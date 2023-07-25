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Олег Артюков

Noonpost: Запад явно напуган, БРИКС готовится нанести новый удар

3:09
Экономика

В западной прессе активно обсуждают перспективы расширения БРИКС, заявки на вступление в это объединение подали многие страны, отмечает египетское издание Noonpost.

Noonpost: Запад явно напуган, БРИКС готовится нанести новый удар
Фото: syl.ru

Представитель ЮАР в БРИКС Анил Суклал сообщил, что официальные заявки на вступление в объединение подали 22 государства, говорится в материале (перевод "ИноСМИ").

"Двадцать две страны официально подали заявки на вступление в БРИКС. Примерно такое же количество государств неофициально выразили желание присоединиться к объединению. Это свидетельствует о доверии к той работе, которую БРИКС проделал за 15 лет своего существования", — отметил представитель Южно-Африканской республики.

Это тем более примечательно, что с момента своего образования в 2006 году БРИКС принял только одного нового члена — как раз ЮАР, в 2011 году.

В частности, среди желающих вступить — семь арабских государств, пять из которых являются нефтедобывающими. Официальные заявки уже подали Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Алжир, Бахрейн, Египет и Судан.

К организации также хотят присоединиться ряд африканских стран. Официально об этих планах уже объявили Нигерия, Сенегал, Эфиопия, Демократическая Республика Конго, Коморские острова и Габон.

Уже находится на рассмотрении заявка на вступление Ирана. Аргентина, Мексика, Никарагуа, Таиланд, Уругвай, Венесуэла, Куба, Казахстан и Индонезия тоже проявили интерес к этому блоку.

Конечно, далеко не факт, что все желающие будут приняты в объединение, на это требуется одобрение всех государств, входящих в БРИКС. А кроме того, ВВП стран-членов БРИКС должен быть не менее 200 миллиардов долларов. Сейчас самая "маленькая" экономика в объединении у ЮАР, ВВП этой страны составляет 419 миллиардов долларов.

Но тем не менее, на Западе явно встревожены тенденцией. Там полагают, что БРИКС стремится стать реальным конкурентом "Большой семёрки". На долю объединения приходится 60 процентов мировых богатств. Страны БРИКС занимают около 40 процентов площади мира. Общая численность их жителей составляет более 40 процентов населения планеты.

И это сейчас, когда в объединение входят пять государств.

Стоит напомнить, что на саммит БРИКС, который пройдёт 22-24 августа в Йоханнесбурге, власти ЮАР не пригласили представителей западных государств. В том числе и президента Франции Эмманюэля Макрона, который лично просил президента ЮАР Сирила Рамафосу направить ему приглашение.

Между тем, саммит должен стать рекордный по числу участников, приглашения принять в нём участие направлены в 70 государств мира.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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