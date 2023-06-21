Усилия Энтони Блинкена по налаживанию "хотя бы связи" с Си Цзиньпином выглядят напрасными после того, как Джо Байден обвинил китайского "диктатора" в некомпетентности.
Президент США Джо Байден прокомментировал во вторник историю со сбитым над США китайским воздушным шаром :
"Причина, по которой Си Цзиньпин очень расстроился из-за того, что я сбил этот воздушный шар с двумя товарными вагонами, набитыми шпионским оборудованием, заключалась в том, что он не знал, что оно (оборудование) там было", — сказал Байден на мероприятии по сбору средств в Калифорнии во вторник.
"Это большой позор для диктаторов. Когда они не знают, что произошло", — добавил президент США.
В ответ в МИД КНР выразили протест, заявив, что высказывания американской стороны безответственны, нарушают дипломатический этикет и являются "открытой политической провокацией".
Комментарии "серьезно оскорбили политическое достоинство Китая", заявил в среду официальный представитель министерства иностранных дел Мао Нин.
Ответ напрашивается в двух вариантах:
Госсекретарь только что вернулся из Китая, где провёл ряд встреч, в том числе, с председателем Госсовета Си Цзиньпином. Блинкен, говоря об итогах визита, в интервью cbsnews заявил, что США и Китай только ещё "собираются" "ответственно управлять отношениями, общаться и пытаться избежать конкуренции, которая у нас очень конфликтная".
То есть прорывов не было. Удачным визит был бы, лишь в случае отказа США от помощи Тайваню оружием, но не было обещано даже снять санкции с министра обороны КНР, как отметил Блинкен. Китай в ответ отказался восстанавливать каналы коммуникации между НОАК и Пентагоном. Оскорбительными для китайцев были все вопросы, которые ставил Блинкен (судя по его интервью).
Это:
Блинкен в Пекине угрожал. Например, он отметил в интервью cbsnews, что "если они (китайцы) не могут или не хотят использовать" своё влияние на КНДР, тогда "мы должны продолжать предпринимать шаги вместе с (Южной) Кореей, вместе с Японией, чтобы защитить себя, защитить наших союзников".
"Это, вероятно, не понравится Китаю, поэтому мы ожидаем, что Китай найдёт способы использовать свое влияние на Северную Корею", — резюмировал дипломат.
По любым вопросам Блинкен намекал на "безответственность" Пекина, если он не пойдёт в фарватере требований США. По мнению госсекретаря, "мы добились лучшего старта или перезапуска в результате этих нескольких дней, за которыми следует гораздо больше".
Похоже, что больше успехов не будет, так как высказывание Байдена может дорого обойтись демократам в предвыборной гонке. И это может стоить Байдену второго президентского срока.
Если же Байден провалит и текущую встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди (начнёт качать вопросы "насилия на религиозной почве", сотрудничества с РФ в военной области и по закупкам нефти), на которой тема "сдерживания" Китая будет обсуждаться, тогда дело станет совсем плохим для президентских амбиций Байдена.
Читайте по теме: Войска США начали масштабные передвижения. Что происходит?
Канада на грани объявления войны России
Американцы будут жить в "деревне" под Серпуховым. Надо ли это русским?
25-й 11-летний солнечный цикл в настоящее время находится в полном разгаре. Он начался в декабре 2019 года и, как ожидается, продлится примерно до 2030 года.