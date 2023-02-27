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Любовь Степушова

Новая оппозиция: Тихановскую заменят полк Калиновского и Зенон Поздняк

3:11
Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Зону СВО на Украине посетил бывший кандидат в президенты Белоруссии Зенон Поздняк. Почему полк Калиновского и Поздняк объединяются против Светланы Тихановской, как спецслужбы Украины используют жителей России в преступных целях, рассказал общественный деятель, телеведущий "ВоенТВ Беларусь", автор Telegram-канала "Это другое" Станислав Яскевич.

Новая оппозиция: Тихановскую заменят полк Калиновского и Зенон Поздняк

— Станислав Владимирович, в Артёмовске появился Зенон Поздняк, кандидат в президенты Белоруссии в 1994 году. Националист. За него активно голосовали западные области. В Артёмовске он встречался с полком Калиновского. То есть, Тихановская уже не нужна для дестабилизации ситуации в Белоруссии? Теперь это будет делать Поздняк?

— Зенон Поздняк был организатором Майдана в Белоруссии ещё в 1990-е годы. Туда уже привлекались украинские националисты с их лозунгами, переворачивали милицейские машины. Тогда нам удалось совладать с этим.

Сегодня Зенон в оппозиции к офису Тихановской. Это так называемый офис — по документам у них числится типография.

Зенон Поздняк посетил полк Калиновского, который мы называем бандой. Их там поштучно денацифицируют наши русские братья, от чего мы хлопаем в ладоши.

Поздняк по документам приехал туда фотографом — это чтобы было понимание о "весомости" тех, про кого мы говорим. Этот полк тоже находится в контрах с офисом-типографией Тихановской. Поэтому Зенон и пытается с ним сгруппироваться. Дело в том, что финансирование оппозиции идёт в типографию Тихановской. При этом, остаются в стороне:

  • банда Калиновского,
  • Зенон Поздняк.

И вот, они начинают сейчас спорить, кто больше наносит ущерб имиджу Белоруссии. Им же именно за это платят деньги. Они же не борются за то, чтобы сделать страну лучше, чем делает Лукашенко. Они борются за звание лучшего пакостника в адрес страны.

— А Зенон или Тихановская могут поднять партизанскую войну в Белоруссии?

— Попытки-то были, ещё с 2020 года.

Сейчас, кстати, эта отрепетированная технология всплывает в России, когда молодёжь пытаются зомбировать, чтобы люди как-то навредили Родине.

Они выбирают точечно из своей аудитории. Кто-то проглатывает идею, кому-то обещают деньги. Стараются руками наших же граждан решать свои преступные задачи.

— Но не получится у них?

— Однозначно, нет. Все знают о силушке нашего белорусского КГБ. Этому ведомству подвластно всё. Ребята в этом смысле полностью вооружены, знают о каждом шаге. Поэтому генерал Карпенков, командующим внутренними войсками Белоруссии, сказал: "Попробуйте, суньтесь". У тех, кто будет совершать экстремистские поступки, судьба будет очень жестокая. Никто шутить ни с кем больше не будет.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Темы белоруссия александр лукашенко светлана тихановская
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