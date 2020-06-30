Ежедневное употребление пива и вина способствует повышению мозговой активности, а также защищает от потери памяти в пожилом возрасте. К такому выводу пришли ученые Университета Джорджии в Афинах.
Исследователи ввели понятие "умеренные алкоголики". Именно эта группа показывает наилучшие результаты в отличие от трезвенников, а также тех, кто не знает меры в употреблении алкоголя.
По результатам исследования, умеренные алкоголики дольше остальных оставались умственно "острыми".
Недавно 14-летний индийский астролог Абхигья Ананд получил мировую известность из-за того, что почти год назад предрек глобальную пандемию коронавируса.