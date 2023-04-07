На вопрос, чем закончится СВО на Украине, ответ очень простой и неутешительный: Россия увеличит свою границу с ядерным блоком НАТО до более чем 3-х тысяч километров.
Такой вывод можно сделать, если учесть, что после вступления Финляндии в НАТО граница уже составляет 2600 км, а граница бывшей Украины с РФ — около 2 тысяч км. Поэтому нет сомнения, что отодвинуть её как можно дальше на запад — это наиважнейшая задача для российского руководства. Потому что та территория, что останется от Украины в виде "нейтрального государства", будет несомненно интегрирована в НАТО, несмотря ни на какие "договорённости".
После окончания СВО угроза со стороны НАТО для России будет только нарастать и балансировать на грани войны, очень вероятно, что с угрозой применения ядерного оружия. США не успокоятся, пока РФ не отодвинет границу со странами НАТО на запад до территории, условно говоря, Германии.
Это для многих уже очевидно. Именно поэтому в Донецке появились плакаты, на которых по Потёмкинской лестнице к памятнику Дюку Ришелье в Одессе поднимаются советские солдаты времён ВОВ и современной армии РФ с надписью: "Одесса, жди".
Это намёк на развитие успеха. В целом, ситуация на фронтах СВО сейчас напоминает военно-политическую обстановку весны 1943 года перед сражением на Курской дуге: все знают что контрнаступление ВСУ будет, какими силами, направление главного удара и даже сроки.
Тогда был упреждающий удар советской артиллерии, после которого немцы всё равно пошли вперёд. Вероятно, нечто подобное будет и в ближайшие недели.
Главное, после отражения удара ВСУ не останавливаться, уступая желанию заморозить конфликт, что приведёт в будущем к гораздо более страшным последствиям.
Telegram-канал "Русский инженер" рассмотрел, в чём состоят "плюсы" ВСУ и российской армии.
По мнению автора, ВСУ ставят на массовый удар FPV-дронами и "танковым кулаком". Но первая угроза купируется насыщением российских подразделений РЭБ, а танковый кулак недостаточен и по количественным, и по качественным показателям.
Преимущества ВС РФ, по мнению автора, состоят в следующем:
"Русский инженер" считает, что критический срок начала Курской дуги 2.0 — между православной Пасхой и 9 мая. Потери у ВСУ ожидаются такими, что раньше, чем через год, ВСУ собрать ударный кулак самостоятельно не сможет. Задача — не дать этого сделать никогда.
Автор блога опасается, что руководство РФ не мотивировано развивать успех, хотя российские бойцы готовы морально и материально.
Остаётся надеяться, что президент РФ Владимир Путин понимает важность момента — никаких переговоров с Западом, надо отодвигать границу с НАТО как можно дальше на запад.
Читайте по теме: Зеленский готов решить вопрос об отправке польских солдат на Украину
Обстановка накаляется в ожидании контрнаступления ВСУ
Новая внешняя политика: Россия сосредоточилась и решила действовать
Появилось видео с ведением огня украинскими диверсантами в Брянской области.