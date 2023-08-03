Cаудовская Аравия проведёт антироссийскую конференцию по Украине. Саудиты хотят вступить в БРИКС — Москве надо повременить с одобрением.
Приглашения на конференцию в Джидде 5-6 августа разосланы около 30 странам, среди них — партнёры РФ по БРИКС: Китай, Индия, Бразилия, ЮАР. Конференция, как заявляют организаторы, направлена на получение поддержки так называемого "мирного плана" Владимира Зеленского, обнародованного в декабре прошлого года во время визита президента Украины в США.
План исключает любые переговоры с Россией и предусматривает полный вывод её войск с принадлежавших Украине территорий — включая Крым — в границах 1991 года. Зеленский также настаивает, что Россия должна выплатить Украине репарации, а её руководство — предстать перед военным судом за "военные преступления", прежде чем могут состояться переговоры.
Некоторые страны сразу отказались от приглашения Эр-Рияда — например, Мексика. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор (AMLO) заявил, что без России такие переговоры несостоятельны.
Россиян, конечно, интересуют партнёры РФ по БРИКС, раз уж блок пытается противостоять американскому глобализму и даже разрабатывает валюту, которая призвана заменить доллар.
Стало известно, что президент Бразилии Жозе Инасиу Лула да Силва на встречу не поедет, а страну будет представлять по видеосвязи внешнеполитический советник президента Селсу Аморим, сообщает ТАСС. Аморим напомнил на встрече с журналистами, что на аналогичной встрече в Копенгагене прийти к консенсусу по Украине не удалось — Киев хотел обсуждать там только свою формулу мира.
"Нельзя игнорировать интересы безопасности России. Они реальны. Или вы пытаетесь спровоцировать Россию?" — сказал Аморим.
Что касается Китая, то на упомянутую встречу в Копенгагене его представители не явились. Вероятно, и на этот раз будет аналогичная позиция. Однако западные аналитики предполагают, что будет сделано исключение для Эль-Рияда, поскольку это — близкий партнёр Китая.
Причины отказа или понижения представительства стран Глобального Юга:
Саудовская Аравия выглядит чужеродным телом на этом празднике смерти для Украины, так как недавно подала заявку на вступление в БРИКС.
Некоторые аналитики выдвигают версию, что в Джидде страны Глобального Юга убедят Запад в нереалистичности дальнейших попыток продвигать украинскую повестку. Однако тогда Лула, несомненно, приехал бы — как и китайцы.
Вторая версия говорит о том, что в Джидде западные страны вместе со странами Глобального Юга заставят Зеленского отказаться от всех своих требований к России.
"Они выбросят его (план) в окно", — сказал отставной офицер американской разведки Скотт Риттер.
То есть как бы всё уже решено с американцами, и тогда, при нейтральных формулировках в резолюции конференции, саудиты, несомненно, выиграют как главные миротворцы.
Если же будет оставлен для продвижения план Зеленского, тогда вступление Саудовской Аравии в БРИКС необходимо отсрочить. Нефтяные дела в рамках "ОПЕК плюс" никак не пострадают: Саудовская Аравия не меньше РФ хочет поддерживать стабильные цены на нефть.
БРИКС же достаточно и метаний Индии с её навязчивой идеей стать могущественнее Китая при помощи США.
Премьер Нарендра Моди пообещал Зеленскому "сделать всё" для начала мирных переговоров с РФ — и сразу поток дешёвой нефти в Индию из РФ стал снижаться. Если это — звенья одной цепи, то российское руководство можно похвалить. Сейчас уже мало не осуждать Россию, не присоединяться к санкциям и хвалиться этим. Важно поддерживать Москву и не стесняться этого — таким должен быть нарратив Кремля. И у Москвы есть рычаги влияния: продовольствие, топливо, энергетика.
Во время встречи с представителями африканских стран в июне президент России Владимир Путин заявил, что РФ и Украина были на грани достижения соглашения во время переговоров в Стамбуле в прошлом году, прежде чем Украина внезапно решила выйти из переговоров под давлением Запада.
Мяч на стороне Киева, сказал Путин, конечно, с учётом изменившихся реалий — того, что РФ юридически приросла четырьмя бывшими областями Украины по "закону победителя в войне". А если Украину это не устраивает, то надо это доказывать на поле боя.
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