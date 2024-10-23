ГАИ назвала 5 способов самостоятельно быстро завести машину с севшим аккумулятором

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С наступлением осени и холодов риск внезапного разряда аккумулятора увеличивается, особенно если батарея старая и давно не обслуживалась. Однако даже при полностью разряженном аккумуляторе есть способы запустить автомобиль и добраться до ближайшего сервиса.

Фото: freepik.com by senivpetro, PDM

В беседе с порталом njcar.ru представитель ГАИ поделился практическими советами, которые помогут завести машину в таких ситуациях.

Для автомобилей с механической трансмиссией самый простой способ — запуск "с толкача". Водителю нужно разогнать машину вручную, включить зажигание и передачу. Однако этот метод категорически запрещён для автомобилей с автоматической коробкой передач.

Другой вариант — использование троса. Для этого одно из ведущих колёс приподнимается, включается зажигание, устанавливается нужная передача, и трос обматывается вокруг колеса. Затем его резко тянут, чтобы провернуть коленчатый вал и запустить двигатель.

Также можно заранее подготовиться, приобретя пуско-зарядное устройство. Оно подключается к аккумулятору и позволяет завести машину даже при полной разрядке, но важно точно следовать инструкции по подключению клемм.

Одним из самых распространённых способов является "прикуривание" от другого автомобиля. Здесь главное — соблюдать правильный порядок подключения проводов, чтобы не повредить электронику. Положительные клеммы обоих аккумуляторов соединяются первыми, затем отрицательные. Отключение следует производить в обратном порядке.

Если все эти методы не помогают, самым надёжным решением остаётся покупка нового аккумулятора, хотя это и более дорогостоящий способ.

Уточнения

Автомоби́льный аккумуля́тор (точнее — автомобильная кислотная батарея; сокр. АКБ) — тип электрической аккумуляторной батареи, применяемый в автомобильном или мототранспорте.

