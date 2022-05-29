В Германии на 20-30% взлетели цены на пиво. Немецкие пивовары говорят, что вынуждены увеличивать ценники на пенное, потому что подорожали сырьё, электроэнергия и топливо. Стоимость же солода, по их прогнозам, и вовсе должна подскочить в 2 раза к концу этого лета.
И это они ещё про цены на упаковку не вспомнили пока. А она тоже растёт. Тогда как спрос на продукцию пивоварен снижается третий год подряд. Например, клубная пивоварня Apolda, в 2020 году сократившая производство пива с 90 тысяч до 80 тысяч гектолитров, в 2021 году ещё "подужалась".
Пивовары надеялись в этом году "наверстать упущенные выгоды", когда закончатся жесткие ковидные ограничения. Но уже всем понятно, что хорошо заработать на пиве, как это делали до пандемии, уже не получится.
Кстати, немцы ограничивают себя не только в пиве — ценители благородных напитков тоже вынуждены начать экономить, ибо цены на вино тоже поползли вверх:
Аналитики сообщают о снижении продаж на 18%, по сравнению с прошлым кварталом. Причина — резкое подорожание, вызванное дорогими газом и электроэнергией, резкий ростом цен на упаковку и продукты питания — выбор между "поесть" и "выпить" очевиден: люди больше думают о том, как не остаться голодными, а после, если хватит денег, решаются пригубить чего-нибудь алкогольного.
К тому же, если раньше немцы покупали вино стоимостью в €10 за бутылку, то сейчас выбор смещается в сторону напитков за €5-7. Меняется и место покупки: винным бутикам предпочитают местные аналоги российского "Красного и Белого".
Пивной кризис может накрыть всю Европу
По прогнозам специалистов, "туго" скоро, возможно будет не только немецким пивоварам и любителям пенного — пивной кризис грозит накрыть всю Европу. И будет он, как предсказывают, следствием кризиса энергетического.
Дело в том, что производство стеклянных бутылок — дело очень энергозатратное. И уже обходится на 80% дороже. А запасы пивной тары уже заканчиваются.
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