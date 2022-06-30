Байден оговорился и сказал, что будет с Украиной, пока украинцы её не победят

Американский лидер Джозеф Байден оговорился в ходе выступления. Президент пообещал продолжить помогать украинцам, чтобы они смогли победить украинцев.

"Мы будем с украинцами, чтобы знать точно, что украинцы их не победят. То есть, что русские не победят", — заявил руководитель США во время пресс-конференции после встречи лидеров альянса НАТО.

Ранее Байден перепутал Швейцарию со Швецией. Политик сказал, чувствует волнение из-за вступления стран в военно-политический блок.

"Руководитель Швейцарии… Я разволновался из-за расширения НАТО", — отметил президент.