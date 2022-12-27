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Ольга Лебедева

Мирный саммит ООН как судилище над Россией – новая идея от Украины

Мир

Киев предложил провести в конце февраля на площадке ООН "мирный саммит", "чтобы отметить годовщину военной операции России против Украины".

Мирный саммит ООН как судилище над Россией – новая идея от Украины

Об инициативе объявил глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба, отметивший, что "Москва получит приглашение на мероприятие на определённых условиях".

В интервью AP Кулеба признал, что, хотя Украина "сделает все возможное", чтобы выиграть в продолжающемся военном конфликте с Россией в 2023 году, особо на это в Киеве не рассчитывают. И надеются на дипломатию:

"Каждая война заканчивается дипломатическим путем", — сказал Кулеба, уточнив, что "каждая война заканчивается в результате действий, предпринятых на поле боя и за столом переговоров".

Глава украинской дипломатии объяснил, почему Киев большие надежды возлагает на ООН, считая её площадку "лучшим местом для проведения этого саммита":

"… потому что речь идет не о том, чтобы оказать услугу определенной стране" (видимо, так он намекнул на Украину, ожидающую как раз-таки определённой "услуги").

В качестве председателя "международного саммита" (который, конечно, как надеются власти Незалежной, станет судилищем над Россией — и все это прекрасно понимают) Кулеба видит лично Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша:

"Он зарекомендовал себя как эффективный посредник и эффективный переговорщик, и, что наиболее важно, как принципиальный и честный человек. Поэтому мы приветствовали бы его активное участие ", — сказал Кулеба.

Участие "плохиша" — России необязательно

Отвечая на вопрос о приглашении России на этот "мирный саммит", Кулеба заявил, что Москва должна сначала предстать перед "международным судом" за "военные преступления", потому что она, дескать, делает на поле боя всё, чтобы "доказать" — "Путин не хочет разговаривать".

К слову, в этом интервью Дмитрий Кулеба почему-то выражался более сдержанно, чем обычно. Недавно он грозил, что Украина "официально инициирует исключение России из ООН" вообще и её Совбеза в частности, демонстрируя то ли незнания истории организации, то ли наплевательство на любые правила и нормы, которые не укладываются в его видение картины мира.

"У нас вопрос очень простой: а имеет ли право Россия оставаться постоянным членом Совета Безопасности ООН и быть в Организации Объединенных Наций вообще? У нас есть убедительный и аргументированный ответ — нет, не имеет", — важно надувая щёки "рассуждал" главный дипломат Незалежной.

И его явно не смущал тот факт, что заявление это — перепевка слов "американских друзей" — пару недель назад конгрессмены Стив Коэн (демократ) и Джо Уилсон (республиканец) представили резолюцию, в которой призвали принять меры для исключения России из Совбеза. На что пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер грустно ответила:

"Если бы существовал способ исключить Россию из Совета Безопасности ООН, мы бы немедленно приступили к этому. Но способа такого нет, а потому, к сожалению, мы не видим возможности изменить правила ООН".

В Вашингтоне "возможности не видят", а в Киеве — придумали. И даже в неё поверили.

Голубые мечты Киева и суровая реальность

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, выступая в виде говорящей с экрана головы перед лидерами G20, собиравшимися на саммит в Индонезии, изложил "формулу мира" из десяти пунктов, которая включает восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск, обмен пленными "всех на всех" и трибунал для тех, кого Киев обвиняет в агрессии.

По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, Москва не пойдёт на переговоры на условиях Киева:

"Мы никогда не следовали чужим условиям, ориентировались только на свои цели и на здравый смысл".

А здравый смысл настаивает на том, что Киев должен "признать реальность на местах" в качестве предварительного условия для любых мирных переговоров, включая новый статус Донецка, Луганска, Херсона и Запорожья как части России.

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Автор Ольга Лебедева
Ольга Лебедева — обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы оон переговоры дмитрий кулеба дмитрий песков
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