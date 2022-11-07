Шпионский картель США угрожает Пакистану и Афганистану

В Пакистане совершено покушение на бывшего премьер-министра Имрана Хана. В городе Вазирабад нападавший с близкого расстояния стрелял в его машину во время марша протеста "Движения за справедливость", которое возглавляет Имран Хан.

Экс-премьер получил ранения в обе ноги. Среди его соратников есть убитые и раненые. Участники марша требовали отставки нынешнего кабинета министров и проведения досрочных выборов. Они выражали готовность дойти до Исламабада и поднять на протест всю страну.

Многие местные обозреватели связали покушение на Имрана Хана с его новаторской политической линией, направленной на ревизию однобокого внешнеполитического курса страны. Отчего печаль накрыла сразу две страны, спонсирующие Пакистан: США и Саудовскую Аравию. Особенно их беспокоит возможность улучшения отношений Пакистана с Россией.

Имран Хан недавно заявил, что, несмотря на сохраняющуюся в Афганистане напряжённость, с приходом к власти в этой стране движения "Талибан"* она имеет все шансы восстановить мир. Очевидно, что Имран Хан — неисправимый оптимист и верный друг талибов-пуштунов, получивший за многолетнюю протекцию оценочное прозвище "Талибан Хан".

Может быть, многое предопределила генетика: Имран Хан — пуштун из Лахора, где, кстати, его успешно прооперировали после нападения. Он демонстративно приветствовал новый геополитический тренд, когда талибы в Кабуле начали вести диалог с Москвой. Но тут же получил метку кремлевского агента, которая сыграла неотвратимую роль в его низложении несколько месяцев назад через вотум недоверия в парламенте.

В Пакистане последние десятилетия таковы, что судьба политика в большей степени зависит не от реализуемой им программы и её производных результатов, а от интриг, которые устраивают вокруг иностранные шпионские лобби, прежде всего США. Всё началось 40 лет назад с советского вторжения, поддержавшего прокоммунистический режим в Афганистане.

Тогда американское ЦРУ в альянсе с саудитами создало в северо-западных районах Пакистана разветвлённую сеть опорных баз афганских моджахедов-"борцов за веру". Тогда же здесь впервые появился арабский вербовщик-доброволец Усама бен Ладен. Вербовать на Ближнем Востоке себе подобных ему быстро надоело — лучше взять в руки "Калашников" и доказать всем, что ты способен за большее. И потом он сам повсюду убивал "неверных", создав Аль-Каиду*. Даже если это были мусульмане, которые каждый день истово молились Аллаху, но отказывали в поддержке исламским экстремистам типа Усамы.

С тех пор утекло много воды, но шпионские резидентуры на северо-западе Пакистана в непосредственной близости от соседнего Афганистана как были, так и остаются. Как и много лет назад, тон задают янки. И это не только ЦРУ США — каждой твари по паре:

ФБР,

АНБ,

НАГР — национальное агентство геопространственной разведки,

разведывательные подразделения специального отряда "Дельта",

"Морские котики" ВМС США.

Последние в 2011 году выследили и ликвидировали отбившегося от рук Усаму бен Ладена, который много лет фигурировал в списке агентов ЦРУ под оперативным псевдонимом Тим Осман.

В целом, в различных регионах Пакистана действуют около 100 "станций" спецслужб США. Часть из них абсолютно засекречена, даже для пакистанской межведомственной разведки. Правда, её руководители чуть ли не каждый год выражают возмущение наглостью и вероломностью американских коллег. Но воз и ныне там.

Более того, множатся кровопролитные конфликты между американскими и местными оперативниками. Несколько лет назад Раймон Дэвис, работавший на ЦРУ в консульстве в Лахоре, застрелил двух пакистанских агентов после возникшей ссоры. Дело удалось прекратить только в результате выплаты солидных отступных. Но самый большой скандал разразился после ликвидации Усамы бен Ладана. Ведь это была многолетняя операция всего конгломерата американских спецслужб в Пакистане, о которой местные спецы ни сном ни духом не догадывались.

Как показывают события, вся шпионская инфраструктура США в Пакистане по-прежнему нацелена не только на политическую корректировку Исламабада, но и соседнего Афганистана, находящегося под контролем пуштунского движения "Талибан"*. Стоит напомнить, что и сам приход талибов* к власти год назад вряд ли произошёл без содействия со стороны США. Иначе как объяснить тот факт, что после эвакуации остатков американского воинского контингента талибы получили доступ к брошенному оружию заокеанского производства на сногсшибательную сумму в 7 миллиардов долларов.

Как бы там ни было, но сейчас американцы серьезно озабочены ситуацией в Кабуле. Их тревожат растущие контакты движения "Талибан"* с Москвой — как политические, так и экономические.

Есть ещё одна головная боль: пакистанские оппозиционные талибы-пуштуны, среди которых насчитывается не менее 100 тысяч боевиков, в ходе вооружённых столкновений с регулярной армией Пакистана всё чаще используют афганскую территорию в качестве братского плацдарма, когда надо отступить и сохранить силы.

Турбулентная обстановка в Пакистане, особенно в его северо-западном регионе, заставляет США спешно развивать диалог с движением "Талибан"*. Причём, его ведут высокопоставленные представители ЦРУ, владеющие всей полнотой информации и соответствующими полномочиями. В октябре подобная встреча состоялась в Дохе. До этого местом консультаций был афганский Кандагар. Не исключено, что вслед за покушением на Имрана Хана США усилят давление на пуштунских лидеров как в Афганистане, так и в Пакистане. Налицо желание показать, кто в доме хозяин.

*запрещённая в РФ организация

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.