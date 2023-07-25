Камала Харрис или Мишель Обама: кто придёт после Байдена

4:05 Your browser does not support the audio element. Мир Северная Америка США и Канада

Насколько ментальные проблемы Байдена влияют на политику Штатов, правда ли, что Америкой управляет не президент, а государственные институты и кто возглавит США после Байдена, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой историк, политолог, профессор МГИМО, программный директор международного дискуссионного клуба "Валдай" Олег Барабанов.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Опры Уинфри

— Олег Николаевич, у Байдена в последнее время всё активнее проявляются и деменция, и болезнь Альцгеймера. Насколько проблемы со здоровьем влияют на внешнюю политику США?

— Понятно, что влияют. Во-первых, это портит имидж Байдена. Во-вторых, приводит к обострению внутриполитической борьбы в США. Тот же Дональд Трамп активно это использует. Роберт Кеннеди, который планирует выдвигаться от Демократической партии в пику Байдену на президентских выборах, тоже это использует.

Но в таких случаях наши друзья-либералы говорят: "Ну и что, зато в США работают институты". То есть там президентом может быть клинический дебил типа Буша-сына. Тем не менее у Америки при Буше-сыне были после 9/11:

Афганистан,

Ирак,

второе расширение НАТО,

прагматизм с Путиным,

транзитный объект в Ульяновске.

Всего этого достигли идиот Буш и сложившаяся машина американских институциональных механизмов. Поскольку работают институты, ЦРУ и госдеп что-то делают, минфин вводит санкции.

Да, очевидно, что президент нездоров, но, по крайней мере, свой аппарат он держит, такого явного саботажа, какой был в аппарате Трампа, мы не видим в аппарате Байдена. Но это как раз предоставляет больше свободы действий этим пресловутым институтам. А большая свобода означает больше политической безответственности.

Когда решение принимается в глубинах госдепа, ЦРУ или на лоббистском ужине с украинским послом и кем-то ещё, то это делать легче при больном и не отдающем отчёта в своих действиях президенте.

Машина американского государственного монстра Франкенштейна чуть-чуть пошатывается от этого, но пока не начала рушиться. Пока ситуация не приняла обвального, неуправляемого характера, как в 2020 году при Трампе, когда был саботаж со стороны администрации, конгресса. Было BLM, были гражданские протесты. Сейчас всё тихо. Но до выборов остаётся год, вряд ли Байдену станет лучше. Эта тема может раскрутиться перед выборами. И тогда уже расклад сил и эффективность американской машины будут зависеть от напористости противников Байдена как внутри Демократической партии, так и вне её.

— Если Байден не дотянет до финала, обязанности президента будет исполнять вице-президент?

— Да, вице-президент Камала Харрис. Понятно, как она пошла в связке: гендерные и расовые факторы сыграли ключевую роль. Но мне странно видеть, что Камала Харрис производит впечатление глупой женщины, поскольку по материнской линии она из очень хорошей индийской семьи. Ей дали хорошее образование, отправили учиться в Америку. Кстати, на Западе очень многие считают её заявления идиотскими.

На этом же фоне периодически возникает новая раскрутка Мишель Обамы на пост президента от демократов в 2024 году. Если могла баллотироваться Хиллари, почему не может Мишель? Сам Барак своё уже отвоевал.

Тема Мишель Обамы закрывает и гендерные, и расовые цепочки, значимые для политкорректной Америки.

Мишель знают абсолютно все. Имидж в целом нейтральный, не одиозный.

— Я недавно читала, что Мишель Обама — на самом деле мужчина.

— Да, это тоже есть. Видимо, один из этапов её раскрутки к выборам.