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Любовь Степушова

Лукашенко раскрыл планы Путина по Украине

4:56
Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Президента Белоруссии Александра Лукашенко надо всегда очень внимательно слушать. Вольно или невольно он раскрывает планы своего коллеги российского президента Владимира Путина, с которым часто встречается.

Лукашенко раскрыл планы Путина по Украине

Накануне очередного визита в Москву, Лукашенко дал трёхчасовое интервью (трансляцию вёл Telegram-канал "Пул первого") иностранным журналистам, в котором "как человек в это погружённый", пояснил:

1. Что имел ввиду Путин, когда говорил, что "мы ещё и не начинали". По словам лидера Белоруссии, "война идёт обычным оружием, но не всем".

"У России до ядерного оружия, оружия хватает. А если ещё и ядерное оружие? Если вы будете эту эскалацию продолжать, вы получите ядерное оружие. В противном случае, для чего его изобретали, и почему его в России больше, чем в ином месте? Поэтому (на Украине) надо остановиться, сесть за стол переговоров", — сказал он.

2. Какое ядерное оружие будет применено на Украине, если случится. Россия — ядерная держава и не может проиграть войну, "ею будет применено, не стратегическое, а тактическое оружие — с самолётов", сказал Лукашенко.

3. Путин "готов драться на всю катушку".

По мнению лидера Белоруссии, "развязали войну Запад и Зеленский, и даже он — в большей степени — ответственен за это". Россия же "обеспечивает свою безопасность, а не нападает на Украину".

"Это вы считаете, что Россия напала на Украину, а я считаю, что Россия вынуждена была такими действиями обеспечить свою безопасность. Пройдет ещё немного времени, и я смогу сказать — обеспечить свою безопасность и Украины. Я имею в виду ваши замашки руками поляков оттяпать Западную Украину. Но это уже будет драка на всю катушку. Вы уже обнаглели до такой степени, что дальше некуда. Вы хотите расчленить Украину. Вот это будут события! ", — сказал он.

4. С кем Москва будет договариваться на Украине. Лукашенко убеждён, что диалог нужно вести с военными Украины, которые имеют "отличную точку зрения и позицию по конфликту от политиков и президента Зеленского". И "грядущие перестановки в военном блоке говорят об этом".

"Самые талантливые, профессиональные военные на Украине убеждены в том, что войну нужно прекращать. Увидите, что нам и россиянам, прежде всего, придётся договариваться с военными Украины. С Россией военным можно договориться о невероятном, но надо делать шаги в этом направлении и не ставить предварительных условий перед тем, как сесть за стол переговоров", — сказал президент.

5. Какой видится роль Европы. По словам Лукашенко, налицо конфликт США с Востоком, как часть его — конфликт с РФ в "острой фазе" и конфликт с Европой. Её американцы "поставили в позу", взорвав "Северные потоки", осуществив Брекзит, заставив Австралию отказаться от контракта на подводные лодки с Францией. Европейцев "нагнули и по танкам, заставив потащить их на Украину" и поставив у руля европейскую "гиену" — Польшу. По мнению президента Белоруссии, Европе надо объединиться с РФ — "ресурсы плюс высокие технологии" — и формировать мировой центр силы.

"Что-то мне подсказывает, что ситуация будет в этом направлении развиваться. И первый шаг — достижение мира на Украине", — отметил Лукашенко.

6. Какое будущее у Украины. Президент Белоруссии объяснил, зачем едет в Москву — не только обсуждать вопросы безопасности, но и посмотреть, "как правительства Белоруссии и России выполняют поставленные задачи по Союзному государству — по энергоносителям, единому рынку, импортозамещению".

Визит Лукашенко в Москву проходит за неделю до послания Путина Федеральному собранию, а также совпадает с визитами глав Южной Осетии и Абхазии. Это может говорить о планах расширения состава Союзного государства без поглощения одним государством других. Вероятно, в дальнейшем в это государство вступит и та часть Украины, которая не будет присоединена к РФ, а будет ей дружественна со всеми вытекающими последствиями — демилитаризацией и денацификацией.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы война россия украина белоруссия владимир путин александр лукашенко
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