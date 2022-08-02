Военный политолог о словах Гуттериша: Ядерная война может начаться в любой момент

Растущая геополитическая напряжённость во всём мире подвергает население планеты наибольшему риску уничтожения ядерным оружием со времён окончания холодной войны, предупредил генсек ООН Антониу Гутерриш.

”Сегодня человечество от ядерного уничтожения отделяет всего лишь одно недоразумение, один просчет. Глава ООН заявил, что конфликты по всему миру, нарушения прав человека, климатический кризис и пандемия COVID-19 подвергли наш мир большему стрессу, чем когда-либо в нашей жизни. Риски ядерной войны находятся на самом высоком уровне со времён разгара холодной войны", — сказал Гутерриш, выступая на конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в Нью-Йорке, отметив также, что "человечество забыло уроки, извлечённые из ужасающих пожаров в Хиросиме и Нагасаки".

По словам генсека ООН, "геополитическая напряжённость достигает новых высот. Конкуренция превосходит сотрудничество, недоверие заменило диалог, а разобщённость — разоружение”.

"До сих пор нам необычайно везло, но удача — это не стратегия. Это даже не щит от геополитической напряжённости, готовой перерасти в ядерный конфликт".

"Сотни миллиардов вкладываются в оружие судного дня"

По мнению директора Центра военно-политических проблем Алексея Подберёзкина, опасения, высказанные Антониу Гуттеришем, совершенно обоснованы.

"Использование ядерного оружия может быть осознанным результатом политического решения, а может быть результатом ошибки — человеческой ошибки, компьютерного сбоя", — пояснил эксперт в интервью Pravda.Ru.

Алексей Подберёзкин привёл пример, когда советский подполковник, получив сигнал о пуске ракет, не дал дальше алгоритму развиваться — взял на себя ответственность и не отдал приказ на ответный запуск:

"Таких технических сбоев бывают десятки. Каждый из них — это возможный результат для ответного ядерного удара, альтернативного запуска. Потому что если ваша система раннего обнаружения (СПРН) обнаруживает "летящую" с подводной лодки или с места базирования межконтинентальных баллистических ракет (а они все известны и постоянно мониторятся), то вы, естественно, не ждёте, пока к вам эта боеголовка прилетит. Смысла нет ждать. Вы начинаете готовиться и запускаете ответный удар до того, как чужая боеголовка в реальности пролетит половину пути. То есть из отведённого 30-минутного интервала вы примерно на 10-12-й минуте принимаете решение. И борьба идёт сейчас между системами управлений в России и в Соединённых Штатах за эти самые минуты".

То есть, выступая на конференции в Нью-Йорке, Гуттериш нисколько красок не сгустил:

технические сбои,

ошибки человека,

ложное понимание военно-политической и стратегической обстановки —

вот это всё может привести к тому, что будет в результате принято неверное решение и может начаться ядерная война.

"Представьте себе, как будет реагировать страна, если, предположим, по восточному побережью США будет нанесён удар нашей современной межконтинентальной ракетой, оснащённой 12 боеголовками, каждая из которых несёт примерно по 20-30 хиросим. 12 на 20-30 если вы умножите, вы поймёте, что от восточного побережья Соединённых Штатов ничего не остаётся. То же самое ничего не останется от всей Великобритании, включая Северную Ирландию и Шотландию. И нет никакой гарантии от сбоя в системах", — сказал Pravda.Ru Алексей Подберезкин.

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