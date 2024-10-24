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Применение куриного помета: советы для идеального урожая

3:33
Садоводство

Куриный помет — это экологически чистое удобрение, которое с давних пор активно используют в садоводстве и огородничестве. Благодаря своему уникальному составу, он прекрасно дополняет компост и весенние удобрения.

Применение куриного помета: советы для идеального урожая
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, CC BY-SA 4.0

Кроме того, куриный помет известен своей способностью улучшать кислотность почвы. Как правильно использовать куриный помет как удобрение, рассказывает кандидат сельскохозяйственных наук Хромов Николай Владимирович на сайте "Антонов сад".

Особенности куриного помета как удобрения

Куриный помет отличается высокой концентрацией питательных веществ, включая три основных компонента для растений — азот (N), фосфор (P) и калий (K). В отличие от навоза крупного рогатого скота, куриный помет содержит в три раза больше азота.

Также в нем присутствуют кальций, магний и сера, что делает его еще более ценным для улучшения состава почвы. Однако важно следить за дозировкой: избыток удобрения может привести к засолению грунта и негативным последствиям для растений.

Когда подкармливать куриным пометом

Куриный помет можно использовать в любое время для повышения питательной ценности почвы. Особенно хорош он в качестве осеннего удобрения: после распределения по поверхности почвы его нужно заделать на глубину 10-15 см, чтобы сохранить максимальное количество азота.

К тому же помет отлично подходит для обогащения компоста, способствуя более быстрому разложению органики.

В каком виде применять куриный помет

Существует три основных вида куриного помета: гранулированный, жидкий и сухой. Гранулированный помет можно приобрести в садовых магазинах. Обычно его вносят по 300 г на квадратный метр, а для тепличных овощей — по 150 г.

Жидкий помет готовят, растворяя сухое удобрение в воде: на 1 кг помета необходимо 15 литров воды. Такой раствор вносят под корень растений, в среднем по литру на квадратный метр.

Как разводить куриный помет

Для разведения куриного помета используйте пластиковые емкости. На ведро (10 л) необходимо от 1 до 3 кг удобрения, в зависимости от его возраста и типа. После смешивания дайте раствору настояться в тени 5-6 дней, периодически перемешивая. Как только пена на поверхности исчезнет, раствор готов к применению.

Правила внесения под различные культуры

Куриный помет особенно хорошо подходит для культур, которые активно используют питательные вещества, таких как сладкая кукуруза, свекла и картофель. Для плодовых деревьев и ягодных кустарников подкормку можно вносить как в осенний, так и в весенний период. Однако важно следить за дозировками, чтобы не навредить растениям.

Возможные противопоказания

Куриный помет не рекомендуется использовать под злаковые и некоторые овощные культуры, которые могут накапливать нитраты. Его следует вносить в первой половине сезона, так как избыточное количество азота может вызвать чрезмерный рост, который не приведет к хорошему урожаю.

Осенью помет можно вносить только в свободную почву, иначе это может спровоцировать новый рост, что в условиях зимы приведет к вымерзанию побегов.

Уточнения

Ку́рица или дома́шняя ку́рица (вид лат. Gallus gallus, подвид Gallus gallus domesticus, иногда — Gallus domesticus; самец — пету́х, птенцы — цыпля́та) — самая многочисленная и распространённая домашняя птица, а в XXI веке — самый многочисленный на Земле вид птиц.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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