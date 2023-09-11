В Европе заявили, что Россия "подталкивает" еще одну страну к членству в НАТО

7:44 Your browser does not support the audio element. Мир Европа

Международный институт стратегических исследований (IISS) опубликовал комментарий Майкла Сондерса, специалиста по вопросам оборонного и военного анализа. В материале указывается, что Швейцария, которая до сих пор придерживалась внеблокового нейтралитета, может пересмотреть свою позицию относительно членства в НАТО. По мнению Сондерса, это может быть связано с "влиянием России".

Фото: Флот 2017

Pravda.Ru публикует перевод материала IISS. Точка зрения автора может отличаться от мнения редакции. В переводе могут быть лексические замены в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Население Швейцарии и федеральное правительство по-новому смотрят на закон о нейтралитете страны в свете конфликта России и Украины. Правительственные опросы показывают, что большинство швейцарской общественности поддерживают более тесные связи с НАТО, что поднимает следующий вопрос: насколько далеко Швейцария отойдет от своего исторически нейтрального статуса?

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В последние месяцы Швейцария предприняла шаги для углубления своих связей с НАТО способом, который ранее считался немыслимым, добавив свое имя в список европейских стран, пересматривающих давние принципы национальной безопасности после начала специальной военной операции России на Украине в феврале 2022 года. Устремление Берна к НАТО подкрепляется общественной поддержкой более тесных связей с альянсом, хотя и не ценой отказа Швейцарии от нейтрального статуса.

Наиболее ярким выражением новой политической позиции является решение Швейцарии в июле 2023 года подписать письмо о намерениях (LOI) о присоединении к возглавляемой Германией европейской инициативе «Небесный щит» (ESSI) — совместной работе по улучшению потенциала противовоздушной и противоракетной обороны Европы. Швейцария присоединилась к ESSI вместе с Австрией, еще одним традиционно нейтральным европейским государством.

Целью ESSI является обеспечение возможности приобретения европейскими странами многонациональных систем противовоздушной и противоракетной обороны. Благодаря двум нейтральным государствам общее число участников ESSI достигло 19, включая 16 членов НАТО и приглашенную в Альянс Швецию. До начала специальной военной операции России на Украине в 2022 году концепция присоединения Швейцарии к общеевропейскому оборонному проекту была невообразимой.

Присоединение к ESSI станет последней вехой в движении Швейцарии в сторону НАТО. В программе вооружений этого года Федеральный совет запросил закупку дополнительных перехватчиков ПВО и ПРО PAC-3 MSE после принятого в прошлом году решения о закупке пяти единиц MIM-104 Patriot, основной системы ПВО НАТО. Берн также взял на себя обязательство закупить 36 самолетов Lockheed Martin F-35A Lightning II, которые становятся своего рода популярными истребителями в НАТО. Швейцария заявила, что оценит, как лучше всего использовать ESSI для укрепления своего потенциала противовоздушной обороны, потенциально в том числе с помощью обмена информацией.

Главным архитектором перемен в политике Швейцарии является вице-президент страны и глава Федерального департамента обороны, гражданской защиты и спорта Виола Амхерд. Большую часть года она призывала к более тесному сотрудничеству с НАТО, указывая на Украину как на доказательство важности международного партнерства. Ее подпись под ESSI выразила ее политическую позицию.

Амхерд вошла в историю, став первым швейцарским министром, участвовавшим в Североатлантическом совете, (главном политическом органе альянса, принимающем решения), во время визита в штаб-квартиру НАТО в марте 2023 года. В ходе визита министр обороны Швейцарии встретилась с генеральным секретарем Йенсом Столтенбергом, и обе стороны выразили желание более тесного сотрудничества. Генсек заявил, что нейтралитет Швейцарии не является препятствием для сотрудничества с НАТО.

Поддержка общественности

Опрос показал, что 55% граждан Швейцарии (рекордное число) поддерживают движение к «более тесным связям» с НАТО, что на три пункта выше, чем годом ранее, и на десять пунктов выше, чем в опросе, проведенном в январе 2021 года, незадолго до того, как Россия начала специальную военную операцию на Украине.

Действия Москвы уже привели к тому, что два ранее неприсоединившихся европейских государства оказались в рядах НАТО. Финляндия присоединилась в этом году, а Швеция ожидает одобрения от членов альянса на вступление. Швейцария еще не в этой точке, хотя общественная поддержка вступления страны в НАТО, а не только установления более тесных связей, возросла за последний год. Около 31% опрошенных граждан Швейцарии выступают за членство в альянсе. Хотя эта цифра по-прежнему составляет меньшинство, она на пять пунктов выше, чем годом ранее, и намного опережает средний показатель поддержки членства в НАТО в 21% за последнее десятилетие.

Даже если менее трети населения Швейцарии поддерживает вступление в НАТО, более половины, около 53%, поддерживают идею о том, что нейтралитет страны по-прежнему должен позволять ей проводить совместное военное планирование с НАТО. Конфликт России и Украины оказался наиболее распространенной проблемой в области безопасности, которую называли опрошенные.

Принцип нейтралитета

Берн, возможно, стремится укрепить связи с НАТО, но что-то более важное все еще остается за скобками. В отличие от Швеции и Финляндии, Швейцария имеет территориальный буфер по отношению к России и не имеет с ней прямой границы. И более 90% граждан Швейцарии, опрошенных в этом году, поддерживают принцип нейтралитета своей страны, который фактически блокирует участие страны в обязательствах по статье 5 НАТО о коллективной обороне.

Обязательство нейтралитета привело к тому, что правительство Швейцарии отклонило просьбы Дании и Германии предоставить Украине определенную военную технику, в том числе танки Leopard1 A5. На Швейцарию оказывается международное давление с требованием пересмотреть свое законодательство, запрещающее реэкспорт оружия, в том числе со стороны президента Украины Владимира Зеленского, который напрямую обратился к этому вопросу в видеообращении к швейцарскому парламенту. Попытки верхней палаты Швейцарии пересмотреть эти правила были отклонены нижней палатой, что отчасти отражает точку зрения крайне правой Швейцарской народной партии, которая заявила, что недавние действия уже поставили государство под угрозу нарушения его политики нейтралитета.

Тем не менее, сдвиг в подходах Швейцарии в пользу расширения международного сотрудничества неоспорим. Становится все более очевидным, что чем дольше будет продолжаться конфликт России на Украине, тем больше будет расти общественная поддержка НАТО в Швейцарии.