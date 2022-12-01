Безпалько: новый этап СВО закончится матом в три хода

Российский политолог Богдан Безпалько уверен: Москва может, выражаясь шахматным языком, поставить Киеву мат в три хода.

По его словам, скоро российское командование СВО на Украине приступит к реализации нового этапа, результатом которого станет "полное и окончательное разрушение киевского режима":

"Речь идет о мерах внешнеполитического, военного и экономического воздействия, — пишет Безпалько в авторской колонке на портале "Журналистская правда". — Для достижения результата будут предприняты три простых шага: прекращение поставок энергетического сырья, окончательный разрыв торговых отношений, а также нейтрализация всех объектов критической инфраструктуры".

То есть, как утверждает политолог, Россия наконец перекроет газ, транзитом до сих пор идущий через территорию Украины (чем она, кстати, беззастенчиво пользуются, попросту воруя голубое топливо). А как только торговые отношения с Незалежной прекратятся, руки у ВСК РФ будут окончательно развязаны и тогда они "будут наносить мощные, беспощадные удары по энергетической инфраструктуре" Незалежной (то есть, сейчас — это цветочки, ягодки впереди).

Устоит ли нынешняя власть? Вряд ли, ведь большая часть украинцев жить в своей стране не сможет и переберётся в Европу. А дальше всё просто: нет граждан — нет государства.