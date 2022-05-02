Желающие аннексировать Западную Украину стягивают войска к границам

Заявления польских властей об отсутствии планов по введению войск на Западную Украину с целью её последующей аннексии вряд ли соответствуют действительности.

На нестыковки в словах и реальных делах Варшавы указывают сразу несколько аналитиков.

Напомним, первым о планах США и Польши установить военный и политический контроль Варшавы над территориями Западной Украины заявил глава российской внешней разведки Сергей Нарышкин.

По его словам, разведданные указывают на то, что называемая Польшей "миротворческой" операция, на самом деле — план взятия под контроль территорий, некогда Польше принадлежавших.

Сергей Нарышкин увидел в планах польского руководства исторические параллели с политикой Варшавы сразу после Первой мировой войны:

"По сути, это попытка повторить историческую для Польши "сделку" после Первой мировой войны, когда коллективный Запад в лице Антанты предоставил Варшаве право сначала оккупировать часть Украины, чтобы защитить население от предполагаемой "большевистской угрозы", а затем включить эти территории в состав Польского государства. Последующие события дали понять, что колониальный порядок и принудительная полонизация были основными методами создания "Великой Польши".

Уроки истории

Варшава получила контроль над территорией Западной Украины и западными областями Белоруссии во время польско-украинской и советско-польской войн в 1918–1921 годах.

А в марте 1923 года Совет послов Антанты одобрил переход этих территорий под польское владычество. Варшава начала проводить активную политику полонизации на аннексированных территориях: в частности, в 1924 году использование украинского языка было официально запрещено, а школы и читальные дома были закрыты.

Кроме того, Варшава всячески способствовала расселению польского населения на оккупированных территориях, а между поляками и украинцами происходили насильственные столкновения на этнической почве. Например, печально известна Волынская резня.

Историческая память об этих событиях жива как в Польше, так и на Украине.

После Второй мировой войны территории Западной Украины были переданы Украинской Советской Социалистической Республике, а Западная Белоруссия — Белорусской ССР, и Польша получила за это компенсацию с территориями Восточной Пруссии.

Однако в Польше широко распространено мнение, что эти территории все же должны быть подчинены руководству Варшавы.

На что претендует Польша

Варшава может претендовать на территории, которые когда-то принадлежали Польше. Это, в частности, Волынская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская и Тернопольская области.

"В какой степени эти районы сегодня можно считать польскими, это очень спорный вопрос. Не все в Польше согласны с этим, но нынешнее польское руководство претендует на эти территории", — говорит политолог Владимир Оленченко.

Попытка повторить однажды обкатанный трюк, по мнению зампредседателя Госдумы РФ по международным вопросам Дмитрия Новикова, даже если его преподнесут как "введение миротворческого контингента", будет "грубым нарушением международного права":

"Это было бы польской агрессией против Украины, аннексией части ее земель. Эти шаги не могут быть юридически совместимыми", — сказал он.

Хотя официальная Варшава поспешила опровергнуть слова Сергея Нарышкина, назвав их "провокацией, направленной на торпедирование сотрудничества между Варшавой и Киевом, объективная реальность говорит совершенно другое.

К западным границам Украины стягиваются войска

Некоторые интернет-новостные порталы также сообщали, что в последнее время польская армия максимально активизировала меры по пополнению своих боевых подразделений до численности солдат в соответствии со стандартами военного времени.

А 28 апреля польская армия уведомила общественность о планах провести крупномасштабную переброску военной техники в районы, граничащие с Украиной. Официально это обосновывается военными учениями. Однако военное руководство призвало граждан не публиковать фото и видеозаписи или информацию о размещении войск или взлетах и посадках военных самолетов.

Также 28 апреля в социальных сетях появились видеозаписи, показывающие румынскую и американскую военную технику на пути к границе с Украиной. Так же, как и Варшава, Бухарест связал эти переброски войск с запланированными учениями.

В связи с этим аналитики не исключают, что Румыния и Венгрия также могут претендовать на часть украинских территорий. Такую точку зрения высказал военный эксперт Алексей Леонков в беседе с RT:

"На украинской территории проживают не только этнические поляки, но и румыны, и венгры. Если Польша вдруг перейдет к активным действиям, возможно, Румыния и Венгрия тоже не сдержатся".

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