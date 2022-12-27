Мирный саммит ООН как судилище над Россией – новая идея от Украины

Киев предложил провести в конце февраля на площадке ООН "мирный саммит", "чтобы отметить годовщину военной операции России против Украины".

Об инициативе объявил глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба, отметивший, что "Москва получит приглашение на мероприятие на определённых условиях".

В интервью AP Кулеба признал, что, хотя Украина "сделает все возможное", чтобы выиграть в продолжающемся военном конфликте с Россией в 2023 году, особо на это в Киеве не рассчитывают. И надеются на дипломатию:

"Каждая война заканчивается дипломатическим путем", — сказал Кулеба, уточнив, что "каждая война заканчивается в результате действий, предпринятых на поле боя и за столом переговоров".

Глава украинской дипломатии объяснил, почему Киев большие надежды возлагает на ООН, считая её площадку "лучшим местом для проведения этого саммита":

"… потому что речь идет не о том, чтобы оказать услугу определенной стране" (видимо, так он намекнул на Украину, ожидающую как раз-таки определённой "услуги").

В качестве председателя "международного саммита" (который, конечно, как надеются власти Незалежной, станет судилищем над Россией — и все это прекрасно понимают) Кулеба видит лично Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша:

"Он зарекомендовал себя как эффективный посредник и эффективный переговорщик, и, что наиболее важно, как принципиальный и честный человек. Поэтому мы приветствовали бы его активное участие ", — сказал Кулеба.

Участие "плохиша" — России необязательно

Отвечая на вопрос о приглашении России на этот "мирный саммит", Кулеба заявил, что Москва должна сначала предстать перед "международным судом" за "военные преступления", потому что она, дескать, делает на поле боя всё, чтобы "доказать" — "Путин не хочет разговаривать".

К слову, в этом интервью Дмитрий Кулеба почему-то выражался более сдержанно, чем обычно. Недавно он грозил, что Украина "официально инициирует исключение России из ООН" вообще и её Совбеза в частности, демонстрируя то ли незнания истории организации, то ли наплевательство на любые правила и нормы, которые не укладываются в его видение картины мира.

"У нас вопрос очень простой: а имеет ли право Россия оставаться постоянным членом Совета Безопасности ООН и быть в Организации Объединенных Наций вообще? У нас есть убедительный и аргументированный ответ — нет, не имеет", — важно надувая щёки "рассуждал" главный дипломат Незалежной.

И его явно не смущал тот факт, что заявление это — перепевка слов "американских друзей" — пару недель назад конгрессмены Стив Коэн (демократ) и Джо Уилсон (республиканец) представили резолюцию, в которой призвали принять меры для исключения России из Совбеза. На что пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер грустно ответила:

"Если бы существовал способ исключить Россию из Совета Безопасности ООН, мы бы немедленно приступили к этому. Но способа такого нет, а потому, к сожалению, мы не видим возможности изменить правила ООН".

В Вашингтоне "возможности не видят", а в Киеве — придумали. И даже в неё поверили.

Голубые мечты Киева и суровая реальность

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, выступая в виде говорящей с экрана головы перед лидерами G20, собиравшимися на саммит в Индонезии, изложил "формулу мира" из десяти пунктов, которая включает восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск, обмен пленными "всех на всех" и трибунал для тех, кого Киев обвиняет в агрессии.

По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, Москва не пойдёт на переговоры на условиях Киева:

"Мы никогда не следовали чужим условиям, ориентировались только на свои цели и на здравый смысл".

А здравый смысл настаивает на том, что Киев должен "признать реальность на местах" в качестве предварительного условия для любых мирных переговоров, включая новый статус Донецка, Луганска, Херсона и Запорожья как части России.

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