Главред VT о Зеленском: Неправильный человек в неправильном месте в неправильное время

На фоне явных успехов российской армии, проводящей спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, в СМИ разных стран периодически появляются размышления о дальнейшей судьбе талантливого комика, которого "занесло" в президентское кресло — Владимира Зеленского.

Особенно обеспокоились журналисты после того, как стало известно о зреющем конфликте президента Украины и высших чинов ВСУ.

По мнению шеф-редактора американского портала Veterans Today Джима У. Дина, стараниями США, которые долгие голы разыгрывали "любовный роман" с Незалежной, а теперь ведут на её территории "прокси-обычную войну", Киев является "жертвенным агнцем", а Зеленский — первый кандидат на заклание.

В авторской колонке Дин описал два наиболее вероятных варианта:

Он (Зеленский) окажется либо под тоннами бетонных обломков, либо его увезут в какое-нибудь западное убежище в качестве правительства в изгнании". То, что осталось от украинских военных, повесит Зеленского в Киеве и оставит тело для растерзания за то разрушение, которое он нанес своей стране.

"Он классический неправильный человек в неправильном месте в неправильное время, со странным сочетанием кураторов, начиная от вездесущих кураторов — олигархов, Израиля и разведывательных агентств НАТО, использующих прокси-игроков для выполнения своей грязной работы, в то время как первые делают все деньги", — пишет главред Veterans Today.

Что будет с Украиной

На Украине уже говорят о том, что президент Зеленский вряд ли хочет, чтобы вся его армия была уничтожена и, понимая, что шансов на победу нет, предпочел бы договариваться с Россией и как-то урегулировать конфликт. Но ему, уверен американский военный эксперт, не даёт этого сделать НАТО, накладывающий вето на любые попытки мирных договоров, потому что "Россия не понесла ещё достаточно потерь".

Есть, по мнению Дина, ещё один вариант, который он образно называет "дикой картой", при котором "окончательным виновником" будет выглядеть Россия. Этот вариант может включать всё что угодно — от химатак и отравления воды до ядерного удара".

"Эту карту Киеву прикажут разыграть, если станет окончательно понятно: Запад во главе с США и НАТО не получит того, чего он хотел".

Пока же, пишет журналист, США сидят сложа руки и наблюдают "за опосредованной войной, которую они полностью контролируют, давая Украине всё новое оружие, чтобы обстреливать гражданские районы Донецка исключительно из-за разочарования в проигрыше русским, которые там пытаются спасти людей от массового убийства Киевом и НАТО".

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