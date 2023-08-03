Москве не следует поощрять вступление Саудовской Аравии в БРИКС

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Cаудовская Аравия проведёт антироссийскую конференцию по Украине. Саудиты хотят вступить в БРИКС — Москве надо повременить с одобрением.

Фото: .watanserb.com

Повестка конференции в Джидде — антироссийская

Приглашения на конференцию в Джидде 5-6 августа разосланы около 30 странам, среди них — партнёры РФ по БРИКС: Китай, Индия, Бразилия, ЮАР. Конференция, как заявляют организаторы, направлена ​​на получение поддержки так называемого "мирного плана" Владимира Зеленского, обнародованного в декабре прошлого года во время визита президента Украины в США.

План исключает любые переговоры с Россией и предусматривает полный вывод её войск с принадлежавших Украине территорий — включая Крым — в границах 1991 года. Зеленский также настаивает, что Россия должна выплатить Украине репарации, а её руководство — предстать перед военным судом за "военные преступления", прежде чем могут состояться переговоры.

Некоторые страны сразу отказались от приглашения Эр-Рияда — например, Мексика. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор (AMLO) заявил, что без России такие переговоры несостоятельны.

Бразилия понижает уровень представительства

Россиян, конечно, интересуют партнёры РФ по БРИКС, раз уж блок пытается противостоять американскому глобализму и даже разрабатывает валюту, которая призвана заменить доллар.

Стало известно, что президент Бразилии Жозе Инасиу Лула да Силва на встречу не поедет, а страну будет представлять по видеосвязи внешнеполитический советник президента Селсу Аморим, сообщает ТАСС. Аморим напомнил на встрече с журналистами, что на аналогичной встрече в Копенгагене прийти к консенсусу по Украине не удалось — Киев хотел обсуждать там только свою формулу мира.

"Нельзя игнорировать интересы безопасности России. Они реальны. Или вы пытаетесь спровоцировать Россию?" — сказал Аморим.

Что касается Китая, то на упомянутую встречу в Копенгагене его представители не явились. Вероятно, и на этот раз будет аналогичная позиция. Однако западные аналитики предполагают, что будет сделано исключение для Эль-Рияда, поскольку это — близкий партнёр Китая.

Причины отказа или понижения представительства стран Глобального Юга:

всем ясно, что план Зеленского — бредовый, зачем обсуждать нереализуемое;

избежать давления США в кулуарах — ожидается участие советника Белого дома по национальной безопасности Джейка Салливана;

у всех свои дела, у Украины нет приоритета. В Бразилии в эти же дни проходит свой международный форум по Амазонке, и Лула будет там присутствовать.

Саудовская Аравия работает с американцами

Саудовская Аравия выглядит чужеродным телом на этом празднике смерти для Украины, так как недавно подала заявку на вступление в БРИКС.

Некоторые аналитики выдвигают версию, что в Джидде страны Глобального Юга убедят Запад в нереалистичности дальнейших попыток продвигать украинскую повестку. Однако тогда Лула, несомненно, приехал бы — как и китайцы.

Вторая версия говорит о том, что в Джидде западные страны вместе со странами Глобального Юга заставят Зеленского отказаться от всех своих требований к России.

"Они выбросят его (план) в окно", — сказал отставной офицер американской разведки Скотт Риттер.

То есть как бы всё уже решено с американцами, и тогда, при нейтральных формулировках в резолюции конференции, саудиты, несомненно, выиграют как главные миротворцы.

Если же будет оставлен для продвижения план Зеленского, тогда вступление Саудовской Аравии в БРИКС необходимо отсрочить. Нефтяные дела в рамках "ОПЕК плюс" никак не пострадают: Саудовская Аравия не меньше РФ хочет поддерживать стабильные цены на нефть.

В БРИКС России и так уже не просто

БРИКС же достаточно и метаний Индии с её навязчивой идеей стать могущественнее Китая при помощи США.

Премьер Нарендра Моди пообещал Зеленскому "сделать всё" для начала мирных переговоров с РФ — и сразу поток дешёвой нефти в Индию из РФ стал снижаться. Если это — звенья одной цепи, то российское руководство можно похвалить. Сейчас уже мало не осуждать Россию, не присоединяться к санкциям и хвалиться этим. Важно поддерживать Москву и не стесняться этого — таким должен быть нарратив Кремля. И у Москвы есть рычаги влияния: продовольствие, топливо, энергетика.

Во время встречи с представителями африканских стран в июне президент России Владимир Путин заявил, что РФ и Украина были на грани достижения соглашения во время переговоров в Стамбуле в прошлом году, прежде чем Украина внезапно решила выйти из переговоров под давлением Запада.

Мяч на стороне Киева, сказал Путин, конечно, с учётом изменившихся реалий — того, что РФ юридически приросла четырьмя бывшими областями Украины по "закону победителя в войне". А если Украину это не устраивает, то надо это доказывать на поле боя.

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