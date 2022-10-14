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Asia Times: Европу без РФ ждёт деиндустриализация и потеря триллионов долларов

Мир

Европейские страны без РФ столкнутся с деиндустриализацией и потеряют триллионы долларов. Об этом пишет Asia Times.

По информации издания, Европу ждёт ухудшение финансового положения и "необузданная инфляция". При этом в материале сказано, что речь идёт о самом пессимистичном сценарии.

"ЕС окажется в одиночестве: РФ повернётся на Восток, а Вашингтон начнёт разбираться с внутренними проблемами", — подчёркивается в статье.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
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