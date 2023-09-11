Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Ермилин

В Европе обвинили Россию в попытке воспользоваться госпереворотами в Африке

8:22
Мир

Европейский совет по международным отношениям (ECFR), один из ведущих аналитических центров ЕС, выпустил комментарий специалиста-африканиста Теодора Мёрфи о ситуации с участившимися госпереворотами на территории африканского континента. В своей статьей Мерфи упоминает "пояс переворотов" — территорию, где проходят смены политического руководства — и говорит о том, что Россия наряду с другими странами якобы пользуется этой возможностью для усиления своих позиций. Pravda.Ru предоставляет наиболее интересные фрагменты из текста.

В Европе обвинили Россию в попытке воспользоваться госпереворотами в Африке
Фото: openverse

Точка зрения автора может не совпадать с точкой зрения редакции.

Государственные перевороты вернулись в Африку. В 1990-е и 2000-е годы количество насильственных захватов власти на континенте сократилось, однако эта цифра начала снова расти около 15 лет назад. Это ухудшение стало особенно заметным с появлением «пояса переворотов», охватывающего территорию от Судана до Нигера (а в последнее время — главным образом, Габона), где за последние три года произошло восемь переворотов.

Причины переворотов варьируются от хрупкости государства до слабого экономического развития. Но оба фактора и так имели в течение десятилетий сразу после окончания холодной войны — когда в Африке происходило меньше переворотов.

Упущенным из виду фактором является ослабление глобального порядка и созданная им международная среда, способствующая переворотам. Политики должны учитывать, в частности, ту роль, которую активисты «средних держав» (государств, занимающих промежуточное положение между великими и малыми державами. — Ред.) и Россия сейчас играют в использовании все более беззаконной международной обстановки.

Сокращение расходов США 

Поскольку Соединенные Штаты сокращают свою стратегическую конкуренцию с Китаем, их способность серьезно инвестировать как в стратегические императивы, так и в цели внешней политики, основанные на ценностях, оказывается под угрозой. Поскольку существенное преобладает над хорошим, поддержание демократии в Африке выпало из списка стратегических приоритетов Америки.

Собственная система Африки по сдерживанию захватов власти также значительно ослабла. В тот же период соблюдение Африканским союзом своих же правил, запрещающих госперевороты, становилось все более непоследовательным, и в течение этого времени он начал применять их лишь выборочно, из-за прихотей могущественных государств-членов АС. Это началось с переворота в Мавритании в 2008 году, за ним последовали выборы президента Сиси после переворота в Египте, а совсем недавно — перевороты в Чаде и Судане.

Междуцарствие и усиление роли средних держав

[…]

Понимая, что мир вокруг них меняется, африканские лидеры обеспокоены тем, что развивается новая версия холодной войны и что они рискуют быть вынуждены выбрать сторону – Америку или Китай. Но сценарий в стиле «холодной войны» не является данностью, а это означает, что африканские лидеры, возможно, готовятся к неправильному шагу. Это рискует затмить главную проблему, созданную междуцарствием: рост напористых средних держав.

В условиях изменения глобального порядка средние державы стремятся максимизировать свой суверенитет и расширить свое влияние. Для средних держав Персидского залива, включая Египет и Турцию, эти двойные амбиции выражаются в том, что Африканский Рог рассматривается как ближнее зарубежье. Россия врывается в зону госпереворотов, разделяя те же мотивы средней державы, но она отличается по одному пункту: желанию подорвать Запад. Возможности, создаваемые госпереворотами, определяют, где Россия решит действовать. Но продолжение соперничества с Западом дает второй мотив для сосредоточения внимания России на западной половине «пояса переворотов»: она направлена на то, чтобы подавить самое сильное европейское влияние, а именно присутствие Франции во франкоязычных государствах Сахеля.

Естественно, участие России и средних держав в Африке началось еще до междуцарствия, но возможности, предоставляемые развивающимся глобальным порядком, усиливают их вмешательство. Россия и средние державы пользуются сокращением расходов США и подрывом норм Африканского союза, предлагая себя в качестве партнёров путчистам. […] К ним относятся ОАЭ, Саудовская Аравия, Катар и Турция по всему Африканскому Рогу, где Турция больше ориентирована на Сомали; ОАЭ, Саудовская Аравия и Катар больше ориентированы на Судан. В Сахеле Турция предварительно изучает возможность сотрудничества в области экономики и безопасности в Нигере, Буркина-Фасо и Мали. Россия играет важную роль на Африканском Роге и в Сахеле в «поясе переворотов»; ее самый глубокий след находится в Мали и Буркина-Фасо. Все активные средние державы рассматривают Ливию как часть стратегического обоснования своего вмешательства в дела соседних с ней стран.

