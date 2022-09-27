Бывший глава министерства иностранных дел Польши, ныне евродепутат Радослав Сикорский разместил в Twitter фотографию с места аварии на газопроводе "Северный поток" и подписал её "Thank you, USA".
Что имел в виду пан Сикорский, остаётся только догадываться. "Это официальное заявление о теракте?", — прокомментировала пост Сикорского официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Между тем, в самих США отказываются "строить догадки" о причинах утечки на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2". Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что власти США подтверждают готовность оказать поддержку европейским странам в проведении расследования.
"Нам нечего в настоящий момент сообщить о том, что мы слышали от европейцев, и нам не о чем заранее объявить", — подчеркнула она, отвечая на вопрос о том, существует ли понимание того, как начались утечки.
Кроме того, она выступила с утверждением, что Россия "использует энергетику в качестве оружия", сообщает ТАСС. Воспользовалась моментом, так сказать.
Между тем, министр энергетики Дании Дан Йёргенсен не считает, что трубопроводы "Северный поток" и "Северный поток — 2" могли повредить по неосторожности, например, корабельным якорем.
"Есть данные об очень больших пробоинах на нитках трубопроводов. Так что речь не может идти, к примеру, о повреждениях из-за корабельного якоря", — сказал он.
Шведский национальный центр сейсмологии сообщил, что накануне были зафиксированы взрывы в районах утечек газа на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2". "Нет сомнений, что были взрывы", — сказал эксперт центра Бьорна Лунда.
В ночь на 26 сентября произошла утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток — 2". Это случилось в датской исключительной экономической зоне юго-восточнее острова Борнхольм. Также утечки газа зафиксированы из обеих ниток первого "Северного потока" — в исключительной экономической зоне Дании северо-восточнее Борнхольма.
Вокруг зон утечек установлены пятимильные запретные зоны для судоходства. В район утечек были направлены датские эсминец Absalon и корабль контроля за загрязнением окружающей среды Gunnar Thorson.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Канцлер ФРГ Шольц раздражённо прокомментировал слова Дмитрия Кулебы, удивившегося нежеланию Берлина поставлять танки Киеву.