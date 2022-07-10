Апокалипсис для Украины, который задумал Путин - прогноз "Незыгаря"

Наибольшее распространение в Сети, как прогноз дальнейшего развития СВО на Украине, получил пост Телеграм-канала "Незыгарь", где рисуется апокалипсис. Насколько это реальный план Верховного главнокомандующего?

Путин что-то готовит

Есть сигналы, которые говорят о том, что российская военная операция (СВО) на Украине скоро изменит свой характер. Президент РФ Владимир Путин дал понять, что "мы ещё не начинали", а американский Институт изучения войны (ISW) отмечает затишье на фронтах перед наступлением.

"Когда российское военное командование решит, что достаточно подготовилось к возобновлению большей наступательной операции, оно, скорее всего, продолжит масштабное продвижение с большим количеством войск и большим упорством, чем сейчас. Выход из оперативной паузы может быть постепенным и не сразу заметным”, — говорится в анализе ISW.

Апокалипсис на Украине — разрушение городов

По украинским пабликам на этой неделе разносили скрин с поста Телеграм-канала "Незыгарь", который рисует апокалиптическую картину для Украины.

Канал обещает переход от "текущей мирной концепции СВО на умеренно-агрессивную". Однако в случае форс-мажора, а именно, признания США Российской Федерации страной спонсором терроризма, "умеренно-агрессивная" стадия перейдёт в объявление войны Украине. Что по мнению авторов поста, повлечёт за собой:

за 72 часа уничтожение городов: Киев, Львов, Днепр, Кривой Рог, Харьков и Николаев (а почему, например, не Одесса?);

массированные ракетно-бомбовые удары по остальной части территории Украины;

уничтожение мостов через Днепр, гражданских аэропортов, всей железнодорожной инфраструктуры;

задержание или уничтожение ДРГ руководства в Киеве (разве после уничтожения Киева, это актуально?);

блокирование путей бегства украинских элит через Белоруссию и воздушным путём, задействованием ПВО.

Авторы предупреждают, что до сентября "у Зеленского и его кураторов из Вашингтонского обкома есть время на мягкую капитуляцию с потерей только 30% территорий, после украинская государственность будет утрачена навсегда и легитимизирована по принципу раздела на три части под контролем ООН".

Украинские паблики перепечатывают этот текст с выделением строки про уничтожение городов, и понятно почему — настроить против России. Есть и такая реакция укрпатриотов — это из серии последнего китайского предупреждения, мол, Путин и на этот раз простит и в качестве жеста доброй воли заключит перемирие.

Можно ли серьёзно относится к прогнозу "Незыгаря"?

Во-первых, в аккаунте Телеграм-канала "Незыгарь" записано, что вся его информация нуждается в перепроверке.

Во-вторых, это коммерческий (дорогой), анонимный канал с большим охватом аудитории, поэтому посты в нём часто радикальные с вариациями в 360 градусов, которые не опубликуешь больше нигде.

В-третьих, есть такая группа в России, во власти, в том числе, которая называется "охранители", то есть радикально настроенная часть общества в плане решения, как им кажется, проблем этого общества.

Делаем только так, а всех несогласных уничтожаем — их девиз.

Этот пост, судя по лексике и сути, явно их творчество. Однако президент РФ не является охранителем, он — государственник, миротворец и думает о последствиях своих действий.

Поэтому о разрушении городов, конечно, в его концепции изменения характера СВО и речи не идёт. Но другие меры, такие как уничтожение значимой инфраструктуры, вполне реальны и об этом говорят российские эксперты.

Причина новой фазы может быть иной

На самом деле, и причина нового "начала" может быть другой:

Это удар по стратегическим объектам РФ, например, по Крымскому мосту. После референдума о включении в состав РФ и оформлении де-юре это будут и объекты ЛДНР. Изъятие российских активов за рубежом, чтобы направить эти деньги на поддержку Украины, а также массовый арест танкеров, перевозящих нефть и зерно, значимой транспортной и складской инфраструктуры за рубежом. Блокада Калининграда. Поставки ядерного оружия Украине.

Сентябрь не однозначен

Теперь о времени. Указан дедлайн — сентябрь, вероятно, это окончание освобождения ДНР, ЛНР уже освобождена.

Конечно, президент Путин сейчас принимает решение о сроках начала нового этапа СВО или она будет называться по-другому. Оно зависит и от ряда других факторов, а не только от освобождения Донбасса.

Это, прежде всего, экономическая ситуация у недружественных стран. Когда будет ясно, как Европа будет переживать зиму, насколько близок обвал западного фондового рынка и каковы протестные настроения. И, следовательно, будут ли у Запада средства и воля и дальше поддерживать киевский режим.

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