Ситуация на Балканах сейчас особо беспокоит Запад

После некоторого напряжения ситуации в Косово в начале августа сейчас обстановка в крае кажется спокойной. Обещанное в начале сентября обострение тоже не случилось. Но это не значит, что албано-сербские противоречия закончились.

1 августа албанские власти непризнанного Косово решили принудить местных сербов сменить автомобильные номера на номера нового образца с символикой Косово. Это требование естественно возмутило сербов, проживающих в отдельных частях Косово и считающих себя частью большой Сербии. Возмутило настолько, что сербы в районах своего проживания начали сооружать баррикады, чтобы противостоять косовским албанцам. Потенциальный конфликт удалось придушить, "уговорив" власти Косово отсрочить решение с номерами на месяц.

И многие полагали, что 1 сентября, всё-таки вспышка неминуема. Но предсказанные волнения не состоялись. Решение вновь было отстрочено. Но насколько долго Белграду удастся отодвигать албанские притязания. Тем более, что глава Сербии Вучич последнее время подвергается активному давлению со стороны Запада в вопросе признания Косово.

На днях появилась очередная инициатива Запада по урегулированию вопроса Косова. Её авторы — Франция и Германия. План состоит из 13 пунктов, и, видимо, суеверие чуждо инициаторам документа.

Если говорить кратко, то смысл предложения заключается в признании Белградом Косова в ответ на значительную финансовую помощь со стороны Евросоюза. Таким образом, Белград пытаются просто купить.

Хотя, откровенности ради, надо сказать, что слово "признание" как таковое в предложении отсутствует. В документе есть некая игра в слова. Белграду предлагается "принять" Косово как политическую и юридическую реальность, в ответ Сербия получит некоторые перспективы по вступлению в Евросоюз, ну и, соответственно, деньги.

Но, как говорят в России, "хрень редьки не слаще". Замена одного слова на другое общей картины не меняет.

Естественно, что глава Сербии Вучич предложение отверг. На вопрос о содержании документа он ответил, что даже не помнит, что было написано в бумаге. Документ неприемлем в целом.

Более того, Белград всё решительнее отстаивает своё право на суверенитет. Во время своего последнего выступления на Генеральной ассамблее ООН Вучич заявил:

"От многих выступающих мы слышали об агрессии и нарушении территориальной целостности Украины, многие говорят о том, что это первый конфликт в Европе со времён Второй мировой войны. Правда заключается в том, что территориальная целостность европейской страны — Сербии — тоже была нарушена, а Сербия не атаковала никакую другую суверенную страну. И это замалчивается".

Уже после своей речи президент Сербии заявил, что ожидает дополнительного давления на страну после его выступления на Генассамблее, так как он "обвинил Запад в нарушении международного права в вопросе Косово и Метохии", сообщается в ТГ-канале "РТ на Балканах".

Ситуация на Балканах сейчас особо беспокоит Запад в свете проходящих на Украине референдумов. Ведь нынешняя Сербия очень здорово напоминает Россию с оторванными Украиной территориями, в частности, Донбассом. Например, в Боснии и Герцеговине, бывшей некогда частью большой Югославии, треть населения — сербы. В соседней Черногории сербов примерно столько же.

Когда-то и значительную часть Хорватии тоже составляли сербы. В начале 1990-х годов на территории их проживания была создано временное государственное образование Республика Сербская Краина. И тогда в Хорватии проживало более 400 тыс. сербов, что составляло 10% всего населения.

И вообще, говоря о бывшей Югославии, в научной среде специалистов по Балканам существует мнение, что в принципе нет никаких хорватов, бошняков, черногорцев. Всё это — сербы. А разделение произошло в своё время по линии религии: хорваты — католики, боснийцы — мусульмане. В то время, как языковая основа у этих народностей одна — сербская. Всё это очень напоминает историю с Россией.

Глядя на эту историю, западные элиты естественно боятся, что Сербия может тоже задуматься о восстановлении исторической справедливости. Отвоёвывать территории Белград, конечно, не будет, но вот сербская часть Боснии и Герцеговины вполне может инициировать какой-нибудь плебисцит о самоопределении.

Но история историей, а в современной реальности историю пишут только победители. Сможет ли Белград стать таким победителем. Не все в Сербии одинаково поддерживают патриотический дискурс. В стране довольно сильна оппозиция, имеющая очевидно западное финансирование. Но и помимо проплаченных политиков надо признать, что сербское общество, в части своей, больно европейскими ценностями.

Несмотря на официальный запрет на проведение в Белграде широко разрекламированного гей-парада, мероприятие всё-таки состоялось. Полиция не особо препятствовала ЛГБТ-активистам. Зато сопротивлялись некоторые группы граждан. В конечном итоге властям, всё же, пришлось вмешаться, но не для запрета парада, а чтобы разнять дерущихся.

Хотя, учитывая сложное геополитическое положение, властям в Белграде приходится как-то лавировать между разными силами. И, возможно, фактическим разрешением гей-парада Белград просто решил сделать некий культурно-политический реверанс в сторону призрачных ценностей европейского сообщества.

Однако, реверансами вопрос с Косово не решишь. Ситуация в крае нестабильная. Недавно произошёл инцидент с нападением албанцев на сербский автобус. Обошлось без жертв, но пример показателен.

Более того, Косовская администрация претендует и на официальные сербские земли, на которых проживает албанское большинство. Так, на днях была создана Канцелярия по Прешевской долине, которая должна заниматься вопросами албанцев, живущих на приграничной сербской территории. Налицо явно вмешательство в дела суверенной Сербии.

И это в то время, когда власти Косово препятствуют работе органов самоуправления аналогичных сербских общин на своей территории. И снова политика двойных стандартов.

Судя по всему, положение дел в Косово снова грозит обострением. Неслучайно на период с 27 сентября по 2 ноября силы KFOR (по мандату ООН несут охрану сербских районов Косово) запланировали масштабные учения. Для участия в манёврах дополнительно прибыло подразделение из Великобритании. И, как всегда в таких случаях, легендой учений станет борьба с чрезвычайной ситуацией и терроризмом.

Вот только вопрос — кого KFOR считает террористами? Похоже, ответ очевиден. И это не албанцы. Да и считать KFOR миротворцами можно только с большой натяжкой. По сути, это силы НАТО. А их главная база, расположенная на юге Косово, является второй по величине военной базой НАТО в Европе, после базы Рамштайн, с недавнего времени ставшей широко известной по совещаниям натовского командования по украинскому вопросу.