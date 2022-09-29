Чего испугался Радек: экс-глава МИД Польши больше не благодарит США за ЧП на "Северных потоках"

Бывший глава МИД Польши Радослав Сикорский удалил запись "Спасибо США" под снимком с места аварии на "Северных потоках". Это кто же так напугал отважного Радека?

В аккаунте Сикорского в Twitter* 27 сентября появилась запись фото с места аварии на одном из "Северных потоков", которая была сопровождена подписью "Thank you, USA". Сам Сикорский не стал уточнять, за что именно он благодарит США. Но, в общем-то, в этом и не было особой потребности, и так всё было понятно.

Потом в аккаунте Сикорского появилась ещё одна запись: "Мелочь, а приятно". Опять-таки, под снимком с места аварии.

Кроме того, экс-глава МИД Польши процитировал президента США Джо Байдена, который угрожал уничтожить газопровод "Северный поток 2".

Правда, затем Сикорскому пришлось разъяснять, что предположение об участии США в повреждении "Северных потоков" — лишь его личная "рабочая гипотеза". Такое себе разъяснение, надо сказать…

Чего же пан Радек не стал проявлять принципиальность, а удалил втихую свою наделавшую шуму запись, никак это не пояснив?

Здесь надо сказать, что в чём в Москве и в столицах западных государств сходятся, так это в том, что аварии на "Северных потоках" — событие беспрецедентное. В самом деле, ранее такого не было. Тем более, что практически сразу же появилась версия о диверсии, которая и является теперь основной.

Сегодня с заявлением по поводу произошедшего выступил Североатлантический альянс. В заявлении которого сказано, что НАТО не потерпит атак на объекты инфраструктуры.

Понятно, что сейчас ищут виноватого. И уже очевидно, что на Западе пытаются обвинить в произошедшем Россию. Пока в основном разного рода эксперты. Но не только.

Вот вице-премьер, министр экологического перехода и демографического вызова Испании Терес Рибер назвал очевидным, что ЧП на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" было диверсией. А также полагает, что за этим стоит Россия. Доказательств, понятное дело, никаких. Но исходя из предыдущего опыта, для таких заявлений западным политикам они и не нужны.

И вот что получается: представитель одной страны НАТО благодарит другую страну НАТО после аварий на газопроводах. При том что другая страна НАТО — США то бишь — какую-либо причастность к произошедшему категорически отрицает.

Так что понятно, почему Сикорский удалил свой твит. Не пожелал искать приключений на свою голову бывший министр иностранных дел Польши отчего-то.

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