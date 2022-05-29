Немцы становятся трезвенниками поневоле

В Германии на 20-30% взлетели цены на пиво. Немецкие пивовары говорят, что вынуждены увеличивать ценники на пенное, потому что подорожали сырьё, электроэнергия и топливо. Стоимость же солода, по их прогнозам, и вовсе должна подскочить в 2 раза к концу этого лета.

И это они ещё про цены на упаковку не вспомнили пока. А она тоже растёт. Тогда как спрос на продукцию пивоварен снижается третий год подряд. Например, клубная пивоварня Apolda, в 2020 году сократившая производство пива с 90 тысяч до 80 тысяч гектолитров, в 2021 году ещё "подужалась".

Пивовары надеялись в этом году "наверстать упущенные выгоды", когда закончатся жесткие ковидные ограничения. Но уже всем понятно, что хорошо заработать на пиве, как это делали до пандемии, уже не получится.

Бокальчик и не более

Кстати, немцы ограничивают себя не только в пиве — ценители благородных напитков тоже вынуждены начать экономить, ибо цены на вино тоже поползли вверх:

до пандемии его пили в среднем по 20,7 литров в год, после начали употреблять на бутылку меньше, а этот год и вовсе, по предварительным прогнозам, должен расстроить местных виноделов.

Аналитики сообщают о снижении продаж на 18%, по сравнению с прошлым кварталом. Причина — резкое подорожание, вызванное дорогими газом и электроэнергией, резкий ростом цен на упаковку и продукты питания — выбор между "поесть" и "выпить" очевиден: люди больше думают о том, как не остаться голодными, а после, если хватит денег, решаются пригубить чего-нибудь алкогольного.

К тому же, если раньше немцы покупали вино стоимостью в €10 за бутылку, то сейчас выбор смещается в сторону напитков за €5-7. Меняется и место покупки: винным бутикам предпочитают местные аналоги российского "Красного и Белого".

Пивной кризис может накрыть всю Европу

По прогнозам специалистов, "туго" скоро, возможно будет не только немецким пивоварам и любителям пенного — пивной кризис грозит накрыть всю Европу. И будет он, как предсказывают, следствием кризиса энергетического.

Дело в том, что производство стеклянных бутылок — дело очень энергозатратное. И уже обходится на 80% дороже. А запасы пивной тары уже заканчиваются.