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Ольга Лебедева

Такая разная Украина: солдатам холодно и мокро, мирным темно и страшно, у власти перемога

Мир

Пока западные аналитики рассуждают о том, что в скором времени у российской армии в зоне проведения СВО на Украине появится мощный (да что там мощный — практически несокрушимый) союзник, которого с лёгкой руки немцев называют "генерал Винтер" (или генерал "Мороз"), погода уже вносит свои коррективы в боевые действия.

Такая разная Украина: солдатам холодно и мокро, мирным темно и страшно, у власти перемога

В Незалежную зима, как это часто бывает, пришла неожиданно. Пока она ещё по-европейски капризна и не очень морозна. Однако проливные дожди, снегопады, резкие перепады температур, мороз, гололедица, слякоть и грязь изрядно портят жизнь солдатам на передовой. Особенно тем, которых командование привыкло считать "пушечным мясом", и тем, кто приехал на Украину "на сафари". Думаю, всем понятно, что я имею в виду бойцов ВСУ и иностранных наёмников, воюющих на стороне Киева.

Чтобы не быть голословной, предлагаю посмотреть видео из окопа, размещенное в соцсети "ВКонтакте" украинским военнослужащим. На этих кадрах показаны условия, в которых солдаты ВСУ живут на оборонительных позициях.

На видео запечатлены необорудованные окопы Вооруженных сил Украины возле Бахмута (Артёмовска), которые даже внешне не напоминают военные инженерные сооружения.

Это всего лишь система вырытых в земле, заполненных водой и грязью траншей. В них живут (!) люди.

Эти окопы были вырыты не вчера и даже не месяц назад. Видно, что "коммуникации" изрядно "поколеблены" артиллерией российских войск. Сложно осуждать мужиков, которые, наплевав на все военные тайны, жалуются, что сидят, спят, едят, отдыхают и несут службу в таких условиях.

Киеву из параллельной реальности ничего не видно

Пока армия Украины мокнет и мёрзнет в окопах, пытаясь через интернет достучаться до тех, кто в этой стране принимает решения, мирное (если можно так назвать людей, избивающих своих соотечественников в электричках за "неправильные" слова) население привыкает к жизни в изменившихся реалиях:

  • накопительный эффект от ударов по энергетической инфраструктуре Незалежной сделал своё дело — большая часть страны сидит без электричества;
  • в...на* там теперь ощущается в каждом доме: нет света, воды и тепла.

Но президент Зеленский и его команда живут в другой — отличной от общеукраинской — реальности. Они, кажется, даже не знают о том, что происходит на земле, служить которой их когда-то выбрали. И вместо того чтобы реально делать что-то для украинского народа, они продолжают на весь мир хвастаться тем, как хорошо их поддерживают союзники.

Так, например, глава МИД Дмитрий Кулеба в интервью французской газете Le Parisien рассказал, что "некоторые страны оказывают военную помощь Киеву, несмотря на публичное отрицание этого":

 

"Большинство из этих третьих стран публично заявляют, что они ничего не поставляют, но всё происходит за кулисами”, — сказал он, не вдаваясь в подробности о том, какие именно страны якобы тайно поддерживают Киев во время его конфликта с Москвой.

Ну что тут скажешь? Молодец. Как говорится, сдал "тайных друзей". Зачем? Наверное, от большого ума.

Впрочем, несмотря на резонанс этого заявления украинского министра, сказанное им — секрет Полишинеля. О том, что не все поставки оружия Незалежной "протоколируются" известно давно. Вот, к примеру, что об этом писала ранее Pravda.Ru:

Русские десантники рассекретили тайну ВСУ: не всё оружие поставляется открыто

* По требованию Роскомнадзора средства массовой информации не должны употреблять отдельные слова при обозначении специальной военной операции России на Украине

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Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Темы всу украина дмитрий кулеба
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