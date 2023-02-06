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Любовь Степушова

Безобидный метеозонд обозначил скатывание КНР и США к войне

Мир

Китай и США взяли курс на неизбежное военное столкновение после, казалось бы, обычного безобидного полёта китайского метеозонда в стратосфере над территорией США.

Безобидный метеозонд обозначил скатывание КНР и США к войне

Холодная война между Китаем и США в разгаре

После того, как США сбили метеорологический зонд-аэростат Китая, Пекин обвинил Вашингтон в "явной чрезмерной реакции" и выразил "масштабное недовольство" и протест против применения силы для атаки на "беспилотный гражданский летательный аппарат". Никаких ожидаемых в США извинений не последовало.

Это говорит о том, что руководство Китая (а Си Цзиньпин стал бессрочным председателем КПК) вышло из "тени" — политики "ни вашим, ни нашим", которой китайцы придерживались на протяжении многих лет.

В США обсуждается вопрос: был ли полёт "воздушного шара шпиона" преднамеренным актом или ошибкой в управлении?

Пентагон отстаивает первый вариант, поэтому мейнстрим делает вывод, что таким образом "ястребиные вооружённые силы Китая" хотели поставить в неловкое положение высшее руководство страны. Или, возможно, что сам Си Цзиньпин пытался минимизировать итоги намечавшегося визита госсекретаря Энтони Блинкена.

Китайские СМИ и соцсети ответили американцам волной патриотического троллинга. И это вызывает чувство оскорблённой гордости у американцев — никто давно их так не ставил на место "региональной державы".

США не удалось убедить Пекин не сближаться с РФ

Скандал сорвал переговоры Блинкена в Китае 5-6 февраля, которые в США рассматривались, как возможность помешать дальнейшему сближению Москвы и Пекина. Последний раз американский госсекретарь приезжал в Пекин шесть лет назад, но после начала торговой войны с Китаем при Дональде Трампе визиты прекратились, и казались невозможными после прошлогодней наглой поездки на Тайвань экс-спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси.

Кстати, история с аэростатом, это, возможно, ответ Пекина на этот визит.

После инцидента с "шаром-шпионом" переговоры Китая и США по украинской проблематике поставлены на паузу, а это открывает путь к дальнейшему сближению Москвы и Пекина.

Шар обозначил огромный внутренний конфликт в США

США в предвыборный 2023 год входят в тренде усиливающейся конфронтации и с Москвой, и с Пекином. Это отражает внутреннюю конфронтацию в США, которая огромна.

В то время, как люди в Южной Каролине требовали: "Сбейте шар", власти штата предупредили, чтобы население не стреляло в зонд. То есть, перед лицом "угрозы" — полный раздрай и шатание.

Разоблачение "шара-шпиона" было выгодны той части американского истеблишмента, которая за войну с РФ и Китаем "до победного конца". Именно она вбрасывает провокационный вопрос: "А что если, в следующий раз такой шар-шпион будет нести на себе биологическое или ядерное оружие?".

Республиканцы, конечно, воспользовались ситуацией. Они обвиняют "карманного президента" Байдена в слабости ”из-за своих бизнес-интересов" в Поднебесной. Но это вовсе не означает, что среди республиканцев нет "ястребов".

Спикер палаты представителей конгресса республиканец Кевин Маккарти также собрался на Тайвань и только что создал двухпартийный комитет для расследования того, что он называет угрозой со стороны коммунистического Китая.

США и Китай столкнутся в войне

Генерал ВВС США Майкл Минихан разослал подчинённым служебную записку, в которой предположил, что США скоро будут воевать с Китаем. По его ощущениям, Америка должна быть готова к войне с Китаем к 2025 году. Подобные выводы в США не единичны.

Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил на прошлой неделе, что Си Цзиньпин приказал своим военным быть готовыми "к вторжению на Тайвань к 2027 году".

Такие высказывания усиливают ощущение того, что военный конфликт между Китаем и США назревает и неизбежен. Победитель совсем не ясен. Китай давно не тот, что был 20 лет назад, и способен противостоять США, в том числе, на военном театре действий.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы сша война китай тайвань джо байден си цзиньпин энтони блинкен
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