С увеличением числа автократических политических предпринимателей, претендующих на власть в «поясе переворотов», возможности для участия увеличиваются. Средние державы — и Россия, но в меньшей степени — вкладывают в свое участие серьезный политический и финансовый капитал, а также в беспрекословную поддержку безопасности. Это создает огромное влияние по сравнению с участием западных официальных лиц среднего звена и более обусловленным предоставлением финансовой поддержки и поддержки безопасности. 

[…]

Россия и средние державы создают благоприятную среду для африканских автократов, делая невозможной их международную и африканско-региональную изоляцию.

[…]

Как ориентироваться в этом ландшафте

Лидеры африканских стран понимают, что изменение глобального порядка повышает интерес к Африке. Они поощряют новых партнеров как средство диверсификации за пределами прежнего ограниченного выбора США, старых колониальных держав, таких как Франция и Великобритания, или Китая. Но влияние участия России и средних держав в поясе государственных переворотов демонстрирует подводные камни такой диверсификации. Вместо того, чтобы создавать дополнительные возможности для выгоды Африки, взаимодействие России и средних держав укрепляет африканских автократов и способствует дестабилизации государства.

Возврата к однополярному порядку под руководством США не будет; нет американского стержня, который бы поддерживал основанный на правилах порядок против переворотов в Африке. Даже если бы США перераспределили политический капитал с этой целью, фаза междуцарствия уже привела к сдвигам в глобальном порядке такого масштаба, что сдерживание агрессивных средних держав и России становится практически невозможным.

Массовое вмешательство Франции в свои бывшие колонии — Сахельский участок «пояса переворотов» – не может восполнить пробел в лидерстве США. В то время как Франция изо всех сил пытается сохранить свою роль среди европейских держав в Сахеле, накал антифранцузских настроений в ее бывших сахельских колониях ограничивает ее эффективность.

Призывая всех желающих поддержать развитие своих стран, африканские лидеры, возможно, слишком мало думали о недостатках взаимодействия России и средних держав. Если они опасались использования Африки со стороны Китая и США, то Россия и средние державы не создают более мощного африканского объединения. В нынешнем виде они просто увеличивают число игроков, использующих Африку. Это настоящий тревожный сигнал, прозвучавший в результате переворота в Нигере.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы оаэ китай сомали россия турция евросоюз
Новости Все >
Финляндия усложнит правила выдачи ВНЖ студентам из других стран
Школьница из Москвы разгромила квартиру отца, пока тот отдыхал на море
Умерла заслуженная артистка России Мария Скуратова
В Челябинской области компания мужчин расстреляла семью из автомата
Озвучено число жителей Башкирии, у которых обнаружили смертельную болезнь
Разрушили страну: полковник Макгрегор рассказал о единственном "достижении" США на Украине
Что археологи обнаружили в захоронении сарматов под Волгоградом
В Харьков заехала дополнительная группа военкомов для ускорения принудительной мобилизации
Пушилин рассказал о больших потерях ВСУ во время танковой атаки у Опытного
Нарколог Сараев предложил приравнять некоторые энергетики к алкоголю
Популярное
Шольц неудачно попытался "отвесить пощёчину" России на саммите в Индии

Планы канцлера ФРГ Олафа Шольца "отвесить пощёчину" России обрушило содержание итоговой декларации саммита G20 в Нью-Дели.

Zeit: декларация саммита G20 обрушила планы Шольца "отвесить пощёчину" России
ЕС будет конфисковывать у россиян на границе авто, смартфоны, ноутбуки
Забирают всё: на границах с ЕС у россиян конфискуют авто, телефоны, ноуты и украшения
Жертв может быть больше: что случилось с уральской школьницей
Эндокринолог Павлова: резкое похудение - возможный признак рака
Скоростной электропоезд "Иволга 4.0" поставлен на поток Анастасия Жукова Законы Хаммурапи справедливы и сегодня Сергей Лебедев Верховный представитель Запада подал в суд на Милорада Додика Михаил Плисюк
"Я придал красок ее жизни": фаворит Пугачевой рассказал о дорогостоящих подарках от певицы
Установили, кто вернул на НТВ Ани Лорак
Илон Маск рассказал, кто настоящий президент США
Илон Маск рассказал, кто настоящий президент США
Последние материалы
Умерла заслуженная артистка России Мария Скуратова
В Челябинской области компания мужчин расстреляла семью из автомата
Озвучено число жителей Башкирии, у которых обнаружили смертельную болезнь
Курорт "Роза Хутор" провел необычную экологическую акцию
Разрушили страну: полковник Макгрегор рассказал о единственном "достижении" США на Украине
Что археологи обнаружили в захоронении сарматов под Волгоградом
В Харьков заехала дополнительная группа военкомов для ускорения принудительной мобилизации
Пушилин рассказал о больших потерях ВСУ во время танковой атаки у Опытного
Нарколог Сараев предложил приравнять некоторые энергетики к алкоголю
В Европе обвинили Россию в попытке воспользоваться госпереворотами в Африке
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников