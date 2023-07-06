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Любовь Степушова

Эксперт: США не постесняются убить главу другого государства

3:23
Мир

В августе в ЮАР состоится саммит БРИКС. Почему Россия заблокировала заявку на участие от Эммануэля Макрона, как Макрон разрушает Францию и правда ли, что США не постесняются физически уничтожить главу любого государства, Pravda.Ru рассказал директор Института нового общества, автор телеграм-канала "Политэкономия — Колташов" Василий Колташов.

Эксперт: США не постесняются убить главу другого государства
Фото: syl.ru

— Василий Георгиевич, президент Франции Эммануэль Макрон выразил желание поехать на саммит БРИКС. Почему Россия резко отказала?

— Правильно сделала, что отказала. Это — троянский конь. Он будет пытаться изменить повестку, будет говорить, что Франция задает тон, что в кулуарах обсуждаются совсем не те вопросы, которые обсуждаются официально, что весь саммит идёт совершенно не туда, куда хотел бы Путин, а туда, куда его направляет реальный интерес стран, то есть желание помочь Зеленскому. Макрон будет встречаться с представителями других стран и говорить: "Видите, я пролез. Потому что США за моей спиной. Ваша БРИКС — ничто".

И самое важное: мир разделился на 2 лагеря. Один лагерь — это старые хозяева мира, как они себя всегда ощущали, "Большая семёрка". А другой лагерь — это БРИКС. Макрон не в нашем лагере.

Если он хочет участвовать в БРИКС, Франция должна выйти из ЕС, заявить о своей независимости от США, все санкции в отношении России должны быть прекращены Францией и осуждены как преступные и незаконные действия.

Незаконные, потому что ЕС — это всего-навсего международная организация. У нас много международных организаций. Но почему-то именно эта организация повелевает нациями, приказывает им нарушать собственные законы, замораживая суверенное имущество российского государства и российских граждан, дискриминируя российских граждан, — какими бы негодяями ни были некоторые из них, учитывая, сколько денег они вытащили из России, попрятали, как им казалось, в надёжных заграничных формах:

  • недвижимость,
  • ценные бумаги,
  • банковские счета.

Конечно, от Франции мы не можем этого ожидать. Понятно, что Макрон — это просто лицемерный американский вассал, который стремится уменьшить значение Франции, заставить её играть против интересов французской экономики, французского общества.

— Нужно ли присутствие Владимира Путина на саммите в ЮАР?

— Нет. Владимиру Путину стоит быть очень осторожным с визитами, памятуя опыт латиноамериканских президентов, смерть Уго Чавеса, странную болезнь Лулы да Силва, — всё это было после очередного международного мероприятия.

США не стесняются убивать глав других государств. В документальных фильмах американские агенты ЦРУ рассказывают, как они получили приказ убить Фиделя Кастро, главу независимого государства.

Совершенно спокойно американские агенты рассказывают: мои коллеги пытались убить главу другого государства, но у нас не получилось. "Ну и что, кто такие эти другие главы государств? Это что, противозаконное деяние, что ли?"

Вы понимаете, что такое США? Поэтому — осторожность и ещё раз осторожность.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Темы юар сша брикс уго чавес владимир путин василий колташов любовь степушова
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