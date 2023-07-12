Валюта, привязанная к золоту, будет создана и без участия Индии

4:23 Your browser does not support the audio element. Экономика Финансы

Индия объявила, что не имеет интереса к созданию валюты БРИКС. Денежная единица, привязанная к золоту, в среднесрочной перспективе будет создана и без участия Индии.

Фото: Fotodom.ru/ Коммерсантъ

Моди даст фору Эрдогану в многовекторности

Министр иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкар заявил, что у Индии нет планов в отношении валюты БРИКС. Вместо этого Индия сосредоточена на укреплении своей национальной валюты — рупии, цитирует министра Time of India.

Заявление прозвучало на фоне ожиданий, что на очном саммите БРИКС в ЮАР в августе этот вопрос будет рассматриваться. Подождём — последнее слово будет за премьером Нарендрой Моди, который, очевидно, в недавней поездке в США получил выгодные торговые и инвестиционные предложения в обмен на обозначенную позицию.

Индия, как пишет Time of India, также обеспокоена, что БРИКС со своей валютой может стать "трамплином для достижения целей Китая — стать мировой экономической и военной сверхдержавой". Заметим, что Индия и сама не прочь ею стать (в 2075 году она станет второй экономикой после Китая) и будет в этом использовать Запад (технологии) и РФ (дешёвые ресурсы). Так что не один Реджеп Эрдоган успешно "сидит на двух стульях", Моди может дать ему фору.

На сегодня известно, что дано поручение Банку Развития БРИКС сформировать свои предложения по вопросу валюты БРИКС.

Дедолларизация — уже не фантазия

У идеи новой валюты, привязанной к золоту, есть поддержка, как утверждается, в 80 странах, и они будут её продвигать вне зависимости от позиции Индии. У некоторых уже нет выбора, как у России, Китая и Ирана, а другие только опасаются санкций. США ввели санкции против стран, на долю которых приходится более одной трети населения мира и 29% мирового ВВП.

Дедолларизация происходит уже сейчас. Доля казначейских облигаций Федеральной резервной системы США в валютных резервах стран мира неуклонно снижается в течение последних нескольких лет. В 2022 году доля доллара США в мировых резервах сократилась на 8% и по данным МВФ не превышает 40%.

Участие Китая в дедолларизации является решающим из-за объёма экономики и торговых связей. В декабре Пекин призвал поставщиков нефти на Ближнем Востоке торговать с использованием юаня, а не доллара, и семь месяцев подряд наращивает закупки золота, чтобы диверсифицировать свои резервы.

Резервная валюта должна быть дорогой

Доллар как мировая резервная валюта должен быть всё время дорогим, чтобы в его продукты вкладывались. Если доллар обрушится, например, из-за дефолта по суверенному долгу или проблем банковской системы, то иностранный спрос на большие резервы в долларах США и активы, номинированные в долларах, резко упадёт. Это будет конец гегемонии США — их существованию за счёт продажи "фантиков".

Если новая валюта будет привязана к золоту, то она будет повышать его стоимость, что мы и видим сейчас, судя по слухам о валюте БРИКС.

Китай тоже стремится сделать юань дорогим. Источники Reuters сообщили, что Народный банк Китая приказал крупным государственным банкам подготовиться к избавлению от долларовых резервов и одновременному скупке оффшорных юаней, которые продолжают падать, несмотря на предыдущие интервенции. Масштаб этих последних усилий по поддержке юаня сможет обеспечить нижний предел для китайской валюты.

Главный же фактор превращения юаня в резервную валюту — это выход Китая на первое место по номинальному размеру экономики. Экономисты предсказывают, что это случится в следующие 7-10 лет.

У России достаточно защищенные позиции, её экономика из-за санкций уходит от доллара, так что при его падении каких-то сильных последствий не будет. А вот задача — сделать рубль сильным, чтобы его (облигации) охотно покупали, — нынешним финансовым структурам РФ пока не по силам.

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