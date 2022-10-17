Экс-мэр Токио: Украина всегда была страной-предательницей

Экс-мэр Токио Ёити Масудзоэ считает, что Украина постоянно предаёт Россию. И каждое предательство "выливается в большие потрясения и жертвы для народов обеих стран".

Своё мнение японский политик аргументировал в статье, опубликованной изданием JB Press.

По словам Масудзоэ, вооружённый конфликт на территории Украины — прямое следствие "террора, развязанного Киевом против Москвы". Для того, чтобы предсказать, чем закончится "эта война", бывший чиновник предлагает совершить экскурс в историю.

Февральская революция

На момент начала революции в России жили более 100 этносов. Когда рухнула династия Романовых, национальные вопросы встали остро. Украина потребовала федерализации и автономии — там националисты организовали Центральную Раду (Совет), провозгласившую — де-факто — независимость Незалежной.

Кстати, японский политик напомнил, что именно тогда Польша получила от Временного правительства Керенского свою независимость.

"Требования Украины о большей автономии вызвали ослабление Временного правительства и в значительной степени подготовили почву для Октябрьской революции большевиков", — пишет Масудзоэ.

Октябрьская революция

Желая поскорее закончить Первую мировую войну, Ленин попытался вступить в переговоры со всеми воюющими странами. Но 9 февраля 1918 года Украина сама, в обход Москвы, заключает мир с Германией. И получает от неё военную помощь для борьбы с большевиками в обмен на миллион тонн зерна.

Так был создан прецедент: зерно, произведённое на плодородных почвах Малороссии, стало важным стратегическим товаром, имеющим большое военно-политическое значение (что мы увидели и в сегодняшнем конфликте).

"Тогда договор с Германией был ударом в спину России", — резюмирует Масудзоэ, напоминая, что Ленин был вынужден заключить Брест-Литовский договор, в результате которого "Россия вынуждена была уступить Германии Финляндию, Польшу, Прибалтику и Украину", потеряв 26% населения,

27% пахотных земель,

32% производимого зерна,

26% железных дорог,

33% промышленности,

75% чёрной металлургии и угольной промышленности.

Напомню, что в ноябре 1918 года Германия потерпела поражение, и Брест-Литовский договор был аннулирован.

Украина вошла во вкус предательства

Потом были гражданская и Вторая мировая войны. В обеих украинские националисты вставали на сторону врагов Москвы.

"И сегодня, — пишет японский политик, — 100 лет спустя, история повторяется. Мир наблюдает, чем это закончится, но знание истории России полезно для анализа текущей ситуации и предсказания будущего".