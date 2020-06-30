Ученые: вино и пиво улучшают мозговую активность

Ежедневное употребление пива и вина способствует повышению мозговой активности, а также защищает от потери памяти в пожилом возрасте. К такому выводу пришли ученые Университета Джорджии в Афинах.

Исследователи ввели понятие "умеренные алкоголики". Именно эта группа показывает наилучшие результаты в отличие от трезвенников, а также тех, кто не знает меры в употреблении алкоголя.

По результатам исследования, умеренные алкоголики дольше остальных оставались умственно "острыми".