Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Инна Новикова

Камала Харрис или Мишель Обама: кто придёт после Байдена

4:05
Мир » Северная Америка » США и Канада

Насколько ментальные проблемы Байдена влияют на политику Штатов, правда ли, что Америкой управляет не президент, а государственные институты и кто возглавит США после Байдена, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой историк, политолог, профессор МГИМО, программный директор международного дискуссионного клуба "Валдай" Олег Барабанов.

Камала Харрис или Мишель Обама: кто придёт после Байдена
Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Опры Уинфри

— Олег Николаевич, у Байдена в последнее время всё активнее проявляются и деменция, и болезнь Альцгеймера. Насколько проблемы со здоровьем влияют на внешнюю политику США?

— Понятно, что влияют. Во-первых, это портит имидж Байдена. Во-вторых, приводит к обострению внутриполитической борьбы в США. Тот же Дональд Трамп активно это использует. Роберт Кеннеди, который планирует выдвигаться от Демократической партии в пику Байдену на президентских выборах, тоже это использует.

Но в таких случаях наши друзья-либералы говорят: "Ну и что, зато в США работают институты". То есть там президентом может быть клинический дебил типа Буша-сына. Тем не менее у Америки при Буше-сыне были после 9/11:

  • Афганистан,
  • Ирак,
  • второе расширение НАТО,
  • прагматизм с Путиным,
  • транзитный объект в Ульяновске.

Всего этого достигли идиот Буш и сложившаяся машина американских институциональных механизмов. Поскольку работают институты, ЦРУ и госдеп что-то делают, минфин вводит санкции.

Да, очевидно, что президент нездоров, но, по крайней мере, свой аппарат он держит, такого явного саботажа, какой был в аппарате Трампа, мы не видим в аппарате Байдена. Но это как раз предоставляет больше свободы действий этим пресловутым институтам. А большая свобода означает больше политической безответственности.

Когда решение принимается в глубинах госдепа, ЦРУ или на лоббистском ужине с украинским послом и кем-то ещё, то это делать легче при больном и не отдающем отчёта в своих действиях президенте.

Машина американского государственного монстра Франкенштейна чуть-чуть пошатывается от этого, но пока не начала рушиться. Пока ситуация не приняла обвального, неуправляемого характера, как в 2020 году при Трампе, когда был саботаж со стороны администрации, конгресса. Было BLM, были гражданские протесты. Сейчас всё тихо. Но до выборов остаётся год, вряд ли Байдену станет лучше. Эта тема может раскрутиться перед выборами. И тогда уже расклад сил и эффективность американской машины будут зависеть от напористости противников Байдена как внутри Демократической партии, так и вне её.

— Если Байден не дотянет до финала, обязанности президента будет исполнять вице-президент?

— Да, вице-президент Камала Харрис. Понятно, как она пошла в связке: гендерные и расовые факторы сыграли ключевую роль. Но мне странно видеть, что Камала Харрис производит впечатление глупой женщины, поскольку по материнской линии она из очень хорошей индийской семьи. Ей дали хорошее образование, отправили учиться в Америку. Кстати, на Западе очень многие считают её заявления идиотскими.

На этом же фоне периодически возникает новая раскрутка Мишель Обамы на пост президента от демократов в 2024 году. Если могла баллотироваться Хиллари, почему не может Мишель? Сам Барак своё уже отвоевал.

Тема Мишель Обамы закрывает и гендерные, и расовые цепочки, значимые для политкорректной Америки.

Мишель знают абсолютно все. Имидж в целом нейтральный, не одиозный.

— Я недавно читала, что Мишель Обама — на самом деле мужчина.

— Да, это тоже есть. Видимо, один из этапов её раскрутки к выборам.

Автор Инна Новикова
Инна Новикова - с 2000 года - генеральный директор, главный редактор интернет-медиахолдинга "Правда.Ру". *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы камала харрис дональд трамп
Новости
Песков: Гутерриш раскрыл план действий по зерновой сделке в письме Путину
Украинская диаспора сорвала концерт Ани Лорак в Турции
Россияне назвали желаемый размер пенсии
Novinky. cz: в Праге полиция задержала четыре автомобиля с нелегальными беженцами
Госдума разрешила передавать вещдоки на нужды граждан и организаций во время мобилизации
Актрису Любовь Толкалину осудили за откровенные фотографии
Илон Маск заявил, что "твиты" после ребрендинга будут называться "иксами"
Хирург Гауэр объяснила, как нужно питаться до и после пластических операций
Thai Airways заинтересованы в возобновлении полетов в Россию
Коротченко объяснил, что может прекратить накачку Киева оружием
Популярное
Отдых в Белоруссии удивляет низкими ценами, красотой и тысячами озер

Особый интерес представляет обилие озер.

Отдых в Белоруссии удивляет низкими ценами, красотой и тысячами озер
Nutrition: восемь простых привычек продлевают мужчинам жизнь на 24 года
Как продлить мужчинам жизнь на 24 года, рассказали учёные
Москва бьет с носка: ВС РФ идут на Одессу, Бахмут и "жарят" Эрдогана
Атака порта Рени: Румыния не хочет быть втянутой в военный конфликт с РФ, но заслужила это
The Drive: военспецы США оценили "мясные штурмы" ВСУ против русских Олег Володин Единая версия лжи: как шарят в умах и карманах доверчивых граждан Наталия Красовская Александр Пушкин: "И умер он — с напрасной жаждой мщенья, с досадой тайною обманутых надежд" Сергей Лебедев
Путин предсказал катастрофу, которая скоро ждёт США
Прогноз генерала Мордвичева по СВО обязан успеху ВС РФ под Купянском
Как в России отнеслись к анонсированному Киевом сроке окончания СВО?
Как в России отнеслись к анонсированному Киевом сроке окончания СВО?
Последние материалы
Как водители нечаянно сжигают предохранители в машине
Молодая жена Ивлева прошла непростой путь к материнству после онкологии
The Drive: военспецы США оценили "мясные штурмы" ВСУ против русских
Госдума увеличила штрафы за переход железнодорожных путей в неположенном месте
Певица Наталья Штурм похвасталась накаченными ягодицами
Российские банки в июне продолжили активно кредитовать корпоративных клиентов
Лучшие сорта сладкого перца для российских дач
Валентина Матвиенко: cпорт не должен становиться политическим
Власти Турции заверили, что лесные пожары не угрожают отелям
ВЦИОМ: больше трети россиян считают, что свободные деньги лучше класть в банк
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников