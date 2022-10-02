Ищи, кому выгодно: подрыв "Северных потоков" сыграл на руку Польше

Почти одновременно с подрывом ниток "Северного потока — 1" и "Северного потока — 2" Польша запустила новый газопровод, который будет транспортировать газ из Норвегии через Данию и Балтийское море. Такое вот совпадение.

Казалось бы, эти два события не связаны друг с другом. Может быть, что и так. Если бы только польский экс-министр обороны Радек Сикорский горячо и искренне в Twitter* не поблагодарил США за то, что линиям российских газопроводов пришёл "złamany" (в переводе с польского — "капут"). Бывший военный чиновник, правда, спустя некоторое время одумался и пост свой удалил.

Но, как известно, слова из песни не выбросишь… А если вспомнить, что Варшава имеет давнюю неприязнь к "Северному потоку-1" и решительно выступала против строительства СП-2…

Например, в апреле 2021 года издание The Maritime Executive писало:

"Польша решительно выступает против строительства "Северного потока-2", который предоставит "Газпрому" альтернативный подводный маршрут для поставок природного газа западноевропейским потребителям. В настоящее время этот газ должен проходить по наземным трубопроводным сетям в Польше и Украине, что влечет за собой значительные сборы за транзит и обеспечивает обеим странам, которые не всегда поддерживают тёплые отношения с Россией, определенную степень энергетической безопасности".

А спустя месяц — новый демарш:

Польша гневно отреагировала на решение президента Джо Байдена отменить санкции США в отношении "Северного потока-2", предупредив, что этот шаг может угрожать энергетической безопасности в Центральной и Восточной Европе.

"Информация определенно не является позитивной с точки зрения безопасности, поскольку мы прекрасно знаем, что "Северный поток-2" — это не только бизнес-проект, это в основном геополитический проект", — сказал Пётр Мюллер, представитель польского правительства.

Дождались

Теперь Польша довольна. Но возникают вопросы:

а была ли диверсия на "Северных потоках" результатом некоей сделки между Вашингтоном и Варшавой?

не пошли ли Штаты на поводу у Польши, в которой сейчас очень заинтересованы, как в транзитной территории для своих и НАТОвских грузов, идущих на Украину?

Учитывая русофобию поляков и их желание "подняться" в Евросоюзе, они запросто могли выставить "старшему брату" ультиматум типа: решите вопрос с "Северными потоками" или можете начинать искать другой способ перебрасывать свои военные поставки на Украину.

Убили двух зайцев

Вот и получается, что вывод из строя российских газопроводов очень выгоден Польше:

они наконец запустили свой газопровод (через Балтийское, напомню, море); создали реальные проблемы Германии, которая упорно не желает платить ей репарации (поляки хотят $1,3 трлн за оккупацию) за Второю мировую — немцы лишились возможности покупать газ у России и оказались перед выбором: покупать у Польши или у США.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года

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