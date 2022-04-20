Во время поездки в Киев польский премьер Матеуш Моравецкий немного задержался и посетил Львов. Причем, как отмечают СМИ, поездка эта особо "не афишировалась" и проходила без обязательных в подобных случаях церемоний.
Иностранного гостя сопровождал только министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов. Официальный повод посещения Львова — открытие городка для беженцев, собранного из контейнеров, подаренных Варшавой.
Как отмечает портал Украина. ру, визит Моравецкого во Львов "напоминал его рабочие поездки в уездные города Польши":
- открыл городок, пообщался "на камеру" с его жителями, побывал в горбольнице и пообещал врачам аппарат МРТ.
"Но самой интересной частью визита Матеуша Моравецкого, о которой не сообщили не только украинские, но и большинство польских СМИ, стало возложение им венка на "Кладбище Орлят" — мемориальном комплексе погибших в ноябре 1918-го поляков, защищавших Львов от украинских войск", — пишет Украина. ру, напоминая, что националисты считают тот период истории "польской оккупацией Львова".
Польский политический аналитик Конрад Рэнкас считает хорошим знаком, что Моравецкий "появляется во Львове практически в роли хозяина":
"Польские бараки в польском Львове — для украинцев. Звучит неплохо, должен признать, и я поздравляю пиар-команду премьер-министра с его идеей ползучей контейнерной колонизации Пограничья".
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