В Европе обвинили Россию в попытке воспользоваться госпереворотами в Африке

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Европейский совет по международным отношениям (ECFR), один из ведущих аналитических центров ЕС, выпустил комментарий специалиста-африканиста Теодора Мёрфи о ситуации с участившимися госпереворотами на территории африканского континента. В своей статьей Мерфи упоминает "пояс переворотов" — территорию, где проходят смены политического руководства — и говорит о том, что Россия наряду с другими странами якобы пользуется этой возможностью для усиления своих позиций. Pravda.Ru предоставляет наиболее интересные фрагменты из текста.

Фото: openverse

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Государственные перевороты вернулись в Африку. В 1990-е и 2000-е годы количество насильственных захватов власти на континенте сократилось, однако эта цифра начала снова расти около 15 лет назад. Это ухудшение стало особенно заметным с появлением «пояса переворотов», охватывающего территорию от Судана до Нигера (а в последнее время — главным образом, Габона), где за последние три года произошло восемь переворотов.

Причины переворотов варьируются от хрупкости государства до слабого экономического развития. Но оба фактора и так имели в течение десятилетий сразу после окончания холодной войны — когда в Африке происходило меньше переворотов.

Упущенным из виду фактором является ослабление глобального порядка и созданная им международная среда, способствующая переворотам. Политики должны учитывать, в частности, ту роль, которую активисты «средних держав» (государств, занимающих промежуточное положение между великими и малыми державами. — Ред.) и Россия сейчас играют в использовании все более беззаконной международной обстановки.

Сокращение расходов США

Поскольку Соединенные Штаты сокращают свою стратегическую конкуренцию с Китаем, их способность серьезно инвестировать как в стратегические императивы, так и в цели внешней политики, основанные на ценностях, оказывается под угрозой. Поскольку существенное преобладает над хорошим, поддержание демократии в Африке выпало из списка стратегических приоритетов Америки.

Собственная система Африки по сдерживанию захватов власти также значительно ослабла. В тот же период соблюдение Африканским союзом своих же правил, запрещающих госперевороты, становилось все более непоследовательным, и в течение этого времени он начал применять их лишь выборочно, из-за прихотей могущественных государств-членов АС. Это началось с переворота в Мавритании в 2008 году, за ним последовали выборы президента Сиси после переворота в Египте, а совсем недавно — перевороты в Чаде и Судане.

Междуцарствие и усиление роли средних держав

[…]

Понимая, что мир вокруг них меняется, африканские лидеры обеспокоены тем, что развивается новая версия холодной войны и что они рискуют быть вынуждены выбрать сторону – Америку или Китай. Но сценарий в стиле «холодной войны» не является данностью, а это означает, что африканские лидеры, возможно, готовятся к неправильному шагу. Это рискует затмить главную проблему, созданную междуцарствием: рост напористых средних держав.

В условиях изменения глобального порядка средние державы стремятся максимизировать свой суверенитет и расширить свое влияние. Для средних держав Персидского залива, включая Египет и Турцию, эти двойные амбиции выражаются в том, что Африканский Рог рассматривается как ближнее зарубежье. Россия врывается в зону госпереворотов, разделяя те же мотивы средней державы, но она отличается по одному пункту: желанию подорвать Запад. Возможности, создаваемые госпереворотами, определяют, где Россия решит действовать. Но продолжение соперничества с Западом дает второй мотив для сосредоточения внимания России на западной половине «пояса переворотов»: она направлена на то, чтобы подавить самое сильное европейское влияние, а именно присутствие Франции во франкоязычных государствах Сахеля.

Естественно, участие России и средних держав в Африке началось еще до междуцарствия, но возможности, предоставляемые развивающимся глобальным порядком, усиливают их вмешательство. Россия и средние державы пользуются сокращением расходов США и подрывом норм Африканского союза, предлагая себя в качестве партнёров путчистам. […] К ним относятся ОАЭ, Саудовская Аравия, Катар и Турция по всему Африканскому Рогу, где Турция больше ориентирована на Сомали; ОАЭ, Саудовская Аравия и Катар больше ориентированы на Судан. В Сахеле Турция предварительно изучает возможность сотрудничества в области экономики и безопасности в Нигере, Буркина-Фасо и Мали. Россия играет важную роль на Африканском Роге и в Сахеле в «поясе переворотов»; ее самый глубокий след находится в Мали и Буркина-Фасо. Все активные средние державы рассматривают Ливию как часть стратегического обоснования своего вмешательства в дела соседних с ней стран.

С увеличением числа автократических политических предпринимателей, претендующих на власть в «поясе переворотов», возможности для участия увеличиваются. Средние державы — и Россия, но в меньшей степени — вкладывают в свое участие серьезный политический и финансовый капитал, а также в беспрекословную поддержку безопасности. Это создает огромное влияние по сравнению с участием западных официальных лиц среднего звена и более обусловленным предоставлением финансовой поддержки и поддержки безопасности.

[…]

Россия и средние державы создают благоприятную среду для африканских автократов, делая невозможной их международную и африканско-региональную изоляцию.

[…]

Как ориентироваться в этом ландшафте

Лидеры африканских стран понимают, что изменение глобального порядка повышает интерес к Африке. Они поощряют новых партнеров как средство диверсификации за пределами прежнего ограниченного выбора США, старых колониальных держав, таких как Франция и Великобритания, или Китая. Но влияние участия России и средних держав в поясе государственных переворотов демонстрирует подводные камни такой диверсификации. Вместо того, чтобы создавать дополнительные возможности для выгоды Африки, взаимодействие России и средних держав укрепляет африканских автократов и способствует дестабилизации государства.

Возврата к однополярному порядку под руководством США не будет; нет американского стержня, который бы поддерживал основанный на правилах порядок против переворотов в Африке. Даже если бы США перераспределили политический капитал с этой целью, фаза междуцарствия уже привела к сдвигам в глобальном порядке такого масштаба, что сдерживание агрессивных средних держав и России становится практически невозможным.

Массовое вмешательство Франции в свои бывшие колонии — Сахельский участок «пояса переворотов» – не может восполнить пробел в лидерстве США. В то время как Франция изо всех сил пытается сохранить свою роль среди европейских держав в Сахеле, накал антифранцузских настроений в ее бывших сахельских колониях ограничивает ее эффективность.

Призывая всех желающих поддержать развитие своих стран, африканские лидеры, возможно, слишком мало думали о недостатках взаимодействия России и средних держав. Если они опасались использования Африки со стороны Китая и США, то Россия и средние державы не создают более мощного африканского объединения. В нынешнем виде они просто увеличивают число игроков, использующих Африку. Это настоящий тревожный сигнал, прозвучавший в результате переворота в Нигере.