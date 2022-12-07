США хотят уничтожить русских с помощью бактериологического оружия

Зачем США размещают биолаборатории в бывших республиках СССР; правда ли, что только в Америке существует химическое и бактериологическое оружие; почему Штаты хотят уничтожить русских, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой директор Центра военно-политических исследований МГИМО концерна "Алмаз — Антей”, д. ист. н. Алексей Подберёзкин.

— Алексей Иванович, появились авторитетные свидетельства о том, что COVID-19 имеет искусственное происхождение. Это связано с американскими биолабораториями?

— Да, комиссия американского конгресса признала, что вирус вышел из-под контроля именно в уханьской лаборатории. Я с несколькими эпидемиологами говорил в самом начале эпидемии: они считали, что это вирус искусственный.

Здесь гораздо более жёсткая проблема. Американцы не ратифицировали Конвенцию по уничтожению оружия:

химического,

бактериологического.

Они размещают свои биолаборатории не только вдоль границ с Россией на Украине, но и в Грузии, и на территории других республик, в том числе тех, которые входят в ОДКБ.

США ведут исследования, направленные против тех или иных этносов. После Второй мировой войны на совещании в Совете безопасности Эйзенхауэр спросил: "Как мы можем уничтожить русских?" Председатель объединённого комитета, начальник штабов ответил: "Это очень трудно, потому что у русских уже появились достаточные запасы ядерного оружия". На что Эйзенхауэр говорит: "Вы не поняли меня. Я не имел в виду советских. Я имел в виду именно русских".

Исследования в лабораториях США направлены против русского этноса. Это форма цивилизационной борьбы беспощадной, бескомпромиссной.

Здесь не может быть общих компромиссов на базе неких гуманитарных, глобальных ценностей, как это в своё время втемяшили Горбачёву. Если и будут подписываться компромиссные соглашения, то в них будет оговорено жёсткое условие идентичности.

Американцы своеобразно относятся к любым договорённостям, легко уничтожая и трансформируя их.

США не выполнили договор по ликвидации химического оружия. Я в Госдуме в конце 1990-х годов два раза не допускал до ратификации этот договор. Но в итоге покойный Селезнёв протащил этот договор через ратификацию. Аргументы у меня были простые: пока американцы не отдадут деньги, которые обещали на создание мощностей по ликвидации химоружия, пока сами его не ликвидируют, ратифицировать нельзя, потому что они потеряют интерес и не будут этим заниматься. Так и произошло.

Мы ликвидировали всё химоружие, а они только 5-7% от общей массы, и никакие организации по запрещению химического оружия не беспокоятся. Америка — единственная страна, в которой легально существует химическое и бактериологическое оружие.

То же самое сейчас происходит с договором по ограничению стратегических вооружений СНВ-III. Они говорят: "Русские не хотят с нами вести консультации". Они хотят вести консультации, во-первых, чтобы получить доступ, которого мы их лишили, на наши базы; во-вторых, чтобы ограничить производство тех систем оружия, которые в договор не вошли.

Вот такой однополярный и бессовестный подход к проблеме, причём настолько явный, что иногда удивляешься: неужели они рассчитывают, что мы пойдём на это? Мы сами в 1980-1990-е годы приучили их к этому и теперь расхлёбываем.