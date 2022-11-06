США обещают соседям России выгоду от санкций против неё

Соединённые Штаты намерены содействовать правительству Туркмении и деловым кругам страны в получении выгод от санкционного режима против России. Об этом в ходе визита в Ашхабад заявил помощник госсекретаря США в Бюро по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу.

Он сообщил, что самые большие банки в Казахстане были проданы российскими владельцами казахстанским бизнесменам. По словам Дональда Лу, таким образом казахстанские бизнесмены получили выгоду.

"Мы будем счастливы работать с правительством Туркменистана и с деловыми кругами для того, чтобы оказать им содействие в получении большей пользы для них от санкционного режима", - цитирует американского чиновника ТАСС.

По словам помощника госсекретаря, США работают с правительством Туркмении, чтобы компании этой страны ощутили как можно меньший эффект от антироссийских санкций. По мнению Дональда Лу, ущерб для экономики Туркмении минимальный, поскольку у этой страны нет большого сотрудничества с Россией в оборонной сфере и "вы не делаете очень много бизнеса с российскими олигархами".

"Одна сфера, которая может быть связана со сложностями в связи с санкционным режимом - это банковские операции через Россию", - сказал Лу.

В заявлении американского внешнеполитического ведомства отмечается, что Дональд Лу 6-11 ноября посещает Туркмению, Узбекистан и Казахстан. Подчёркивается, что в ходе визита он будет обсуждать вопросы, которые касаются торговли.

Заявлено также обсуждение двусторонних и региональных вопросов, а также встречи с участниками программ обменов и "представителями гражданского общества".

Понятно, что программа визитов американского представителя включает не только вопросы торговли. Дональд Лу, например, в Ашхабаде уверял, что США заинтересованы, чтобы "у Центральной Азии были позитивные, конструктивные отношения с Россией", поскольку "существует длительная история между народами этого региона и РФ".

При этом представитель госдепартамента заявил о важности того, чтобы партнёры стран Центральной Азии - не только США, но и по всему миру - встали "на защиту и поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности" этих государств.

В связи с чем возникают вопросы, что именно в Вашингтоне понимают под позитивными отношениями Туркменистана, Узбекистана и Казахстана с Российской Федерацией.