Зеленского и Залужного сталкивают лбами в битве за народную любовь

Противостояние президента Украины Владимира Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного, похоже, выходит на новый уровень, что явно не будет способствовать урегулированию отношений двух самых важных на сегодня персон Незалежной.

Сейчас между ними набирает обороты борьба за информационное поле и "улицу".

Так, к примеру, в Херсоне появились граффити с лицом Залужного. Подписи гласят: "с нами Бог и Атаман Залужный" (прямо как калька с доллара).

Появились настенные рисунки после визита в город Владимира Зеленского. Ощущение такое, что главком обиделся, что его не взяли попиариться и дал задание своим технологам "разгонять его художественное изображение для пиара".

"Заметьте, граффити рисуют не с Зе, а с Залужным, как альтернатива Зе. Это продолжение внутриполитической борьбы на Украине", — пишет Telegram-канал "Картель", который ранее уже обращал внимание на то, что "западное лобби начало процесс по урезанию монополии Зеленского на героический хайп, отдавая часть пиара Залужному" (это чётко видно по обложкам в западной прессе).

Корни противостояния

Ранее неоднократно в разных СМИ (как украинских, так и западных) звучало утверждение, что Залужный — это запасной игрок западного лобби против Зеленского. Дескать, как только "Владимир Александрович станет неинтересен или вздумает диктовать свои условия, тогда его сразу поменяют".

Может быть, что такого и не случится, но Залужный нужен "союзникам", чтобы всегда держать Зеленского "на коротком поводке".

Зеленский бессилен

Как сообщает Financial Times, "главкома ВСУ попросили снизить публичность фоне роста доверия среди населения Украины".

По данным издания, президент Украины намерен сместить Залужного с поста главнокомандующего и поставить на его место нынешнего командующего сухопутными войсками страны Александра Сырского.

Кстати, ни Зеленский, ни Залужный эту информацию не подтвердили.

Зеленский, правда, попытался внушить всем, что победу в харьковском направлении "принёс генерал Сырский", но западные партнёры ему этого не позволили — Time вышел с фотографией главкома Залужного на обложке:

"Генерал. Внутри украинского контрнаступления, которое изменило ход войны", — подпись к фото.

Вкратце о содержании статьи

"У Залужного в войне видная роль. Он был частью украинского командования, которое потратило годы на преобразование вооруженных сил страны из неуклюжей советской модели в современную боевую силу. Закаленный годами сражений с Россией на восточном фронте, он был одним из представителей нового поколения украинских лидеров, которые научились быть гибкими и делегировать решения командирам на местах", — говорится в материале.

"Руководство Залужного позволило украинской армии адаптироваться к действиям против РФ, сейчас эта инициатива сделала ключевой поворот в пользу Украины".

"Залужный, в отличие от Зеленского, не относился со скептицизмом к грядущему вторжению РФ, в начале феврале проводились масштабные учения, тем не менее, детали стратегии Залужный держал в секрете".

"На предложения американских коллег эвакуироваться Залужный ответил отказом, заявив, что для него война началась в 2014 году. <…> На фоне подготовки к тяжелой зиме, Залужный готовится к долгой и кровавой битве".

"Зная то, что я знаю о россиянах не понаслышке, наша победа не будет окончательной. Наша победа даст возможность перевести дух и подготовиться к следующей войне", — сказал Залужный Time. "На Банковой очень недовольны этим интервью, которое возвышает Залужного в глазах западного истеблишмента, — сообщает украинский Telegram-канал "Легитимный".

К слову, сам Зеленский отрицает намерения "убрать" Залужного, а командование ВСУ назвало "политическими спекуляциями" слухи о напряжённых отношениях между командующими украинской армии.