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Автор Ольга Лебедева

Фантазии Шольца: "расширение ЕС на восток выгодно для всех"

Мир

Европейский союз должен стать больше, чтобы укрепить свою геополитическую роль.

Фантазии Шольца: "расширение ЕС на восток выгодно для всех"

С таким предложением в субботу на собрании Партии европейских социалистов в Берлине выступил канцлер Германии Олаф Шольц, отметив необходимость "внести серьёзные изменения в принцип единодушия блока".

"ЕС с 27, 30, 36 государствами, с более чем 500 миллионами свободных и равных граждан, может ещё больше укрепить свои глобальные позиции", — сказал чиновник.

Особо, как возможного будущего члена ЕС, канцлер Германии выделил Украину, подчеркнув, что в "европейской семье" найдётся место для Молдавии, Грузии и стран Западных Балкан, которым вступление в блок "было обещано несколько лет назад":

"Теперь за словами должны следовать дела", — заявил Шольц.

Что ещё хочет "реформировать" немецкий канцлер

Шольц также говорил о необходимости "большей европейской автономии в области обороны", выстраивания общей противовоздушной обороны, организации совместных сил быстрого реагирования и объединенного военного штаба ЕС.

Однако, по словам немецкого лидера, необходимо реформировать процесс принятия решений в блоке. Например, отменить "принцип единогласия ЕС", дабы "исключить ситуации, в которых определенные решения блокируются":

"Во внешней и финансовой политике должен быть постепенный переход к принятию решений большинством голосов", — заявил он.

Напомним, ранее Шольц уже неоднократно призывал отменить национальное вето в Евросоюзе. Польша и Венгрия категорически выступили против этого. Варшава обвинила Берлин в стремлении занять "доминирующее" положение в блоке и подпитывании его "имперских" тенденций, а Будапешт потребовал передать право вето национальным парламентам.

"Мир розовых пони"

Слушая вдохновлённую речь главы немецкого правительства, невольно хочется задать очень неполиткорректный вопрос: "а что он употребил перед выходом на трибуну?"

Ну не может же человек его положения, будучи в трезвом уме, верить в тот бред, который он произносит, не понимая, что он либо выдаёт желаемое за действительное, либо вульгарно врёт.

О каком "благе для всех" в расширении Евросоюза на восток может идти речь, если у входящих сейчас в блок стран всё очень плохо: политической свободы нет давно, экономическое процветание закончилось, сменившись почти необузданной инфляцией, социальная сплоченность оказалась мифом из разряда "про розовых пони и единорогов" (достаточно вспомнить по этнические гетто, про которые в Европе так не любят говорить).

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Темы евросоюз олаф шольц
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