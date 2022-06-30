Американский лидер Джозеф Байден оговорился в ходе выступления. Президент пообещал продолжить помогать украинцам, чтобы они смогли победить украинцев.
"Мы будем с украинцами, чтобы знать точно, что украинцы их не победят. То есть, что русские не победят", — заявил руководитель США во время пресс-конференции после встречи лидеров альянса НАТО.
Ранее Байден перепутал Швейцарию со Швецией. Политик сказал, чувствует волнение из-за вступления стран в военно-политический блок.
"Руководитель Швейцарии… Я разволновался из-за расширения НАТО", — отметил президент.
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