Лукашенко посочувствовал Зеленскому, которого угораздило поссориться с военными

У президента Украины Владимира Зеленского есть причины опасаться собственных военных, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

По его словам, всё дело в том, что Польша стремится захватить части Украины, а украинские военные "обезглавят” любого, чтобы предотвратить это.

"Уже на Украине, по моей информации, начинается серьезное противостояние и конфликт между Зеленским и украинскими военными”, — сказал Лукашенко журналистам в пятницу, добавив, что командование ВСУ понимает, что не смогут долго продолжать борьбу с Россией, "сменившей тактику", и не разделяют стремление главы государства к особой дружбе с Варшавой.

Отметив, что Россия "изменила тактику”, Лукашенко констатировал, что у Украины "заканчиваются войска", и ей приходится полагаться на ополченцев территориальной обороны, чтобы заткнуть бреши на фронтах. Между тем, добавил он, Зеленский заключает сделки с Польшей, которая стремится "отрубить” части западной Украины, когда-то находившиеся под её властью.

Между 1919 и 1939 годами Польша включала в себя части современных Белоруссии и Украины. Такие города, как Львов и Станиславов, известные сегодня как украинские Львов и Ивано-Франковск, оказались в составе СССР после Второй мировой войны, когда границы Польши были смещены на запад к линии Одер-Нейсе.

Украинские националисты, как и военные, недовольны этим, считает белорусский президент.

"Они видели, что он (Зеленский) предоставил особый статус полякам”, что является шагом к потере западных регионов, — сказал Лукашенко. — Я убежден, что украинские военные и националисты готовы оторвать голову любому, кто будет расчленять страну, в том числе и Зеленскому".

По его словам, эта ситуация вызывает опасения у белорусской стороны:

"Нам это не нужно. Я давно об этом предупреждал. Смотрите, это происходит. Как я уже сказал, со временем они будут просить нас и русских сохранить Украину”, — сказал Лукашенко.

Напомню, что белорусский лидер ещё в прошлом месяце говорил о предполагаемых польских устремлениях на украинские территории, согласившись по этому вопросу с выводами директора Службы внешней разведки России (СВР) Сергея Нарышкина. Варшава категорически отрицает такие планы.

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