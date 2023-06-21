Байден свёл на нет усилия Блинкена по налаживанию связей с Си

4:09 Your browser does not support the audio element. Мир Северная Америка США и Канада

Усилия Энтони Блинкена по налаживанию "хотя бы связи" с Си Цзиньпином выглядят напрасными после того, как Джо Байден обвинил китайского "диктатора" в некомпетентности.

Фото: Телеграм

Байден резко отозвался о Си Цзиньпине

Президент США Джо Байден прокомментировал во вторник историю со сбитым над США китайским воздушным шаром :

"Причина, по которой Си Цзиньпин очень расстроился из-за того, что я сбил этот воздушный шар с двумя товарными вагонами, набитыми шпионским оборудованием, заключалась в том, что он не знал, что оно (оборудование) там было", — сказал Байден на мероприятии по сбору средств в Калифорнии во вторник. "Это большой позор для диктаторов. Когда они не знают, что произошло", — добавил президент США.

В ответ в МИД КНР выразили протест, заявив, что высказывания американской стороны безответственны, нарушают дипломатический этикет и являются "открытой политической провокацией".

Комментарии "серьезно оскорбили политическое достоинство Китая", заявил в среду официальный представитель министерства иностранных дел Мао Нин.

Зачем Байден это сделал?

Ответ напрашивается в двух вариантах:

Байден не контролирует эмоции. Это, возможно, результат болезни под названием старческая деменция, при которой люди отличаются излишней агрессивностью. Это реакция на неудачный визит госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин.

Госсекретарь только что вернулся из Китая, где провёл ряд встреч, в том числе, с председателем Госсовета Си Цзиньпином. Блинкен, говоря об итогах визита, в интервью cbsnews заявил, что США и Китай только ещё "собираются" "ответственно управлять отношениями, общаться и пытаться избежать конкуренции, которая у нас очень конфликтная".

То есть прорывов не было. Удачным визит был бы, лишь в случае отказа США от помощи Тайваню оружием, но не было обещано даже снять санкции с министра обороны КНР, как отметил Блинкен. Китай в ответ отказался восстанавливать каналы коммуникации между НОАК и Пентагоном. Оскорбительными для китайцев были все вопросы, которые ставил Блинкен (судя по его интервью).

Это:

борьба с фентанилом, текущим из Мексики, где наркотик готовят из компонентов, поступающих якобы из Китая;

ограничение ядерной программы КНДР, по которой китайцам было сказано — прекращайте им помощь;

освобождение арестованных в КНР американцев за наркотрафик;

китайская военная база на Кубе;

"непрозрачная" ядерная оружейная программа КНР.

Если и были успехи у Блинкена, то Байден их обнулил

Блинкен в Пекине угрожал. Например, он отметил в интервью cbsnews, что "если они (китайцы) не могут или не хотят использовать" своё влияние на КНДР, тогда "мы должны продолжать предпринимать шаги вместе с (Южной) Кореей, вместе с Японией, чтобы защитить себя, защитить наших союзников".

"Это, вероятно, не понравится Китаю, поэтому мы ожидаем, что Китай найдёт способы использовать свое влияние на Северную Корею", — резюмировал дипломат.

По любым вопросам Блинкен намекал на "безответственность" Пекина, если он не пойдёт в фарватере требований США. По мнению госсекретаря, "мы добились лучшего старта или перезапуска в результате этих нескольких дней, за которыми следует гораздо больше".

Наблюдаем за итогами визита Моди

Похоже, что больше успехов не будет, так как высказывание Байдена может дорого обойтись демократам в предвыборной гонке. И это может стоить Байдену второго президентского срока.

Если же Байден провалит и текущую встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди (начнёт качать вопросы "насилия на религиозной почве", сотрудничества с РФ в военной области и по закупкам нефти), на которой тема "сдерживания" Китая будет обсуждаться, тогда дело станет совсем плохим для президентских амбиций Байдена.

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