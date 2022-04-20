Украина.ру: Польша начинает "контейнерную колонизацию" Львова

Во время поездки в Киев польский премьер Матеуш Моравецкий немного задержался и посетил Львов. Причем, как отмечают СМИ, поездка эта особо "не афишировалась" и проходила без обязательных в подобных случаях церемоний.

Иностранного гостя сопровождал только министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов. Официальный повод посещения Львова — открытие городка для беженцев, собранного из контейнеров, подаренных Варшавой.

Городок на территории Стрыйского парка состоит из 88 контейнеров, которые Львов получил в подарок от польского правительства.

Он рассчитан на 350 человек, в нём есть общественные туалеты и душевые, столовая и медпункт.

Домики полностью готовы к проживанию: здесь есть кровати, шкафы, матрасы и постельное бельё.

Всего Варшава пообещала Киеву подарить более 300 модульных контейнеров — из них соберут три "польских" — так их называют на Украине — городка для беженцев.

Как отмечает портал Украина. ру, визит Моравецкого во Львов "напоминал его рабочие поездки в уездные города Польши":

открыл городок, пообщался "на камеру" с его жителями, побывал в горбольнице и пообещал врачам аппарат МРТ. "Но самой интересной частью визита Матеуша Моравецкого, о которой не сообщили не только украинские, но и большинство польских СМИ, стало возложение им венка на "Кладбище Орлят" — мемориальном комплексе погибших в ноябре 1918-го поляков, защищавших Львов от украинских войск", — пишет Украина. ру, напоминая, что националисты считают тот период истории "польской оккупацией Львова".

Не всё потеряно

Польский политический аналитик Конрад Рэнкас считает хорошим знаком, что Моравецкий "появляется во Львове практически в роли хозяина":

"Польские бараки в польском Львове — для украинцев. Звучит неплохо, должен признать, и я поздравляю пиар-команду премьер-министра с его идеей ползучей контейнерной колонизации Пограничья".

ДЛЯ СПРАВКИ

Львов находился в составе Польского государства с 1349 года, после развала Галицко-Волынского королевства.

После перехода под власть Австрии в 1772-м Львов остался преимущественно польским городом, именно поэтому поляки и выиграли битву за него в 1918-м.

Хотя Польша окончательно потеряла Львов в 1945-м, этот город до сих пор остаётся символом утраченного Восточного Пограничья и своеобразной фантомной болью для значительной части польского общества.