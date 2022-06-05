EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ольга Лебедева

Главред VT о Зеленском: Неправильный человек в неправильном месте в неправильное время

Мир

На фоне явных успехов российской армии, проводящей спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, в СМИ разных стран периодически появляются размышления о дальнейшей судьбе талантливого комика, которого "занесло" в президентское кресло — Владимира Зеленского.

Главред VT о Зеленском: Неправильный человек в неправильном месте в неправильное время

Особенно обеспокоились журналисты после того, как стало известно о зреющем конфликте президента Украины и высших чинов ВСУ.

По мнению шеф-редактора американского портала Veterans Today Джима У. Дина, стараниями США, которые долгие голы разыгрывали "любовный роман" с Незалежной, а теперь ведут на её территории "прокси-обычную войну", Киев является "жертвенным агнцем", а Зеленский — первый кандидат на заклание.

В авторской колонке Дин описал два наиболее вероятных варианта:

  1. Он (Зеленский) окажется либо под тоннами бетонных обломков, либо его увезут в какое-нибудь западное убежище в качестве правительства в изгнании".
  2. То, что осталось от украинских военных, повесит Зеленского в Киеве и оставит тело для растерзания за то разрушение, которое он нанес своей стране.

"Он классический неправильный человек в неправильном месте в неправильное время, со странным сочетанием кураторов, начиная от вездесущих кураторов — олигархов, Израиля и разведывательных агентств НАТО, использующих прокси-игроков для выполнения своей грязной работы, в то время как первые делают все деньги", — пишет главред Veterans Today.

Что будет с Украиной

На Украине уже говорят о том, что президент Зеленский вряд ли хочет, чтобы вся его армия была уничтожена и, понимая, что шансов на победу нет, предпочел бы договариваться с Россией и как-то урегулировать конфликт. Но ему, уверен американский военный эксперт, не даёт этого сделать НАТО, накладывающий вето на любые попытки мирных договоров, потому что "Россия не понесла ещё достаточно потерь".

Есть, по мнению Дина, ещё один вариант, который он образно называет "дикой картой", при котором "окончательным виновником" будет выглядеть Россия. Этот вариант может включать всё что угодно — от химатак и отравления воды до ядерного удара".

"Эту карту Киеву прикажут разыграть, если станет окончательно понятно: Запад во главе с США и НАТО не получит того, чего он хотел".

Пока же, пишет журналист, США сидят сложа руки и наблюдают "за опосредованной войной, которую они полностью контролируют, давая Украине всё новое оружие, чтобы обстреливать гражданские районы Донецка исключительно из-за разочарования в проигрыше русским, которые там пытаются спасти людей от массового убийства Киевом и НАТО".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Сколько украл Зеленский за год президентства?
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Темы владимир зеленский
Новости
Кадыров сообщил об уничтожении сил ВСУ у Камышевахи
Иностранные пользователи обвинили Зеленского в "патологической лжи"
Эрдоган: Европа охвачена паникой из-за украинского конфликта
Лазарева поняла "национальную идею" россиян: "Это нищета"
Прыгунья Аввакумова: уйду из спорта, когда пойму, что уже не осталось ресурса
Немцы потребовали отправить посла Украины Мельника в отставку за оскорбления
Fox News: Китай одним шагом может оставить США без нового оружия
Власти Украины намерены в августе возобновить чемпионат по футболу
Мирошник: в Дарнице уничтожили ремонтную базу военной техники ВСУ
Украинские боевики в Краматорске отнимают автомобили
Популярное
Мир. Новости мира
360kuai: Путин и Эрдоган ведут скрытую игру против США "под носом у НАТО"

Турция отказалась одобрить вступление в НАТО Финляндии и Швеции из-за "связей" с Кремлём, считают китайские аналитики.

360kuai: Путин и Эрдоган ведут скрытую игру против США "под носом у НАТО"
Мирное урегулирование или капитуляция: в США решили, какой исход выгоднее
Мир. Новости мира
Мирное урегулирование или капитуляция: в США решили, какой исход выгоднее
Мир. Новости мира
Французы о судьбе Зеленского: "Мяснику Украины либо пожизненное, либо устранить"
Силовые структуры
"Терминаторы" ВС РФ загнали польские танки в огневую ловушку
Любовь Степушова Молдавию готовят к открытию второго фронта против России Любовь Степушова Людмила Черткова Военный аналитик Рожин оценил ход СВО на Украине: "Свои косяки надо исправлять" Людмила Черткова Ольга Лазарева Расследование работы Форин-офиса в России продолжается: названы ещё 59 имён агентов влияния Ольга Лазарева
Общество
Садальский о сбежавшем Чубайсе: "У него на всех компромат, потому и выпустили"
Силовые структуры
От залпов ТОС-1М "Солнцепёк" в Донбассе ВСУ спасёт только герметизация
Spiegel: Путин "не заламывает руки и не кричит", что доставляет неудобство
Мир. Новости мира
Spiegel: Путин "не заламывает руки и не кричит", что доставляет неудобство
Последние материалы
Иностранные пользователи обвинили Зеленского в "патологической лжи"
Главред VT о Зеленском: Неправильный человек в неправильном месте в неправильное время
Эрдоган: Европа охвачена паникой из-за украинского конфликта
Лазарева поняла "национальную идею" россиян: "Это нищета"
Прыгунья Аввакумова: уйду из спорта, когда пойму, что уже не осталось ресурса
Немцы потребовали отправить посла Украины Мельника в отставку за оскорбления
Молдавию готовят к открытию второго фронта против России
Fox News: Китай одним шагом может оставить США без нового оружия
Власти Украины намерены в августе возобновить чемпионат по футболу
Мирошник: в Дарнице уничтожили ремонтную базу военной техники ВСУ
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников