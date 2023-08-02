Для Украины придумали всё: историю, язык, нацию

3:21 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Украина

Почему на Украине идёт её разграбление "как в последний раз"; как для этой территории придумали историю, язык, экономику, но не смогли "придумать" нацию; кто виноват в том, что в 2014 году не получилось мирного раздела Украины на две страны, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой директор Центра политического анализа Павел Данилин.

Фото: Правда.Ру

— Павел, ради личного обогащения Зеленский полностью вжился в роль ненавистника России. Власти на Украине действительно не понимают, что там остаётся всё меньше ресурсов, людей для мобилизации?

— Люди для них всегда были источником денег, популярности. Украинская элита давно поняла, что очень удобно быть ласковым телёнком, который двух маток сосёт: обхаживать одновременно Россию и Европу и получать деньги сразу с двух сторон.

На определённом этапе стало понятно, что проще наплевать на существование страны, состричь один раз с барана всё вместе, затем его зарезать. Потому что не факт, что ты сможешь это сделать несколько раз.

Если украинские элиты начала 1990-х были хоть в какой-то мере старосоветскими, то современные элиты совершенно антиукраинские. Эти антиукраинские элиты готовы к тому, что они остригут баранов только один раз.

— Зеленский по-украински заговорил уже после 2019 года, ему даже пришлось учить язык. А ведь казалось, что он разумный человек, хотя потом он начал поддерживать АТО, но тогда многие актёры так делали, просто чтобы получить бонусы, а не потому, что считали нацистов героями.

— Да, на определённом этапе поддержка АТО для части украинской интеллигенции стала обязательным выбором для получения контрактов, для продолжения существования на Украине. А те, кто этого не понимал, либо в могиле, либо в СБУ. Зато Зеленский на коне. Кстати, как раз при Зеленском всё это и произошло.

Однако странно обсуждать, что Зеленский "выучил" украинский язык. Украинский язык — это несуществующая вещь. Я не являюсь ни расистом, ни нацистом, но нет филологов, которые знают точные правила того явления, которое вы называете якобы языком. Его же на коленке придумывают, срочно изобретают слова — очень удобно. Каждый из нас может научиться на "мове" говорить, тем более, если он сам придумывает эту "мову".

Да ведь для Украины придумано всё: история, язык, концепция несуществующей экономики, которая якобы может быть независимой от Российской Федерации. В итоге они попытались придумать нацию, но здесь у них что-то пошло не так.

Мы могли бы наблюдать счастливый развод между востоком и западом Украины в 2014 году, но на определённом этапе в дело пошли коктейли Молотова, и бархатного развода не получилось. То есть не получилось ситуации, при которой все были бы довольны:

Киев, оставшийся с "западенцами";

"восточники", оставшиеся в Новороссии;

Янукович, который мог стать президентом Новороссии.

Но у Януковича не оказалось даже намека на тестикулы. Поэтому мы имеем то, что имеем.