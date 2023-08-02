Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Инна Новикова

Для Украины придумали всё: историю, язык, нацию

3:21
Мир » Бывший СССР » Украина

Почему на Украине идёт её разграбление "как в последний раз"; как для этой территории придумали историю, язык, экономику, но не смогли "придумать" нацию; кто виноват в том, что в 2014 году не получилось мирного раздела Украины на две страны, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой директор Центра политического анализа Павел Данилин.

Для Украины придумали всё: историю, язык, нацию
Фото: Правда.Ру

— Павел, ради личного обогащения Зеленский полностью вжился в роль ненавистника России. Власти на Украине действительно не понимают, что там остаётся всё меньше ресурсов, людей для мобилизации?

— Люди для них всегда были источником денег, популярности. Украинская элита давно поняла, что очень удобно быть ласковым телёнком, который двух маток сосёт: обхаживать одновременно Россию и Европу и получать деньги сразу с двух сторон.

На определённом этапе стало понятно, что проще наплевать на существование страны, состричь один раз с барана всё вместе, затем его зарезать. Потому что не факт, что ты сможешь это сделать несколько раз.

Если украинские элиты начала 1990-х были хоть в какой-то мере старосоветскими, то современные элиты совершенно антиукраинские. Эти антиукраинские элиты готовы к тому, что они остригут баранов только один раз.

— Зеленский по-украински заговорил уже после 2019 года, ему даже пришлось учить язык. А ведь казалось, что он разумный человек, хотя потом он начал поддерживать АТО, но тогда многие актёры так делали, просто чтобы получить бонусы, а не потому, что считали нацистов героями.

— Да, на определённом этапе поддержка АТО для части украинской интеллигенции стала обязательным выбором для получения контрактов, для продолжения существования на Украине. А те, кто этого не понимал, либо в могиле, либо в СБУ. Зато Зеленский на коне. Кстати, как раз при Зеленском всё это и произошло.

Однако странно обсуждать, что Зеленский "выучил" украинский язык. Украинский язык — это несуществующая вещь. Я не являюсь ни расистом, ни нацистом, но нет филологов, которые знают точные правила того явления, которое вы называете якобы языком. Его же на коленке придумывают, срочно изобретают слова — очень удобно. Каждый из нас может научиться на "мове" говорить, тем более, если он сам придумывает эту "мову".

Да ведь для Украины придумано всё: история, язык, концепция несуществующей экономики, которая якобы может быть независимой от Российской Федерации. В итоге они попытались придумать нацию, но здесь у них что-то пошло не так.

Мы могли бы наблюдать счастливый развод между востоком и западом Украины в 2014 году, но на определённом этапе в дело пошли коктейли Молотова, и бархатного развода не получилось. То есть не получилось ситуации, при которой все были бы довольны:

  • Киев, оставшийся с "западенцами";
  • "восточники", оставшиеся в Новороссии;
  • Янукович, который мог стать президентом Новороссии.

Но у Януковича не оказалось даже намека на тестикулы. Поэтому мы имеем то, что имеем.

Автор Инна Новикова
Инна Новикова - с 2000 года - генеральный директор, главный редактор интернет-медиахолдинга "Правда.Ру". *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы украина павел данилин виктор янукович владимир зеленский
Новости
Трейлер второго сезона "Локи" собрал 80 млн просмотров
CNBC: союзники из последних сил терпят недовольство и всё новые требования Киева
Опубликован список медицинских услуг, которые станут платными после 1 сентября
Садовод из Тюменской области вырастил гигантский помидор
Практику использования боевых беспилотников отработали на полигоне под Новосибирском
Адвокат Александр Добровинский посоветовал Киркорову проигнорировать слова Панина
Марков объяснил цели переговоров Путина и Эрдогана
Планеты-бродяги открывают новые перспективы для космических миссий
С 1 сентября некоторые медицинские услуги в России станут платными
В МИД РФ предложат британцам работать на российскую разведку
Популярное
Педофил надругался над девочками в детском лагере в Анапе

Педофил из Воронежской области надругался над девочками в детском лагере "Счастливое детство" в Анапе. Он задержан.

Безработный из Воронежа надругался над девочками в детском лагере в Анапе
Байден при всех унизил Зеленского из-за возмущения по решению НАТО
СМИ рассказали о публичном унижении Зеленского Байденом
"Жила как королева": мать челябинского маньяка рассказала о сбежавшей пленнице
"Мы их вычёркиваем": Елена Драпеко высказалась об артистах на фестивале Лаймы Вайкуле
Россия не будет атаковать суда в устье Дуная Олег Володин Новые территории: граждане России о "ждунах" и героях Дарья Асламова ВСУ атаковали дроном российский танкер: ящик Пандоры в Чёрном море открыт Любовь Степушова
Газовый донор Европы перешёл на сторону России
Киев хамством отвечает на помощь Запада — WE
Украина бросает вызов ВМФ РФ, атакуя дронами торговые суда. Чем отвечать?
Украина бросает вызов ВМФ РФ, атакуя дронами торговые суда. Чем отвечать?
Последние материалы
Россия не будет атаковать суда в устье Дуная
С 1 сентября некоторые медицинские услуги в России станут платными
В МИД РФ предложат британцам работать на российскую разведку
Пушилин: завершение спецоперации может быть только победным для России
Глава МИД Молдавии Попеску объяснил высылку российских дипломатов из страны
Терапевт Андреева посоветовала три лучших обеда для контроля артериального давления
82-летнюю пенсионерку, пережившую ВОВ, задержали при попытке поджечь военкомат
Гендиректор "Яндекса" оштрафован на 200 тыс. рублей
"Не уничтожать же украинский этнос": как России дальше жить с украинцами
Соседка челябинского маньяка заявила, что его дом давно вызывал подозрения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников