В назидание государственным ставленникам Запада: дом родной не для них

Совсем недавно умер бывший генсек ЦК КПСС, последний Председатель Президиума Верховного Совета СССР, но в то же время первый председатель Верховного Совета СССР. Единственный во всемирной истории президент СССР, после развала которого он предпочитал жить не в Москве, и даже не на своей малой родине Ставропольщине, а за кордоном.

Российским реалиям он предпочёл Баварские Альпы. Местные жители часто встречали экс-президента СССР на улицах и в ресторанах. Как понимаю, только там он получал благодарности, вероятно, как "объединителю" Германии. В России его недолюбливали, в отличие от товарища Маленкова.

На родине президент — на чужбине гармонист

Георгий Маленков, сталинский функционер и большой реалист, уже после смерти вождя на сессии Верховного Совета выступил с предложением в два раза снизить сельхозналог, списать недоимки прошлых лет, а также изменить принцип налогообложения жителей села.

Но местные комперипетии с приходом Хрущёва сняли его со всех партийно-государственных постов. В 1957 году его сослали на восток Казахстана. С 1973 года проживал в Москве, на 2-й Синичкиной улице, в двухкомнатной квартире в модных тогда 12-этажных башнях. Как рассказывала мне бабушка, её знакомые (отмечу, им в это время было уже по 60 лет), встречая товарища Маленкова, всегда здоровались с ним и благодарили его "за наших советских колхозников". А голос народа многого стоит.

Сегодняшним бывшим руководителям впору давать охрану. Морду могут набить, если узнают. Поэтому и уезжают в парижи.

Понятно, что в разных устах и в разных странах бывших руководителей хвалят или матерят. Одни — якобы диктаторы, другие — не понятые своим народом "демократы". Но почти всех их объединяет одно: свой век они предпочитают доживать за кордоном. Чаще всего с заработанными у себя на родине "непосильным" трудом деньгами, а кое-кто ещё и получает пенсион от иностранных спецслужб за когда-то возглавляемую ими страну.

Многих из бывших объединяет ещё и то, что живут не по средствам, — вот и приходится переквалифицироваться в простые управдомы и давать за деньги интервью, обучая свой бывший народ, "как обустроить страну".

Иди Амина Даду, угандийский военный и государственный деятель, президент Уганды в 1971–1979 годах. Генерал, а затем, понятно, ещё и фельдмаршал угандийской армии.

Сын медсестры, после получения Угандой независимости в 1962 году Иди Амин сверг короля, отправив его в изгнание в Лондон и провозгласив себя президентом в марте 1966 года. В результате государственного переворота Амин в 1966 году стал главнокомандующим вооружёнными силами Уганды. А уже в 1971 году захватил всю полноту власти в результате очередного государственного переворота.

Известен он тем, что его во всех западных СМИ обвиняли в людоедстве. Африка всё-таки. В холодильнике после его отъезда на ПМЖ якобы нашли куски человечинки, печёнку и прочие анатомические гаджеты.

В 1979 году после своего изгнания из Уганды (ведь выпустили же) диктатор сначала появился у убитого впоследствии США президента Ливии Муаммара Каддафи, а через год перебрался в более спокойную страну — Саудовскую Аравию.

Главным пристрастием бывшего президента Уганды стал аккордеон, который он так и не смог освоить даже через десять лет. Кстати, Амин неплохо пожил, играя в изгнании на гармошке. Умер в 2003 году в Джидде.

Дэвид Оуэн, бывший в 1977–1979 годах британским министром иностранных дел от лейбористов, позже в интервью BBC признался, что в последний год нахождения Амина при власти он предлагал устранить диктатора физически:

"Режим Амина был худшим из всех. Нам должно быть стыдно, что мы позволили ему просуществовать так долго".

Советским гранатометом по "любимому" президенту

Под стать ему был и бывший бессменный президент многострадального государства Гаити — "папа Док", он же Жан-Клод Дювалье. Удрав после почти 30-летнего правления из страны, которую довёл до ручки, во Францию (всё-таки бывшая колония) он осел во французском Канне. Денег — во, сметаны — во, танцовщицы, рестораны, но не рассчитал. "Чёрный принц" стал нищим. "Папу" выселяют власти из занятого ими дворца. Конечно, пенсион от Франции какой-то идёт за былые "заслуги". Но итог — с 80-летней матерью его вместе с пятью собачками селят в дешёвой многоквартирке. Правда в Каннах.

Не повезло президенту Никарагуа Анатасио Сомоса, ставленнику ЦРУ США, которого дома прозвали "Тачито" ("отхожее место"). Тем не менее когда-то он окончил Военную академию США в Вест-Пойнте. Вроде бы свой "сукин сын". Но после революции даже США послали своего питомца куда подальше. Пришлось осесть в Гватемале, а позже и в Парагвае. Но Южная Америка, не Северная. Здесь советский РПГ и отправил его на тот свет.

Осенью 1980 года его бронированный "Mercedes-Benz W116" в Асуньсьоне сначала изрешетили народные мстители, после чего два выстрела из РПГ-7 довершили задуманное. Сообщали, что труп диктатора смогли опознать только по ногам.

Так что, руководители, думайте о людях. Всегда приятно на старости услышать добрые слова от ваших согражданах. Пусть даже если вы и живёте в малогабаритной квартире. Но в России. Как товарищ Маленков.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.