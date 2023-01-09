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Дарья Митина

Дарья Митина: Армения останется в ОДКБ

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В прошлом году кризис затронул многие международные структуры, в том числе ОДКБ. Что ждёт организацию в 2023 году; почему Россия не вмешалась в конфликт в Карабахе, несмотря на просьбу Армении; какую ошибку совершил президент Казахстана Токаев в отношении России, рассказала секретарь Объединённой компартии, депутат Госдумы II созыва Дарья Митина.

Дарья Митина: Армения останется в ОДКБ

— 2022 год был сложным для всего земного шара, не только для России. Российская спецоперация на Украине стала спусковым крючком для переформатирования мира. Это касается и Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ).

ОДКБ тоже в кризисе, и в гораздо большем, чем другие международные структуры. Говорят даже о выходе из организации:

  • Казахстана,
  • Армении.

Казахстан в 2022 году проявил себя как очень неблагодарный и недисциплинированный член ОДКБ. В январе 2022 года президент Казахстана Токаев чуть не вылетел из президентского кресла в ходе массовых беспорядков, организованных оппозицией. В течение суток было принято по инициативе России решение ОДКБ о поддержке Казахстана, и ограниченный военный контингент России и Белоруссии прилетел в Казахстан, что предопределило исход схватки.

Тем не менее, Казахстан весь год вёл себя демонстративно неблагодарно. Министр иностранных дел Тлеуберди не раз заявлял, что Казахстан не собирается присоединяться к западным санкциям против России, но не позволит, чтобы Россия использовала Казахстан для обхода санкций против неё.

А нужно ли было спасать президента Токаева? Может быть, проще было занять выжидательную позицию, как мы это сделали в случае с военным конфликтом Азербайджана и Армении? В этот конфликт, несмотря на обращение армянской стороны, организация ОДКБ решила не вмешиваться. Это вызвало огромную обиду армянской стороны, которая теперь пытается ставить перед Россией ультиматум с требованием решить проблему азербайджанской агрессии.

Мы не знаем, о чём говорили на неформальном саммите глав СНГ в Питере, куда приехал даже президент Узбекистана Мирзиёев, хотя Узбекистан в 2012 году покинул ОДКБ из-за разногласий по афганскому вопросу. Тогда Узбекистан намеревался развивать сотрудничество с Афганистаном, что не устраивало остальных членов ОДКБ.

Думаю, что ОДКБ не развалится, но ей придётся кардинально пересмотреть принципы своего функционирования.

Вряд ли Армения сейчас совершит демонстративный выход из ОДКБ: это совершенно не в её интересах, тем более что опереться Армении, в отличие от Казахстана, абсолютно не на кого.

У Казахстана есть

  • Китай,
  • Турция,
  • страны Персидского залива.

Армения может рассчитывать на помощь только США и Франции. Но Франция далеко, США — ещё дальше, а Россия — под боком.

Почему Россия заняла выжидательную позицию? Россия тоже ведёт многовекторную политику, поддерживает разветвлённые экономические связи с Азербайджаном, которые базируются на совместных сырьевых интересах.

Никакого экономического интереса в Армении у России нет. Если с Азербайджаном у нас большой объём товарооборота и связи в нефтегазовом комплексе, то Армения имеет для России исключительно военно-стратегическое значение. Это совершенно не значит, что Россия должна вписываться в любое кровопролитие по первому свистку каждой бывшей советской республики. Ведь Армения в ходе последнего карабахского конфликта даже мобилизацию у себя не провела. Было абсолютно буддистское отношение армянской стороны к своему собственному будущему. Но русские не могут быть большими армянами, чем сами армяне, поэтому вмешательства ОДКБ в армяно-азербайджанские дела и не произошло.

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Автор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы снг война нефть бизнес армения казахстан азербайджан дарья митина нагорный карабах касым-жомарт токаев
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