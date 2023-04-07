Курская дуга 2.0 должна вывести ВС РФ как можно дальше на запад

4:10 Your browser does not support the audio element. Мир

На вопрос, чем закончится СВО на Украине, ответ очень простой и неутешительный: Россия увеличит свою границу с ядерным блоком НАТО до более чем 3-х тысяч километров.

Итог СВО — огромная граница с НАТО

Такой вывод можно сделать, если учесть, что после вступления Финляндии в НАТО граница уже составляет 2600 км, а граница бывшей Украины с РФ — около 2 тысяч км. Поэтому нет сомнения, что отодвинуть её как можно дальше на запад — это наиважнейшая задача для российского руководства. Потому что та территория, что останется от Украины в виде "нейтрального государства", будет несомненно интегрирована в НАТО, несмотря ни на какие "договорённости".

После окончания СВО угроза со стороны НАТО для России будет только нарастать и балансировать на грани войны, очень вероятно, что с угрозой применения ядерного оружия. США не успокоятся, пока РФ не отодвинет границу со странами НАТО на запад до территории, условно говоря, Германии.

Курская дуга 2.0

Это для многих уже очевидно. Именно поэтому в Донецке появились плакаты, на которых по Потёмкинской лестнице к памятнику Дюку Ришелье в Одессе поднимаются советские солдаты времён ВОВ и современной армии РФ с надписью: "Одесса, жди".

Это намёк на развитие успеха. В целом, ситуация на фронтах СВО сейчас напоминает военно-политическую обстановку весны 1943 года перед сражением на Курской дуге: все знают что контрнаступление ВСУ будет, какими силами, направление главного удара и даже сроки. Тогда был упреждающий удар советской артиллерии, после которого немцы всё равно пошли вперёд. Вероятно, нечто подобное будет и в ближайшие недели.

Главное, после отражения удара ВСУ не останавливаться, уступая желанию заморозить конфликт, что приведёт в будущем к гораздо более страшным последствиям.

Бойцы РФ мотивированы и готовы наступать

Telegram-канал "Русский инженер" рассмотрел, в чём состоят "плюсы" ВСУ и российской армии.

По мнению автора, ВСУ ставят на массовый удар FPV-дронами и "танковым кулаком". Но первая угроза купируется насыщением российских подразделений РЭБ, а танковый кулак недостаточен и по количественным, и по качественным показателям.

Преимущества ВС РФ, по мнению автора, состоят в следующем:

создан численный перевес в живой силе, который будет только расти;

армейская авиация усилена новейшими самолётами и "ждёт, когда ударные кулаки ВСУ вылезут из-под зонтика серьёзного ПВО";

накоплены ракеты с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК), применение которых уже вынудило ВСУ отвести вглубь от линии фронта на 30-40 км "множество своих объектов, необходимых для наступления";

улучшена выучка, снабжение, в том числе БК, слаженность. "Бардак постепенно уходит, из вчерашних мобиков вырастают серьёзные бойцы, с хорошей мотивацией";

улучшается связь, взаимодействие;

работа артиллерии "сейчас на голову выше, чем-то, что было год назад".

"Русский инженер" считает, что критический срок начала Курской дуги 2.0 — между православной Пасхой и 9 мая. Потери у ВСУ ожидаются такими, что раньше, чем через год, ВСУ собрать ударный кулак самостоятельно не сможет. Задача — не дать этого сделать никогда.

Автор блога опасается, что руководство РФ не мотивировано развивать успех, хотя российские бойцы готовы морально и материально.

Остаётся надеяться, что президент РФ Владимир Путин понимает важность момента — никаких переговоров с Западом, надо отодвигать границу с НАТО как можно дальше на запад.

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