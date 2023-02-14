Политолог: закрытие посольств — новый политический тренд

Стала ли эвакуация посольств по малейшему поводу новой политической модой, почему Бразилия закрывает дипломатические представительства в ЕС и открывает в Китае, зачем дипломатов МИД РФ из Западной Европы следует переводить в страны Востока, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой д. полит. н., профессор РАНХиГС Александр Михайленко.

— Александр Николаевич, после нападения на посольство Азербайджана в Тегеране и гибели охранника Ильхам Алиев заявил, что это террористический акт, хотя выяснилось, что у нападавшего были личные мотивы. В итоге посольство Азербайджана в Тегеране эвакуировали. Это уже стало общепринятой практикой — закрывать посольства по любому поводу?

— Я бы не сказал, что это общепринятая практика. Но при закрытии посольств, распределении дипперсонала, конечно, необходимо учитывать мировые тенденции.

Что касается непосредственно этого посольства в Тегеране, отношения между Ираном и Азербайджаном достаточно напряжённые. Потому что в Иране больше трети населения — это выходцы из Азербайджана. Кроме того, Азербайджан очень тесно сотрудничает с Турцией, которая борется как раз с Ираном за лидерство в регионе. Плюс целый ряд других обстоятельств.

Если говорить о посольствах в целом, то основное, на что надо обратить внимание, это становление нового мирового порядка. Например, Бразилия сейчас задаётся вопросом: "У нас дипломатов в странах ЕС (около 30 стран) больше, чем в Китае. А торговли у нас гораздо больше с Китаем, чем со странами Евросоюза. Нам надо перепрофилировать, менять структуру диппредставительств".

То есть, вопрос структуры — закрыть посольство, открыть посольство — это процесс, который должен идти параллельно тенденциям развития нового мирового порядка. Кто понимает эти тенденции, будет двигаться в правильном направлении.

У нас также было объявление по линии МИД насчёт того, что из западных стран наших дипломатов выдворяли, мы отвечали соответствующим образом. А дипломатов-то куда девать? Сейчас важны контакты со странами Востока, поэтому надо:

развивать и укреплять с ними отношения,

направлять туда больше дипломатов.

Это всё должно быть увязано с мировыми тенденциями, тогда это будет обоснованно.