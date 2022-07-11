NYT: возраст Байдена — проблема для Белого дома

Возраст президента США Джо Байдена всё чаще становится проблемой для Белого дома, сообщила газета New York Times (NYT) со ссылкой на неназванных чиновников, которые признали, что "уровень энергии” американского лидера уже не тот, что раньше, и они "тихо следят” за ним.

"Возраст президента уже влияет на его распорядок дня, — пишет NYT. — В частности, это побудило Белый дом изменить график его зарубежных поездок. Первоначально ожидалось, что Байден, который собирается начать свою четырёхдневную поездку на Ближний Восток на следующей неделе, сделает это сразу после своего визита в Европу в прошлом месяце. Тем не менее, по меткому выражению одного из чиновников, пожелавшего остаться неназванным, это начинание было признано "сумасшедшим" для 79-летнего человека".

"Дюжина нынешних и бывших высокопоставленных чиновников США настаивали на том, что президент оставался интеллектуально активным на протяжении всего своего президентства, поскольку он задавал” умные вопросы на встречах", допрашивал своих помощников по различным вопросам обсуждения и переписывал свои речи ”вплоть до последней минуты", — рассказывает корреспондент NYT в Белом доме Питер Бейкер.

Тем не менее официальные лица также признали, что они "тихо” присматривали за ним в случае возможных проблем. Список потенциальных инцидентов, вызывающих озабоченность, включал в себя то, что президент может споткнуться о провод или запнуться во время публичных выступлений.

"Чиновники Белого дома затаили дыхание, чтобы посмотреть, дойдёт ли он до конца срока без оплошностей”, — сообщает NYT.

Инсайдеры издания признали, что члены президентской команды стараются "охранять” его выходные в Делавэре, чтобы он мог проводить там "как можно больше времени”. Сейчас Байден бывает там "пять или пять с половиной дней в неделю”, хотя "всё это время находится на связи, если возникает необходимость". Однако на официальном уровне Белый дом настаивает на том, что 46-ой президент США "остаётся главнокомандующим все семь дней".

Что говорят в Белом доме

"Президент Байден работает каждый день. Просто руководители могут выполнять свои обязанности из любой точки мира”, — сказал Эндрю Бейтс, заместитель пресс-секретаря, комментируя статью NYT.

Ранее Байден неоднократно заявлял, что намерен баллотироваться на второй срок через два года. В июне Белый дом подтвердил, что Байден планирует "пойти на выборы в 2024 году”.

Такая перспектива побудила некоторых бывших американских чиновников и специалистов по проблемам старения высказать свои опасения.

Дэвид Герген, главный советник четырёх президентов — Ричарда Никсона, Джеральда Форда, Рональда Рейгана и Билла Клинтона, которому недавно исполнилось 80 лет, назвал такие планы "неуместными”.

С. Джей Ольшански, специалист по долголетию из Иллинойского университета в Чикаго, утверждает, что, хотя возраст Байдена сам по себе не должен быть проблемой ни для кого, правильным вопросом было бы, сможет ли он "сохраниться" в 86 лет.

"С возрастом все идёт не так, и риски возрастают, чем старше мы становимся”, — сказал он NYT.

"Боже, спаси Америку!"

79-летний Байден является старейшим президентом Америки, сейчас он на год старше, чем был Рональд Рейган, когда закончился его второй срок.

Даже самые ярые сторонники нынешнего главы США признают: за последнее время Байден сильно постарел: он плохо ориентируется в пространстве, шаркает при ходьбе, а его публичные выступления вызывают больше смеха, чем выступления многих комиков. Помощники контролируют каждый его шаг и произносимые слова: ему даже составляют специальные методички, текст которых иногда выносят на телесуфлёр. И всё равно редкий раз обходится без оплошности.

По данным NYT, Байден попросит американцев в 2024 году избрать человека, которому к концу срока его полномочий исполнится 86 лет. Опрос, проведённый в конце июня Harvard CAPS-Harris Poll, показал, что около 64% избирателей считают, что он уже слишком стар, чтобы быть президентом, и более 70% выступили бы против его выдвижения на второй срок.

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