (это чтобы они лишний раз покуражиться могли?).

Возникает вопрос, какие цели должны быть у россиян, чтобы ехать туда, где на входе с ними могут так поступить? Хуже всех, конечно, придется россиянам, купившим недвижимость в Евросоюзе и любителям европейского туризма.

ЕК по идее быстро поменяла свои рекомендации для таможенных служб стран ЕС. Собственно, суть смягчений — в том пограничники "должны применять запрет на ввоз личных вещей в Евросоюз "соразмерным и разумным образом".

А пока обсуждаются "облегчения для россиян", по данным соцмедиа, "пограничники уже забрали несколько "Макбуков" "на экспертизу". Дошло уже до изъятия смартфонов и одной профессиональной фотокамеры с объективами и штативами"...