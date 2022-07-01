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Автор Кирилл Горшенин

Николай Межевич: через 20 лет прибалтийская государственность закончится

Мир » Бывший СССР » Прибалтика

Является ли ограничение транзита российских грузов в Калининград сигналом для Москвы, что ЕС претендует на территорию Калининградской области, и как России избежать неприятных последствий из-за ограничения транзита, рассказал Pravda.Ru президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.

Николай Межевич: через 20 лет прибалтийская государственность закончится

— Николай Маратович, бывший министр внутренних дел Латвии заявил, что ограничение транзита в Калининградскую область — это сигнал России, что ЕС готов забрать Калининград. Что думаете об этом?

— Списанный министр мало кому нужен, если это не человек ранга Киссинджера. Во-первых, Европе Калининград не нужен.

Во-вторых, как только начнется решение проблемы с Калининградом, посыплется вся система послевоенных границ.

Германия спросит: "Калининград (Кенигсберг) чей?" Литва говорит: "Наш Каралявичус". "Нет, — поляки говорят, — это исконно польский город". Тут Берлин говорит: "Ребята, а вы не подвинетесь на Колыму? Русские вас примут". Территориальные споры есть:

  • у Чехии с Польшей,
  • Словакии с Польшей,
  • Венгрии с Румынией и т. д.

Это не серьезное заявление, а самопиар и спекуляция: посмотреть, какой будет реакция России. Но мы в России на обиженных Богом уже не обижаемся.

Всё, что можно было испортить в наших отношениях, Прибалтика уже испортила. Двигаться дальше некуда.

Лет через 20 или раньше мы увидим концовку прибалтийской государственности.

— Как ограничение транзита повлияет на Россию?

— На Россию не повлияет. Все меры принимаются. Бизнес прекрасно понимает, что сегодня торговля с Прибалтикой — это шанс, во-первых, лишиться своих денег; во-вторых, лишиться государственных контрактов; в-третьих, превратиться в нежелательную персону в своей стране. Никому это не надо.

— Какие вы видите пути разрешения этой ситуации?

— Готовить комплексную систему морского обеспечения транзита в Калининград. Сухогрузы всех типов, военное сопровождение, как в Арктике в годы войны.

— Если говорить о военных конвоях, это пересечение границы других государств.

— Нет у нас никаких международных границ. Финский залив и Балтийское море. Финский залив имеет нейтральную зону в центре. Балтика — это международное море, так было со времен викингов и ни разу не менялось. Границы Эстонии, Латвии и Литвы — это 12 морских миль. У Калининградской области и Российской Федерации — 12 миль. А зачем нам заходить в их территориальные воды?

— Почему Москва не придумала соответствующую логистику, учитывая ухудшение международной ситуации?

— Москва всё придумала, поскольку эта угроза была реальной много лет. В основном, всё готово, просто не обсуждается публично.

— Какое значение для нас имеет грузовое железнодорожное сообщение?

— Оно абсолютно некритично.

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Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Любовь Степушова
Темы литва латвия эстония калининград николай межевич
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